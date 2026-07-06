Nuestra exclusiva inteligencia global sobre amenazas revela cómo las campañas automatizadas atacan a las organizaciones de comercio electrónico. Los agentes de amenazas siguen explotando de forma agresiva el tejido transaccional esencial del retail moderno. Descargue este informe de referencia para descubrir lo siguiente:

Más de 17 billones de bots de todo el mundo atacaron el comercio electrónico en 2025

El número de bots aumentó un 63 % en APAC, más que en cualquier otra región

Los ataques web a API aumentaron un 9 % entre el cuarto trimestre de 2024 y el cuarto trimestre de 2025, y superaron a los ataques contra aplicaciones

El 84 % de los ataques DDoS de capa 7 dirigidos al comercio electrónico tuvo como objetivo el sector del retail

