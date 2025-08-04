適切なツールと適切なチームが DNS セキュリティに不可欠である理由
今日の急速に変化するデジタル世界では、可視性は、単にあればよいものではなく、必須の要素です。しかし、可視性にアクションが伴わなければどうでしょう。それはただの騒音です。デジタルインフラの基盤をサイバー攻撃、つまりドメインネームシステム（DNS）から保護するためには、2 つのものが必要です。それは、（1）何が間違っているのかを示すツールと、（2）修正方法を知っているチームです。
だからこそ、Akamai DNS Posture Management と DNS Managed Services for DNS Posture Management の組み合わせが変革をもたらすのです。
問題点：DNS は攻撃を受けている — しかも、十分に保護されていない。
DNS は複雑さを増すとともにアタックサーフェスを急速に拡大していますが、マルチクラウド環境全体に分散していることが多いため、統合された可視性はほとんどありません。増え続けるゾーンやレコード、非セキュリティ関係者の関与、そしてフィッシング攻撃やブランドなりすまし攻撃の増加などのすべてが課題を増やす要因となります。
DNS 攻撃が巧妙化するのに伴い、壊滅的な停止の可能性も劇的に増加します。証明書の有効期間を短縮すると、可観測性が向上し、タイムリーな対応が可能になります。また、多くの組織にとって課題となっているのは、可視性だけでなく、容量の問題です。そうした組織には、DNS リスクを大規模に継続して監視し、優先順位付けを行い、修復するための十分な人員も、時間も、あるいは特別な専門知識もありません。
継続的なポスチャ管理を行わなければ、DNS リスクは見えないままです。このため、DNS は現代のインフラの中でも最も見過ごされている脆弱な領域の 1 つとなっています。ほとんど保護されていない DNS インフラに対する DNS 攻撃が成功すると、ダウンタイムが発生し、ビジネス全体の業務に悪影響を与えるため、包括的な DNS セキュリティは技術的な必要性があるだけでなく、ビジネス上の必須事項にもなります。
解決策： Akamai DNS Posture Management
エージェントレス（読み取り専用）権限を有する DNS Posture Management がすべてのプロバイダーの権威 DNS 環境を継続的に自動スキャンして、誤設定、リスクの高いレコード、期限切れの証明書、およびコンプライアンス違反を発見し、ブランド監視に加え、量子リスク監視まで実施します。
ただし、最も重要なのは、この製品が、何が間違っているかを示すだけでなく、正確な修正方法を示すことです。すべてのアラートには、特定の問題に合わせて調整されたガイド付きの修復手順が提供されるため、担当チームはすぐに実行することができます。習得も簡単で、憶測に頼る必要もありません。
では、時間、リソース、または問題に処理するための専門知識を持っている人材が社内にいない場合はどうすればよいのでしょうか。そこで活躍するのが、Akamai Managed Services for DNS Posture Management です。お客様の DNS の安全を維持し、コンプライアンスの適合を確保するため、Akamai がお客様の代わりに働きます。時々発生するオーバーフローや実務的な管理を行うためのサポートが必要な場合は、Akamai がお客様のチームと一体化してお手伝いします。
文字どおり、プロアクティブな DNS セキュリティです。
ガイド付きの修復と自動化を提供し、お客様のチームを支援
多くのツールでは、アラートを生成するだけで、残りの作業はユーザー任せです。DNS Posture Management はよりプロアクティブなアプローチを取り、お客様が問題の優先順位付けを行い、自信を持って問題を解決するための支援を行います。
すべての問題に、あいまいな提案ではなく、明確で実行可能なガイダンスが示されます。誤設定された TXT レコードの修正、サブドメインの乗っ取り防止、期限切れの証明書のローテーションなど、DNS Posture Management は、重要なアップタイムを保護して最適なユーザー体験を維持しながら、お客様のチームの作業をサポートします。
つまり、次のような成果につながります。
- 新しいチームメンバーのオンボーディングの迅速化
- 人的ミスの減少
- 総所有コストの削減
最も大切なのは、Akamai のソリューションには、検知と解決にかかる時間の迅速化というビジネス上の効果があることです。脆弱性が運用に影響を与える前にプロアクティブに特定することで、チームはシームレスな事業継続性を維持できます。
実用的な魔法
実際のところ、これは何を意味するのでしょうか？
- 多数の DNS プロバイダーのダッシュボードを掘り返す必要がなくなる
- DNS インベントリを手動で構築する必要がなくなる
- 防止すべきだった侵害に対処する必要がなくなる
さらに、何かが壊れても、その正確な修正方法がわかるようになっています。もちろん、Akamai にお任せいただいてもかまいません。それが、DNS Posture Management と、Managed Service for DNS Posture Management を組み合わせることの利点です。システムはスムーズに稼働し、ユーザーの満足度を維持し、組織は新たな脆弱性に先手を打つことができるのです。
事後対応ではなく、プロアクティブな防御を
DNS データを継続的にスキャンすることで、DNS Posture Management は次のような機能を提供し、目先の問題への対処ではなく将来への対処が行えるようになります。
- 自動検知機能によって、これまで把握できていなかった資産を迅速に検知
- 継続的なコンプライアンス機能によって、20 を超えるフレームワークのコンプライアンスを自動評価
- DNS ドリフト監視機能によって、不正な変更をリアルタイムで検知
- 偽ドメイン検知機能によって、フィッシングやなりすましから保護
- サブドメインの乗っ取り防止機能によって、孤立したレコードまたは誤設定されたレコードを特定
- Fast Flux 攻撃からの保護機能によって、ボットネットやマルウェアキャンペーンで使用される IP の急速な変更を検知
- 不正な証明書の監視機能によって、期限切れの認証や信頼チェーンの破損を回避
- サードパーティ組織による DNS リスク評価機能によって、リスクをもたらす可能性のある添付ファイルを把握
- ブランド監視機能によって、会社の評判を完全に維持
- ポスト量子監視機能によって、ポスト量子環境の世界における環境を保護
DNS Posture Management は、DNS 環境が常に監視され、常に評価され、常に改善されるようにします。
マネージドサービス：Akamai が問題を解決
Akamai は、より強力なスキルや高い専門知識を必要とする企業向けに、Management Security Service for DNS Posture Management を提供しています。これは、すでに社内にあるチームとスキルを強化するための任意のソリューションです。DNS セキュリティに関する経験が不足していても、他の優先事項に手が付けられていなくても、あるいは専門家による監視が必要であっても、信頼できるマネージド型 DNS プロバイダーとして Akamai チームがお手伝いします。
Managed Service for DNS Posture Management では、次のことが可能です。
- Always-on の監視：DNS 環境で、新たな脅威、誤設定、コンプライアンスの問題が発生していないか常に監視しています。
- エキスパートによるトリアージと優先順位付け：Akamai チームがノイズを除去して本当の問題を指摘するため、フォールス・ポジティブ（誤検知）に惑わされることがなくなります。
- 実践的な修復：ガイド付きサポートから完全に管理された修正まで Akamai が引き受けるため、チームの負担が軽減されます。
- コンプライアンスの信頼性：Payment Card Industry Data Security Standard（PCI DSS）、米国立標準技術研究所（NIST）、ISO 27001 などのフレームワークに沿った DNS セキュリティポリシーの実施と報告を支援します。
- 運用の継続性：スタッフの異動中やリソースが不足する期間でも、企業レベルのスケーラビリティによって DNS ポスチャのセキュリティと安定性を維持します。
専任のカスタマーサポートチームが、お客様の問題点を示すだけでなく、お客様の代わりに問題を解決します。Akamai が貴社のセキュリティチームと一体となり、24 時間体制で DNS ポスチャのセキュリティを確保し、コンプライアンスを維持し、回復力を維持すると同時に、進化するサイバー脅威から防御します。
まとめ：単なるツールではなく、「チーム」である
DNS Posture Management は強力なツールですが、Managed Service for DNS Posture Management と組み合わせると、最大限の効果を上げることができます。このプラットフォームは、比類のない可視性とガイド付きの修復を提供しますが、すべての問題を特定するだけでなく、実際に修正を実現するのは、その背後で働く専門家たちです。
Managed Service for DNS Posture Management を活用すれば、脅威のトリアージ、誤設定の解消、DNS ポスチャの継続的なセキュリティとコンプライアンスの維持など、さまざまな要件に対応する、信頼できるパートナーがチームに加わります。つまり、専門チームがお客様の最も大切なデジタル資産を積極的に保護するため、ギャップが減少し、迅速な解決が実現し、安心感につながるということです。
セキュリティは共同作業です
セキュリティは共同作業ですが、すべての組織が社内に完全なチームを構成するためのリソースや時間を有しているわけではありません。そこで必要になるのが DNS Posture Management です。Akamai のマネージド型セキュリティの専門知識によって裏付けられており、作戦の提供とそれを実現する両方の役割を果たします。Akamai が協力し、新たな DNS 脅威に対するスムーズな運用、強力なコンプライアンス、および回復力を確保することで、事後対応型の対応からプロアクティブ型の対応への移行を支援します。
DNS セキュリティをレベルアップする準備はできていますか？
DNS Posture Management は、脅威に先手を打つために必要な可視性、ガイダンス、そして自動化を提供します。