機密データに関する直接的な探索に対しては、これまでと異なる挙動が見られました。

顧客のプライベートデータ、従業員データ、決済情報、認証情報、割引情報、価格設定、または企業の機密データにアクセスできるかを尋ねたところ、ナレッジベースのサブセットにおいて73%のプロンプトが成功し、回答を得ることができました。

ここでより興味深かったのは、秘密情報や機密データを持っていると認めたAIアシスタントが1つもなかったことです。直接「いいえ」と答えるか、あるいは「プライベートな情報や機密情報にはアクセスできない」と否定の範囲を広げて回答しました。

この結果は想定通りでした。最新のAIアシスタントは総じて、機密データに関する露骨な質問には警戒するようにトレーニングされています。シンプルで直接的な要求は、モデルレベルのガードレールが防御すべき典型的なパターンそのものです。

しかし、手動で調査したケースの一部（次項で述べるように、指示、境界、利用可能なツールを検査した結果）においては、「AIアシスタントが自身にできると宣言したタスクを実行するためには、機密情報が確実に存在していなければならない」と明確に示唆されるものが存在しました。

この想定通りの挙動が意味するのは、たとえモデルが機密データの存在を認識していても、直接質問された際にはそれを隠したり否定したりできるほど、コアのガードレールが強力に機能しているということです。

だからといって、機密データの漏洩が不可能であるとは言えません。前提となるコンテキストのない直接的な機密情報の探索は、現実的な攻撃経路ではないというだけです。より警戒すべきリスクは、攻撃者が偵察によって得た情報をもとに、正当な利用に近い「アプリケーション特化型の妥当なリクエスト」を組み立てた後に発生します。