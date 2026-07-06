Unsere exklusiven globalen Bedrohungsinformationen zeigen, wie automatisierte Kampagnen auf Handelsunternehmen abzielen. Cyberkriminelle nutzen weiterhin aggressiv die zentrale Transaktionsstruktur des modernen Einzelhandels aus. Laden Sie den Bericht herunter, um mehr über folgende Themen zu erfahren:
- 2025 zielten über 17 Billionen Bots weltweit auf den Handel ab.
- In der APAC-Region stieg die Bot-Anzahl um 63 % – mehr als in jeder anderen Region.
- API-Webangriffe haben zwischen Q4 2024 und Q4 2025 um 9 % zugenommen und übertrafen damit Angriffe auf Anwendungen.
- 84 % der Layer-7-DDoS-Angriffe im Handel zielten auf den Einzelhandel ab.