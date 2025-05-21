AI Webスクレイパーを良性ボットと見なしていて、ブロックしたくない場合でも、ボットトラフィックの量が多いと、パフォーマンスの低下、CDNやクラウドのコストの増加などの多くの問題が発生し、サイトやアプリケーションにアクセスする人間にとってのユーザー体験が粗末になることがあります。ボットトラフィックの量が増加すると、これらの問題は悪化する一方です。

以下の対策を講じることで、ボットの増加が組織に悪影響を及ぼすのを防ぐことができます。

強力なボット管理ツールとプロトコルを実装して、AIスクレイパーのトラフィックを可視化し、新たなボットリクエスト対応戦略を生み出します。

サイトに受け入れるAIスクレイパーを決めます。有名なスクレイパー、または自社と関係のある企業に属するスクレイパーは許可し、他のスクレイパーは制限するのが一般的です。

各スクレイピングベンダーに関する自社の決定に基づいて、AIカテゴリー内に条件付きアクションを作成します。たとえば、有名なLLMによる自社サイトのスクレイピングを許可することはすでに決定しているかもしれませんが、その他のLLMについてはどうでしょうか？それらは完全にブロックすることも、スローダウンさせることも、人間のユーザートラフィックが少ない時間帯のみ許可することも、上記のアクションを組み合わせて実行することもできます。

AkamaiのWeb Security Analyticsなどのレポート作成ツールから得られる知見を利用し、AIスクレイパー活動の変化への対応方法に関する将来の意思決定に役立つパターンやトレンドを見つけます。