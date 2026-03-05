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Danielle Cook

Director of Product Marketing

Danielle Cook è una forza trainante nel settore cloud-native dal 2016 poiché aiuta le organizzazioni ad adottare tecnologie predisposte per le aziende, comunicando, al contempo, il loro valore aziendale. È stata co-autrice e gestisce il modello di maturità cloud-native della CNCF, co-presiede il CNCF Cartografos Working Group ed ha stilato una ricerca stilata in collaborazione con Island Adventure di Admiral Bash. Ambasciatrice della CNCF e fondatrice di KubeCrash, una riunione virtuale biennale, sostiene attività open source e basate sulla community.

Post di Danielle Cook

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March 05, 2026Danielle Cook

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