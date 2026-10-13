Commerzbank, una delle maggiori istituzioni finanziarie europee con una forte presenza internazionale, offre valore ai clienti tramite innovativi servizi digitali basati sulle API. Fin dall'inizio, la banca ha sottolineato la creazione di soluzioni altamente riutilizzabili, a partire dalle operazioni CRUD (Create, Read, Update, Delete). Questo approccio ha creato le basi per raggiungere un eccezionale livello di scalabilità ed estendibilità, rendendo più facile l'integrazione delle API interne ed esterne nell'ecosistema della banca nel tempo.

Ma in un'epoca accelerata dall'intelligenza artificiale, Commerzbank ha riconosciuto che le tradizionali funzionalità di sicurezza in fase di progettazione non erano sufficienti per mantenere la fiducia dei clienti e soddisfare le crescenti aspettative di un accesso sicuro e agevole. La banca ha implementato un'ampia gamma di solidi meccanismi, tra cui l'adesione ai principi dell'OWASP, interfacce chiare e intuitive, policy rigorose, token di sicurezza e test di penetrazione regolari. Nonostante la crescita delle minacce e della complessità, Commerzbank aveva bisogno di una soluzione in grado di adattarsi in tempo reale.

A tal fine, la banca ha collaborato con Akamai e Deloitte per implementare un livello di sicurezza delle API dedicato tale da rafforzare e ampliare la sua piattaforma di gestione delle API esistente. L'iniziativa ha aiutato la banca a rilevare anomalie, scoprire le API ombra non gestite e rafforzare la governance tra i vari reparti, mantenendo, al contempo, caratteristiche di agilità, conformità e scalabilità sicura man mano che il suo ecosistema delle API si espande.