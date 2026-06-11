El sector editorial representa el 40 % de toda la actividad de bots de IA en el sector de los medios de comunicación.
Pero bloquear todos los bots no es la solución. Nuestro informe exclusivo proporciona a los líderes del sector editorial la inteligencia contra ciberamenazas de bots más reciente y proporciona una práctica lista de comprobación de seguridad para la era de la IA.
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