L'ambiente IT dell'organizzazione è un mix unico che supporta le operazioni aziendali e i servizi idrici. Il personale autorizzato può accedere ai sistemi IT e alla tecnologia operativa (OT) tramite metodi quali MPLS e VPN. Entrambi gli ambienti sono dotati di tecnologie legacy e specializzate, tra cui controller logici programmabili (PLC) che automatizzano i processi di trattamento delle acque. L'azienda aveva bisogno di proteggere le proprie reti da minacce informatiche e accessi non autorizzati, fornendo, al contempo, un accesso IT sicuro al team OT.

Con un incremento dei controlli normativi e un aumento dei rischi informatici nel settore idrico, la società sapeva di dover migliorare il proprio livello di sicurezza. Anche se aveva segmentato le workstation, protetto il traffico nord-sud e iniziato a spostare le app legacy nel cloud, l'azienda sapeva che i suoi server legacy, inclusi quelli installati nella DMZ, necessitavano di una protezione migliore.

"La sfida più grande è stata capire cosa stava succedendo nei nostri ambienti e applicare le best practice IT su tecnologie legacy e non supportate, oltre alle tecnologie che non possono essere protette nella maniera tipica", ha spiegato il responsabile dei servizi IT.