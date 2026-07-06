Nossa inteligência exclusiva sobre ameaças globais revela como campanhas automatizadas atacam empresas do setor comercial. Cibercriminosos continuam a explorar de forma agressiva a infraestrutura transacional essencial do varejo moderno. Baixe este relatório definitivo para saber:
- Em 2025, mais de 17 trilhões de bots em todo o mundo impactaram o comércio.
- O número de bots aumentou 63% na região da Ásia-Pacífico (APAC), mais do que em qualquer outra região.
- Os ataques a APIs na web aumentaram 9% entre o quarto trimestre de 2024 e o quarto trimestre de 2025, superando os ataques a aplicativos.
- 84% dos ataques DDoS na camada 7, direcionados ao comércio, tiveram como alvo o varejo.