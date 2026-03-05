Danielle Cook ist seit 2016 eine Vorreiterin für Cloudnativität und unterstützt Organisationen bei der Einführung von unternehmensfähigen Technologien und verdeutlicht gleichzeitig ihren Geschäftswert. Sie ist Co-Autorin des CNCF Cloud Native Maturity Model und pflegt dieses auch. Sie ist Co-Vorsitzende der CNCF Cartopracos Working Group und ist Co-Autorin von Admiral Bash's Island Adventure. Als CNCF Ambassador und Gründerin von KubeCrash, einem virtuellen halbjährlichen Treffen, setzt sie sich für Open Source und von der Community getriebenen Aktivismus ein.