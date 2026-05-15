O segmento editorial representa 40% de toda a atividade de bots de IA no setor de mídia.



Mas bloquear todos os bots não é a solução. Nosso relatório exclusivo fornece aos líderes do segmento editorial a inteligência contra ciberameaças mais recente de bots e apresenta uma lista de verificação prática de segurança para a era da IA.

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