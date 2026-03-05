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Danielle Cook

Director of Product Marketing

Danielle Cook est une figure influente du secteur des technologies cloud natives depuis 2016. Elle aide les entreprises à adopter des solutions qui répondent à leurs besoins tout en mettant en avant leur valeur métier. Elle est co-auteure et contribue à la mise à jour du Cloud Native Maturity Model de la CNCF, co-préside le groupe de travail Cartografos de la CNCF et a également participé à l'écriture du livre « Admiral Bash's Island Adventure ». Ambassadrice de la CNCF et fondatrice de KubeCrash, un événement virtuel organisé deux fois par an, elle défend activement l'open source et les initiatives portées par les communautés.

Articles rédigés par Danielle Cook

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March 05, 2026Danielle Cook

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