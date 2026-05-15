Secondo Mishra, un firewall tradizionale non può bloccare la diffusione degli attacchi che si verificano quando un hacker ottiene l'accesso a un'applicazione o a un server interno. "Ecco perché la microsegmentazione è così importante", ha spiegato.

Il primo strumento di microsegmentazione di Godrej ha subito una flessione. Il team di Mishra ha incontrato difficoltà a causa della scalabilità limitata e della manutenzione complessa. Dovendo disporre di un'analisi dettagliata del traffico laterale (est-ovest), il team ha dovuto definire manualmente regole granulari per affrontare tutte le situazioni, inclusi i modi e i tempi di comunicazione tra le applicazioni, tenendo conto dei vari protocolli e dei vari servizi che hanno consentito le comunicazioni tra i sistemi.

"Era difficile gestire tutte queste regole. Inoltre, la soluzione talvolta ha interpretato erroneamente i servizi come dannosi e li ha bloccati, causando problemi di downtime non pianificati", ha ricordato Mishra.

Inoltre, la soluzione, dipendendo dal firewall del sistema operativo, ha trasformato l'applicazione delle policy in una sfida importante e non disponendo della flessibilità necessaria per assegnare gli accessi basati sui ruoli, ha reso impossibile impedire ad amministratori e proprietari delle applicazioni di visualizzare o modificare le regole al di fuori delle proprie applicazioni.