Questa azienda offre servizi di importanza critica ad importanti operatori, oltre a gestire due importanti società di servizi idrici che erogano oltre 100 milioni di litri di acqua pulita al giorno a più di 1,6 milioni di persone. La protezione di queste operazioni essenziali dalle minacce informatiche è di fondamentale importanza. Implementando Akamai Guardicore Segmentation, l'azienda ha ottenuto la visibilità e il controllo necessari per proteggere questa importante infrastruttura.
"Con Akamai Guardicore Segmentation, abbiamo protetto in modo rapido ed economico i nostri ambienti a rischio più elevato".- Direttore dei servizi IT
Erogazione di acqua pulita a milioni di persone
Proteggere un ambiente complesso
L'ambiente IT dell'organizzazione è un mix unico che supporta le operazioni aziendali e i servizi idrici. Il personale autorizzato può accedere ai sistemi IT e alla tecnologia operativa (OT) tramite metodi quali MPLS e VPN. Entrambi gli ambienti sono dotati di tecnologie legacy e specializzate, tra cui controller logici programmabili (PLC) che automatizzano i processi di trattamento delle acque. L'azienda aveva bisogno di proteggere le proprie reti da minacce informatiche e accessi non autorizzati, fornendo, al contempo, un accesso IT sicuro al team OT.
Con un incremento dei controlli normativi e un aumento dei rischi informatici nel settore idrico, la società sapeva di dover migliorare il proprio livello di sicurezza. Anche se aveva segmentato le workstation, protetto il traffico nord-sud e iniziato a spostare le app legacy nel cloud, l'azienda sapeva che i suoi server legacy, inclusi quelli installati nella DMZ, necessitavano di una protezione migliore.
"La sfida più grande è stata capire cosa stava succedendo nei nostri ambienti e applicare le best practice IT su tecnologie legacy e non supportate, oltre alle tecnologie che non possono essere protette nella maniera tipica", ha spiegato il responsabile dei servizi IT.
Mitigazione rapida dei rischi
Dopo una revisione completa delle misure di sicurezza, l'organizzazione ha scelto Akamai Guardicore Segmentation per garantire una segmentazione granulare e la visibilità dei propri ambienti. Come ha spiegato il responsabile dei servizi IT, la società di servizi di pubblica utilità ha rapidamente escluso altre opzioni. "Sarebbe stato costoso e dispendioso in termini di tempo acquistare, installare e mantenere l'hardware necessario. La segmentazione Akamai Guardicore Segmentation basata su agenti software ci ha permesso di ridurre rapidamente i rischi nei nostri ambienti", ha affermato.
Proteggere il traffico est-ovest
Utilizzando Akamai Guardicore Segmentation, l'organizzazione ha segmentato centinaia di server e sistemi critici, come i controlli per il trattamento delle acque, dalla rete aziendale. Questa configurazione ha fornito una visione in tempo reale degli ambienti IT e OT, rendendo possibile prevenire il traffico est-ovest indesiderato. "Con l'unica interfaccia di Akamai Guardicore Segmentation, possiamo monitorare l'intero ambiente e limitare le attività dei server", ha spiegato il responsabile dei servizi IT.
"Anche se qualcuno ottiene l'accesso alla rete, Akamai Guardicore Segmentation ci offre la visibilità necessaria per limitare i movimenti. Ora, riceviamo avvisi tempestivi per affrontare più velocemente le potenziali minacce", ha aggiunto.
Semplificare il processo di conformità alle normative
Akamai Guardicore Segmentation ha, inoltre, semplificato il processo di conformità dell'azienda al DWI (Drinking Water Inspectorate), che verifica la sicurezza delle acque nel Regno Unito. "Un obiettivo degli audit DWI è verificare se stiamo o meno controllando il traffico est-ovest interno ed esterno alle nostre reti. Akamai Guardicore Segmentation verifica che stiamo applicando i controlli giusti e ci aiuta a fornire prove chiare", ha affermato il direttore dei servizi IT.
Trasformare la visibilità della rete in efficienza organizzativa
Secondo il direttore dei servizi IT, conoscere meglio gli ambienti dell'organizzazione è stato inestimabile e ha fornito vantaggi inaspettati. Il team IT ora sa in che modo le modifiche alla rete influiranno sugli altri sistemi, il che contribuirà ad evitare interruzioni nelle operazioni, e può anche capire come migliorare l'efficienza IT, ad esempio riducendo al minimo le interazioni con i server che consumano inutilmente la larghezza di banda.
Grazie alla soluzione Akamai Guardicore Segmentation, l'azienda ha migliorato significativamente il suo processo di service desk. "Il team può ora identificare le questioni non preoccupanti in modo semplice e rapido, concentrandosi sui problemi reali invece di perdere tempo a cercare di risolvere i problemi senza visibilità", ha concluso il direttore dei servizi IT.
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, fornendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.