DNS は複雑さを増すとともにアタックサーフェスを急速に拡大していますが、マルチクラウド環境全体に分散していることが多いため、統合された可視性はほとんどありません。増え続けるゾーンやレコード、非セキュリティ関係者の関与、そしてフィッシング攻撃やブランドなりすまし攻撃の増加などのすべてが課題を増やす要因となります。

DNS 攻撃が巧妙化するのに伴い、壊滅的な停止の可能性も劇的に増加します。証明書の有効期間を短縮すると、可観測性が向上し、タイムリーな対応が可能になります。また、多くの組織にとって課題となっているのは、可視性だけでなく、容量の問題です。そうした組織には、DNS リスクを大規模に継続して監視し、優先順位付けを行い、修復するための十分な人員も、時間も、あるいは特別な専門知識もありません。

継続的なポスチャ管理を行わなければ、DNS リスクは見えないままです。このため、DNS は現代のインフラの中でも最も見過ごされている脆弱な領域の 1 つとなっています。ほとんど保護されていない DNS インフラに対する DNS 攻撃が成功すると、ダウンタイムが発生し、ビジネス全体の業務に悪影響を与えるため、包括的な DNS セキュリティは技術的な必要性があるだけでなく、ビジネス上の必須事項にもなります。