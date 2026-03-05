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Danielle Cook

Director of Product Marketing

Danielle Cook ist seit 2016 eine Vorreiterin für Cloudnativität und unterstützt Organisationen bei der Einführung von unternehmensfähigen Technologien und verdeutlicht gleichzeitig ihren Geschäftswert. Sie ist Co-Autorin des CNCF Cloud Native Maturity Model und pflegt dieses auch. Sie ist Co-Vorsitzende der CNCF Cartopracos Working Group und ist Co-Autorin von Admiral Bash's Island Adventure. Als CNCF Ambassador und Gründerin von KubeCrash, einem virtuellen halbjährlichen Treffen, setzt sie sich für Open Source und von der Community getriebenen Aktivismus ein.

Beiträge von Danielle Cook

Wie Harmonic Hochleistungs-KI-Inferenz auf GPUs von Akamai umsetzen konnte

March 05, 2026Danielle Cook

Erfahren Sie, wie Harmonic mit NVIDIA-Blackwell-GPUs eine hochleistungsfähige KI-Inferenz in der Akamai Cloud erzielt hat, die Geschwindigkeit und Effizienz optimiert.

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