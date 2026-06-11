Konten der Verlagsbranche machen etwa 40 % aller Aktivitäten von KI-basierten Bots in der Medienbranche aus.



Alle Bots zu blockieren ist jedoch nicht die Antwort. In unserem exklusiven Bericht erhalten Führungskräfte von Verlagsunternehmen die neuesten Erkenntnisse über Bot-Bedrohungen und eine praktische Sicherheitscheckliste für die KI-Ära.

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