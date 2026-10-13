Akamai
Passa al contenuto principale
Akamai
Effettuate l'accesso
Effettuate l'accesso Close
Cloud Manager
Gestisci i tuoi servizi di cloud computing
Effettuate l'accesso Close
Control Center
Gestisci i tuoi servizi di sicurezza e delivery
Background

Commerzbank ha rafforzato la sicurezza delle API con Akamai 

La principale banca tedesca ha garantito 6 miliardi di chiamate API mensili tramite il rilevamento proattivo delle minacce e controlli delle API ottimizzati

Commerzbank

Sede

Francoforte, Germania

commerzbank.de

Settore

Servizi finanziari

Vantaggi principali

  • Migliore visibilità delle API
  • Minacce rilevate in 6 miliardi di chiamate API al mese
  • Migliore governance delle API

Soluzione

API Security
Scarica la storia del cliente

Promuovere un'innovazione sicura nel digital banking

Commerzbank, una delle maggiori istituzioni finanziarie europee con una forte presenza internazionale, offre valore ai clienti tramite innovativi servizi digitali basati sulle API. Fin dall'inizio, la banca ha sottolineato la creazione di soluzioni altamente riutilizzabili, a partire dalle operazioni CRUD (Create, Read, Update, Delete). Questo approccio ha creato le basi per raggiungere un eccezionale livello di scalabilità ed estendibilità, rendendo più facile l'integrazione delle API interne ed esterne nell'ecosistema della banca nel tempo.

Ma in un'epoca accelerata dall'intelligenza artificiale, Commerzbank ha riconosciuto che le tradizionali funzionalità di sicurezza in fase di progettazione non erano sufficienti per mantenere la fiducia dei clienti e soddisfare le crescenti aspettative di un accesso sicuro e agevole. La banca ha implementato un'ampia gamma di solidi meccanismi, tra cui l'adesione ai principi dell'OWASP, interfacce chiare e intuitive, policy rigorose, token di sicurezza e test di penetrazione regolari. Nonostante la crescita delle minacce e della complessità, Commerzbank aveva bisogno di una soluzione in grado di adattarsi in tempo reale.

A tal fine, la banca ha collaborato con Akamai e Deloitte per implementare un livello di sicurezza delle API dedicato tale da rafforzare e ampliare la sua piattaforma di gestione delle API esistente. L'iniziativa ha aiutato la banca a rilevare anomalie, scoprire le API ombra non gestite e rafforzare la governance tra i vari reparti, mantenendo, al contempo, caratteristiche di agilità, conformità e scalabilità sicura man mano che il suo ecosistema delle API si espande.

Espansione della visibilità oltre il gateway API

Commerzbank elabora oltre 6 miliardi di chiamate API ogni mese, supportando un vasto ecosistema digitale di clienti, partner e applicazioni interne. Dal 2017, si è affidata alla soluzione Axway Amplify API Management Platform per la gestione delle API interne e presenti su Internet. Tuttavia, con l'aumento delle minacce sempre più sofisticate, Volker Sulzbach, Principal Software Engineer e Solutions Architect, ha riconosciuto l'esigenza di migliorare la difesa delle API.

"La nostra piattaforma di gestione delle API va bene", ha affermato Sulzbach, "però eravamo alla ricerca di un modo per identificare comportamenti anomali delle API e potenziali attacchi prima che causassero problemi".

Mentre il SOC della banca gestiva un più ampio sistema di protezione della rete come i firewall, il team di Sulzbach voleva raggiungere una supervisione diretta di tutte le API aziendali per rilevare tempestivamente eventuali anomalie e API ombra senza rallentare l'innovazione.

Presentazione di Akamai API Security

Dopo aver valutato più fornitori, Commerzbank ha scelto la soluzione Akamai API Security, che rileva, classifica e protegge continuamente le API in tutti gli ambienti. "Il rilevamento delle anomalie era la nostra priorità principale", ha affermato Sulzbach.

"Avevamo bisogno di una valutazione basata sui comportamenti, non solo di un'ispezione per singola chiamata, e Akamai ci consente di fare tutto ciò", ha continuato. Utilizzando il rilevamento delle anomalie basato sull'apprendimento automatico, API Security identifica comportamenti anomali delle API, potenziali usi impropri e API ombra, fornendo piena visibilità sia sugli endpoint gestiti che su quelli non gestiti.

"Siamo rimasti favorevolmente colpiti dal fatto che API Security contribuisca ad identificare le API non autorizzate e ad integrare le funzionalità di sicurezza durante la fase di sviluppo", ha spiegato Sulzbach.

Scalabilità della protezione per migliaia di API

La prima fase di implementazione è iniziata con il gateway sandbox di Commerzbank, utilizzato per simulare e testare le API prima della loro implementazione. Una volta verificata la precisione e la reattività di API Security, il team ha inizialmente protetto circa 25 API in fase di produzione.

"Innanzitutto, desideriamo definire le regole, ridurre il numero di falsi positivi e garantire che i nostri team possano agire in base agli avvisi. Nella fase successiva, ci occuperemo di ampliare l'uso di API Security", spiega Sulzbach.

Tale espansione consentirà di proteggere migliaia di API e di endpoint, fornendo un livello costante di visibilità e sicurezza sia sul traffico interno che su quello esterno.

Integrazione degli obiettivi di governance e conformità

Oltre alla sicurezza, la soluzione ha migliorato la strategia di governance delle API di Commerzbank. La banca applica rigorosi standard di denominazione e formattazione per le API per garantire coerenza e trasparenza. Tuttavia, alcuni proprietari di API, in precedenza, avevano ignorato le regole, come quella di evitare abbreviazioni e termini tedeschi, per accelerare il loro rilascio.

Con la soluzione API Security, questo problema non accade più. "Ora conosciamo tutte le nostre API aziendali, quindi possiamo assicurarci che rispettino le nostre regole di governance", ha affermato Sulzbach. "Questa visibilità ci consente di sfruttare al meglio le funzionalità di gestione e ci aiuta a dimostrare alle autorità di regolamentazione, compresa la Banca centrale europea, che stiamo proteggendo le nostre API in modo proattivo".

On-premise con la flessibilità delle soluzioni SaaS

Sebbene Akamai offra API Securitycome soluzione SaaS, Commerzbank ha scelto di iniziare con un'implementazione on-premise per un maggiore controllo e un processo di onboarding più rapido. Questo approccio graduale consente al team di acquisire fiducia, perfezionare le policy e, infine, integrarsi con i workflow cloud-native man mano che migliora il sistema di sicurezza.

"Non si trattava di rifiutare il cloud. Volevamo iniziare rapidamente, verificare la soluzione e mantenere internamente i nostri dati di sicurezza, ottenendo, al contempo, tutti i vantaggi derivanti dal rilevamento", ha spiegato Sulzbach.

Collaborare con Deloitte per una rapida implementazione

Per semplificare le operazioni di implementazione e configurazione, Commerzbank ha collaborato con Deloitte, che ha fornito un supporto tecnico e strategico. Questa partnership ha contribuito ad accelerare la configurazione, ottimizzare le regole e preparare il team interno della banca per gestire la piattaforma nel lungo termine.

"Deloitte conosce in modo approfondito il nostro ambiente e la tecnologia di Akamai, quindi ci ha fornito indicazioni chiare e competenze che hanno semplificato l'implementazione", ha affermato Sulzbach.

Una protezione continua delle API su scala globale

Adottando Akamai API Security, Commerzbank si è collocata in un'ottima posizione per ridurre i rischi, rafforzare la conformità e innovarsi in modo sicuro in un ecosistema finanziario sempre più connesso. La roadmap della banca include l'integrazione di API Security in tutte le API aziendali, offrendo una protezione continua dalla progettazione al runtime. In ultima analisi, la soluzione avvisa i proprietari delle API di un potenziale uso improprio, consente ai team di correggere tempestivamente le vulnerabilità e, persino, blocca automaticamente le minacce.

"Vogliamo proteggere il nostro vasto panorama delle API nel miglior modo possibile. API Security ci consente di fare proprio questo catalogando, esaminando e proteggendo tutte le API critiche per la nostra azienda", ha concluso Sulzbach.

Informazioni su Commerzbank

Con i suoi due segmenti aziendali (clienti corporate e piccole imprese/privati), Commerzbank, in qualità di banca full-service, offre una gamma completa di servizi finanziari. Si tratta della principale banca per i clienti corporate e per le piccole e medie imprese in Germania ed è un partner solido per circa 24.000 gruppi di clienti aziendali. Con un patrimonio gestito di oltre 400 miliardi di euro, Commerzbank è anche una delle principali banche tedesche per le piccole imprese e i privati. Commerzbank offre un'ampia gamma di prodotti e servizi con un approccio omnicanale: online e mobile, tramite telefono o video nel centro di consulenza remoto e di persona nelle sue 400 filiali.

Informazioni su Akamai

Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, fornendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.

Condividi

Storie dei clienti correlate

Sicurezza

Ryt Bank

Ryt Bank ha migliorato la visibilità sulle API, ha rafforzato la conformità e ha ridotto i rischi dopo la migrazione al cloud con le soluzioni di Akamai.

Leggi la storia del cliente
Sicurezza

Bradesco Bank

Bradesco ha reso proattivo il suo sistema di sicurezza contro le minacce basate sull'intelligenza artificiale, ha ottimizzato le customer experience e ha ridotto i costi con le soluzioni per la sicurezza di Akamai.

Leggi la storia del cliente
Sicurezza

SBI Holdings

Mentre si intensificano gli attacchi informatici sferrati contro il settore finanziario, SBI Holdings si impegna nell'intento di implementare il modello Zero Trust con Akamai Guardicore Segmentation.

Leggi la storia del cliente