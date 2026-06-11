L'editoria è colpita dal 40% di tutte le attività dei bot basati sull'intelligenza artificiale, che prendono di mira il settore dei media.
Ma bloccare tutti i bot non risolve il problema: il nostro rapporto esclusivo offre ai responsabili editoriali la più recente intelligence sulle minacce dei bot e fornisce una checklist pratica per garantire la sicurezza nell'era dell'intelligenza artificiale.
- Scoprite come gli strumenti che raccolgono i dati dell'intelligenza artificiale rappresentano un rischio più immediato rispetto ai bot di addestramento
- Scoprite quali operatori di bot prendono maggiormente di mira il settore dell'editoria
- Scoprite in che modo un'organizzazione ha controllato il 97% delle richieste di bot