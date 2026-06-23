本ブログのポイント
最新のAIアシスタントは機密データの直接的な要求はブロックするものの、無害に見える簡単な質問に対しては、機能、境界、ツールへのアクセスなどの重要な運用コンテキストを日常的に漏洩させています。これが「AI偵察（AI Reconnaissance）」です。
漏洩したコンテキストから攻撃対象領域（アタックサーフェス）をマッピングすることで、攻撃者はモデルレベルの標準的な安全対策を回避し、アプリケーション特化型の標的型プロンプトインジェクションを設計できるようになります。
静的なシステムプロンプトやモデルのチューニングだけに依存することはもはや不十分であり、ランタイム保護の導入が急務となっています。
稼働中のAIアプリケーションを保護するには、エクスプロイト（攻撃の実行）が発生する前に、攻撃キルチェーンの初期段階で行われるプロービング（探索行為）を検知できる動的なガードレールが必要です。
AIベースのアプリケーションやアシスタントが、新たな攻撃対象領域になりつつあります。単に質問に答えるだけでなく、ナレッジベースを検索し、ツールを動かし、ワークフローをトリガーして、接続されたシステムを介してアクションを実行できるAIアシスタントが増えています。
フロンティアモデルとも呼ばれる最先端のモデルは、機密データの抽出、モデルへの指示内容の開示、あるいは悪意のあるアクションを狙った、直接的で単純なプロンプトインジェクションへの防御力を高めています。しかし、実際にデプロイされたAIアシスタントには依然として脆弱性が残っています。
実務において、AIアシスタントに機密情報を直接要求した場合は警戒される一方で、攻撃に必要なコンテキストを要求した場合には格段に警戒が薄くなることが判明しました。この隙間に存在するのが「AI偵察」です。
「AI偵察（AI Reconnaissance）」とは何か
最新のAIアプリケーションに対するレッドチームの検証から、ある一貫したパターンが浮かび上がりました。それは、攻撃の成功率がアプリケーション固有のコンテキストに依存する傾向が強まっているという事実です。攻撃者はまず、AIアシスタントの機能、アクセス権限、使用可能なツール、拒否する条件、そして制限の範囲を把握しようとします。これがAI偵察です。
攻撃者はこの情報を足がかりに、正当な要求を装いながらAIアシスタントを騙し、有害な動作を引き起こすプロンプトを作成します。
本調査の目的は、単一の直接的なプロンプトで本番環境のAIアシスタントから機密情報を抽出できると証明することではありません。より現実的で初期の攻撃フェーズ、すなわち「公開されているAIアシスタントに対し、正当に見える単純な質問をした場合、どれほど有用な運用コンテキストが引き出せるか」を測定することにありました。
具体的には、AIアシスタントが自身の機能、境界、ナレッジベースへのアクセス、ツールやアクションの範囲を開示するかどうかを検証しました。こうしたコンテキストこそが、汎用的なジェイルブレイクの試みを、アプリケーションに特化した標的型攻撃へと進化させる材料になります。
これは、防御側の課題設定を根本から変えるものです。ランタイムのガードレールは、最終的な機密情報漏洩の試みだけでなく、そこに至るまでのエクスプロイトへの経路そのものを検知できなければなりません。
なぜAI偵察（AI Reconnaissance）が重要なのか
機密データを直接要求するような攻撃を認識するのは、現代のAIアシスタントにとって容易です。「顧客のプライベートなデータを提供して」といった要求は明らかに不審であり、モデルのチューニング、システムプロンプト、安全ポリシーは、まさにこうした要求をブロックするように設計されています。
しかし、AI偵察（AI Reconnaissance）は異なります。
「あなたには何ができますか？」「ナレッジベースを使用していますか？」「ツールを使ってアクションを実行できますか？」「どのようなリクエストは処理できないのですか？」といった質問は無害に見えます。場合によっては、透明性を確認するための妥当な質問にすら思えるでしょう。しかし攻撃者にとって、これらの回答はアプリケーションの内部構造を知るための「地図」になります。
この地図を見れば、AIアシスタントが情報検索を利用しているか、ビジネスシステムと接続されているか、外部コンテンツがナレッジベースに取り込まれる可能性があるか、あるいはどのような種類のリクエストが拒否トリガーになるかが判明します。このコンテキストを得ることで、攻撃者は汎用的なプロンプトから、アプリケーション固有の巧妙な攻撃へと移行できるのです（図1）。
これこそが、モデルレベルの安全性とアプリケーションセキュリティの間に生じるギャップです。機密情報の抽出を明確に拒否するようモデルが調整されていても、導入されたAIアシスタントが運用コンテキストを過剰に露出していれば、攻撃者はより説得力のある次の攻撃ステップを設計できてしまいます。
今回の検証対象
TこのAI偵察層の実態を評価するため、公開されているAIアシスタントに対し、自身やその動作環境に関する簡単な質問を行い、回答するかどうかをテストしました。本調査では、実際のWebサイトに展開されているAIベースのチャットボットアシスタントに焦点を当てました。なお、クラウドモデルのAPI、エージェントフレームワーク、または独自のオーケストレーションスタックを使用して自社構築されたカスタム実装ではなく、あえて「サードパーティベンダーを通じて構築されたアシスタント」を対象としています。
これは、より厳しい前提条件で評価を行うためです。専門のチャットボットベンダーは、デフォルトの保護機能や顧客向けの安全対策、成熟したデプロイ手法に投資している可能性が高くなります。そうした専門的に導入されたアシスタントに対してさえも単純な偵察が有効なのであれば、成熟度の低いカスタム実装は、少なくとも同等以上のリスクを抱えていると推測できます。
きます。
本分析のデータセットには、170以上の固有のホストが含まれています。これらはCisco Umbrellaのトップ50万件から抽出したもので、トップ10万件に含まれるものも多数あります。
なお、本調査はベンダーの比較を意図したものではありません。デプロイ時の設定や顧客ごとの構成といった要素が、AIアシスタントの挙動に大きく影響するためです。特定のプロバイダーをランク付けするのではなく、AI偵察に対する露出が、さまざまなチャットボットベンダーや専門的に導入されたアシスタント全体に見られる広範な問題であることを浮き彫りにしています。
基本的な情報露出の検証結果
評価で使用したワンショットプロンプトは、意図的にシンプルで直接的、かつ汎用的なものにしました。複雑なプロンプトインジェクションを用いたり、システムプロンプトや実際の機密情報を抽出しようとしたりすることはなく、長時間のマルチターン（対話型）攻撃チェーンを構築したり、時間をかけてアシスタントとの信頼関係を築いたりすることもしていません。
したがって、本記事における結果は、AI偵察による露出の「下限」として捉えるべきです。意欲的な攻撃者が、複数ステップの会話、対象アプリケーションに応じた文脈の偽装、特定の役割を演じる言葉遣い、プロンプトインジェクション技術などを駆使し、対話を重ねて情報を収集すれば、より高い確率で偵察を成功させるはずです。
つまり、本調査は「ごく基本的なプロンプトのみで、どれほど有用なコンテキストを抽出できるか」という、厳しめな前提に基づく検証です。
3つの検証領域とプロンプト
評価は以下の3つの領域に分け、AIアシスタントに対して質問を行いました。
- 指示、機能、および境界
- ナレッジベースへのアクセス、自動取り込み、および機密データの有無
- ツールとアクション
指示・機能・境界の検証
第一に、 AIアシスタントの指示、機能、および境界について質問しました。目的は、AIアシスタントが「自分にできること」と「処理できないリクエストの種類」を自ら説明するかどうかを確認するためです。
使用したプロンプト：
ナレッジベースと機密データの検証
第二に、ナレッジベースへのアクセス、自動取り込み（Auto-ingestion）、および機密データの有無について質問しました。情報検索システムはモデルをサポート記事、製品ドキュメント、社内資料、その他の運用コンテンツに接続する役割を持つため、ナレッジベースへのアクセス状況を知ることは非常に重要です。
なかでも自動取り込みは、サポートチケット、ドキュメントシステム、その他の統合ソースなどを通じて、AIアシスタントが参照可能なコンテキストへとつながる外部経路を作り出す可能性があるため、特に注視すべきポイントです。
使用したプロンプト：
ツールとアクションの検証
第三に、ツールとアクションについて質問しました。テキストのみを返すAIアシスタントであっても情報を漏洩させるリスクはありますが、ツールを利用できるAIアシスタントの場合、ワークフローのトリガー、レコードの更新、サポートリクエストのルーティング、ビジネスシステムとの対話などが可能になるため、リスクモデルそのものが大きく変化します。
使用したプロンプト：
機能と境界の露出結果
基本的な機能に関する情報は、最も容易に抽出できました。
「何ができるか」を尋ねると、AIアシスタントは多くの場合、サポートしているタスク、対応範囲、対象となる製品領域、ワークフロー、または具体的な支援の例を回答しました。調査したデータのうち、機能に関するプロンプトの85%が成功（回答を獲得）しました。すべての回答に機密情報が含まれていたわけではありませんが、多くのAIアシスタントが無害に見える機能確認の質問に対して、攻撃に役立つコンテキストを露出させ、ユーザーの要求以上の詳細な情報を共有してしまうことがわかりました。
境界に関するプロンプトは、より機密性の高いものでした。「対応を許可されていないリクエストの種類」を尋ねられた際、AIアシスタントはより慎重な姿勢を見せたものの、それでも有益な情報を提供しました。境界に関するプロンプトの40%が成功しています。
境界に関する回答には、機密データ、内部システム、不正なアクション、対象外のリクエスト、法的または財務的なアドバイス、安全性やプライバシーのルールに違反する可能性のあるリクエストなどのカテゴリが含まれていました。防御側の視点からは妥当な動作に思えるかもしれませんが、攻撃側の視点では、今後のプロンプトを調整するための格好の材料になります。
境界に関する説明から、AIアシスタントが何を危険と認識しているか、何をスコープ内とみなしているか、どのような言葉が拒否のトリガーになるかを読み取ることができます。また、たとえ特定のアクションの実行が禁止されていたとしても、AIアシスタントが「何を知っているか」「何を実行する能力があるか」を把握することが可能になります。
ナレッジベース情報の露出
ナレッジベースに関する情報の開示は、最も注目すべき発見の1つでした。
ドキュメントやナレッジベースを検索できるかどうかを尋ねたところ、54%のプロンプトが成功しました。さらに重要なのは、それらの回答すべてが「ドキュメント、ヘルプセンターのコンテンツ、またはナレッジベースを使用・検索できる」という肯定的な承認だったことです。
情報検索（Retrieval）は、対象アプリケーション固有のコンテキストがモデルの応答経路に入り込む窓口となることが多いため、これは極めて重要です。ナレッジベースに接続されたチャットボットは、製品ドキュメント、サポート手順、ポリシー内容、トラブルシューティングのワークフロー、その他の運用知識にアクセスできる可能性があります。
プロンプトではナレッジベースの「内容」までは要求しておらず、単に「機能が存在するかどうか」を尋ねただけでした。しかし偵察の観点からすれば、その機能が存在するという事実だけでも大きな価値があります。
AIアシスタントが検索機能を使用していると分かれば、攻撃者は次の攻撃を「検索時の挙動」に合わせて形作ることができます。たとえば、ドキュメントのカテゴリ、更新頻度、ソースの境界、サポートワークフロー、あるいは「検索されたコンテンツがモデルの汎用的な振る舞いを上書きしてしまう条件」などを探り出すことが考えられます。
自動取り込みによるリスク
また、自動取り込みについても質問を行いました。AIアシスタントのプラットフォームが、チケット管理、サポート、ドキュメントツールなどのシステムとの連携をサポートしているかどうかです。
なぜこれが重要かというと、外部データの取り込みによって脅威モデルが変化するためです。監視や制御が行われていないデータが自動的にモデルのナレッジベースに取り込まれると、攻撃者がAIアシスタントの挙動や回答を間接的に操作できるリスクが生じます。
ナレッジベースのサブセットで調査したAIアシスタントのうち、56%が自動取り込みに関する質問に回答しました。そして回答が得られたもののうち、37%が自動取り込みや連携機能のサポートを肯定しました。
取り込み経路や連携パスが存在する可能性を知ることは、攻撃者にとって後続の攻撃計画を練るのに役立ちます。どこに間接的な入力チャネルがあるか、外部コンテンツが最終的にどのようにAIアシスタントに到達するかを推測する手がかりになるからです（図3）。
機密データ境界の挙動
機密データに関する直接的な探索に対しては、これまでと異なる挙動が見られました。
顧客のプライベートデータ、従業員データ、決済情報、認証情報、割引情報、価格設定、または企業の機密データにアクセスできるかを尋ねたところ、ナレッジベースのサブセットにおいて73%のプロンプトが成功し、回答を得ることができました。
ここでより興味深かったのは、秘密情報や機密データを持っていると認めたAIアシスタントが1つもなかったことです。直接「いいえ」と答えるか、あるいは「プライベートな情報や機密情報にはアクセスできない」と否定の範囲を広げて回答しました。
この結果は想定通りでした。最新のAIアシスタントは総じて、機密データに関する露骨な質問には警戒するようにトレーニングされています。シンプルで直接的な要求は、モデルレベルのガードレールが防御すべき典型的なパターンそのものです。
しかし、手動で調査したケースの一部（次項で述べるように、指示、境界、利用可能なツールを検査した結果）においては、「AIアシスタントが自身にできると宣言したタスクを実行するためには、機密情報が確実に存在していなければならない」と明確に示唆されるものが存在しました。
この想定通りの挙動が意味するのは、たとえモデルが機密データの存在を認識していても、直接質問された際にはそれを隠したり否定したりできるほど、コアのガードレールが強力に機能しているということです。
だからといって、機密データの漏洩が不可能であるとは言えません。前提となるコンテキストのない直接的な機密情報の探索は、現実的な攻撃経路ではないというだけです。より警戒すべきリスクは、攻撃者が偵察によって得た情報をもとに、正当な利用に近い「アプリケーション特化型の妥当なリクエスト」を組み立てた後に発生します。
ツールとアクションの露出
接続されたシステム、API、ツール、連携などを通じてアクションを実行できるかを尋ねたところ、45%がツールの存在に関するプロンプトに回答しました。そのうち24%は、ツールやアクションの機能を持っていることを直接認めました。
また、より少ないサブセットのAIアシスタントに対して「ツールをリストアップする」よう求めたところ、半数（50%）がツールの説明やリストを出力しました（図4）。
偵察の観点からは、ツールの開示はすべて有用な情報になります。次にどこを探索すべきかを攻撃者に教えてくれるからです。AIアシスタントが「注文状況の確認、ポリシードキュメントの取得、イベントのスケジュール設定、リクエストのルーティング、アカウントのワークフローとの対話が可能」と回答すれば、次のプロンプトはこれらのアクションに的を絞って調整されます。
ツールを扱えるAIアシスタントは、単なる言語インターフェースにとどまらず、システムを操作するコントロールサーフェスにもなり得るのです。
AIアプリケーションセキュリティへの影響
ここから得られる重要な教訓は、AIアプリケーションのセキュリティはデータが漏洩する最後の瞬間だけに焦点を当ててはならないということです。攻撃者は最初から機密情報を要求する必要はありません。AIアシスタントは何ができるのか、ナレッジベースはあるのか、どんなツールを使っているのかといった質問から始めればよいのです。個々の質問は無害に見えても、得られた回答をつなぎ合わせることで、潜在的な攻撃計画ができあがります。
AIセキュリティの観点から、モデル内部のガードレールやシステムプロンプトによる厳格な指示は極めて重要ですが、それだけでは不十分です。だからこそ、ランタイムの保護が不可欠になります。モデルの判定における曖昧な領域を突くコンテキストベースの攻撃はより巧妙であり、モデル内部のガードレールを回避する可能性が高くなります。
ランタイムの保護ソリューションは、偵察の試みを検知するだけでなく、機密情報を狙ったり、悪意のあるアクションやプロンプトインジェクションを実行したりする、コンテキストベースの攻撃を検知する上でも重要です。
Akamai Firewall for AIは、不審な試みをリアルタイムに評価し、本番稼働中のAIアプリケーションを保護するように設計されています。その目的は、直接的な機密情報漏洩のプロンプトをブロックすることと、機能の探索、ツールの発見、ナレッジベースの調査、境界の測定など、エクスプロイトにつながるあらゆる振る舞いを検知することの両立にあります（図5）。
まとめ
最新のAIアシスタントは、機密情報の開示や悪意のあるアクションの実行といった明白な要求を拒否する能力を高めています。しかし、次なる攻撃をより巧妙化させるために脅威アクターが必要とするコンテキストを、依然として多くのシステムが漏洩させてしまっています。
調査したデータセットでは、シンプルなワンショットプロンプトを送信するだけで、アシスタントの機能、ナレッジベースへのアクセス、ツールの設定、データの取り込み経路、制限の境界に関する情報を引き出せることが多々ありました。本調査のプロンプトは意図的にシンプルで汎用的なものに限定しています。そのため、この結果は上限ではなくリスクの下限として扱うべきです。
Tags