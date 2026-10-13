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„Akamai API Gateway hat eine makellose Performance gezeigt und konnte plötzliche Traffic-Spitzen unter Kontrolle halten. Als die Zeit vor dem Turnier knapp war, war der umfassende technische Support von Akamai lebensrettend. Die Produktauswahl, die Überprüfung der Leistung und die Implementierung verlief reibungslos.“Ryota Nishio, AbemaTV, Inc. CTO
Fußballturnier, das weltweit Interesse weckt, wirft Bedenken wegen der Überlastung der Infrastruktur auf
Der von AbemaTV Inc. (im Folgenden „AbemaTV“) betriebene Video-Streamingdienst ABEMA hat sich zum Ziel gesetzt, das Fernsehen zu erneuern und das „TV für die Zukunft“ zu schaffen. An 365 Tagen im Jahr werden 24 Stunden am Tag etwa 25 Kanäle gestreamt, wobei die unterschiedlichsten Genres abgedeckt werden. Im Angebot enthalten sind auch Japans einziger 24-Stunden-Nachrichtensender sowie Originalserien, Romance-Formate, Anime und Sport. Eine Registrierung ist nicht erforderlich. Die Nutzung kann ganz einfach von einem Smartphone, Tablet, PC, Fernseher oder einem anderen Gerät aus erfolgen. Die ABEMA Video-App hat mehr als 96 Millionen Downloads erreicht (Stand: April 2023). Auch die Premium-Mitgliedschaft, die exklusive Inhalte, zeitversetztes Fernsehen und Video-on-Demand bietet, verzeichnet ein stetiges Wachstum.
Im Jahr 2022 beschloss ABEMA, ein weltweit hochkarätiges internationales Fußballturnier zu übertragen, sodass alle Fußballspiele kostenlos live angesehen werden konnten. Da man von dem japanischen Team eine gute Leistung erwartete, hatte das Turnier bereits vor seiner Durchführung großes Interesse geweckt. Während des Turniers stiegen die App-Downloads um etwa sieben Millionen, und die Anzahl der Zuschauer (WAU: Weekly Active Users) erreichte ein Rekordhoch von 34,09 Millionen in einer einzelnen Woche.
„Es ist ein äußerst beliebtes Turnier, daher war es klar, dass viele Zuschauer darauf zugreifen würden. Wir erlebten noch nie da gewesene Zugriffszahlen und es war nicht schwer vorherzusehen, dass unsere Infrastruktur erheblich belastet werden würde. Natürlich konnten wir anhand der Zahlen verschiedener Daten aus der Vergangenheit eine fundierte Einschätzung vornehmen. Allerdings war es schwierig, die Obergrenze der Zugriffszahlen (Besucher) vorherzusagen, insbesondere unmittelbar vor und nach Beginn eines Fußballspiels. Wir befürchteten, dass plötzliche Lastspitzen die rechtzeitige Skalierung der Server verhindern könnten. Die Sicherstellung der Kapazität unserer Video-Streaming-Infrastruktur über ein CDN war für eine stabile Videobereitstellung unerlässlich. Wir erkannten auch, dass die Möglichkeit, die Anzahl der Verbindungen nach API-Anfragen pro Zeiteinheit (Besuchsrate) zu kontrollieren, wesentlich wäre“, so Ryota Nishio, CTO von AbemaTV.
Eine weitere Methode zur Zugriffskontrolle war die Einrichtung virtueller Wartezimmer. Es wurde jedoch festgestellt, dass die Struktur kompliziert gewesen wäre, dass die Kontrollen nicht präzise genug für die zu erwartende riesige Anzahl von Verbindungen pro Sekunde gewesen wären und dass die Unsicherheit bezüglich ihrer Korrelation mit der Serverlast ebenfalls zunehmen würde.
Präzise Kontrolle des Besuchervolumens ohne Überlastung der Server
Die größte Herausforderung bei der Kontrolle der Besuchsrate während des Turniers war die hochpräzise Drosselung der Server-API-Anforderungsvolumen, nachdem Verbindungen von Browsern oder Apps zu ABEMA initiiert wurden.
Wir zogen die Entwicklung eines internen Mechanismus zur Traffic-Drosselung in Betracht – eine potenziell erfolgskritische Entscheidung. Wir mussten uns jedoch in der begrenzten Zeit zwischen dem Beginn der Diskussionen und dem Beginn des Turniers für ein Format entscheiden und dessen Leistung vollständig testen. Deshalb hat ABEMA Akamai Event Support genutzt. Während wir vom technischen Berater von Akamai zuverlässigen Support erhielten, haben wir verschiedene Methoden geprüft und getestet. Letztendlich haben wir uns für Akamai API Gateway entschieden.
Konkret wurde Akamai API Gateway als API-Ziel (API-Endpunkt) festgelegt, das beim Start der Client-App für die Wiedergabe aufgerufen wird, und eine API-Drosselung wurde eingesetzt, um den Traffic pro Zeiteinheit zu steuern. Dabei entschieden wir uns für ein Format, bei dem nur Nutzer den Startvorgang fortsetzen konnten, die vom Akamai API Gateway eine vordefinierte API-Antwort mit einem normalen Status erhielten. Wenn ein vorkonfigurierter Grenzwert überschritten wurde, gab Akamai API Gateway einen vordefinierten Fehler zurück. Die Startvorgänge für Apps, die einen Fehler empfangen haben, werden abgebrochen, um die Server nicht durch die nachfolgende Verarbeitung dieser API zu belasten.
„Ich glaube, dass Akamai API Gateway ein unübertroffener Service ist, der es uns ermöglicht, die API-Anforderungsraten bis auf die Sekunde genau zu kontrollieren. Wenn diese Art der Kontrolle mit einem CDN durchgeführt wird, ist es üblich, dass Implementierungen die Traffic-Rate zu den Servern für jeden ausgeführten Edge-Server definieren. In diesem Fall ist die Kontrolle des Bruttovolumens pro Sekunde, das die Server von mehreren Edge-Servern empfangen, technologisch schwierig. Es ist auch möglich, dass die Server einer Last ausgesetzt werden, die die erwartete Last übersteigt. Akamai API Gateway kann während der Verteilung der Edge-Anforderungen von Akamai die Anzahl der Anforderungen pro Intervall basierend auf dem von einem Server empfangenen Bruttovolumen konfigurieren. Darüber hinaus hat sich die Präzision der Ratensteuerung nach einer detaillierten Verifizierung im Vergleich zu anderen betrachteten Lösungen als außergewöhnlich herausgestellt. Es wurde festgestellt, dass diese Lösung die Kontrolle des Zuschauer-Traffics entsprechend einer festgelegten Durchflussrate aufrechterhalten kann, selbst wenn das Traffic-Aufkommen sehr hoch ist. Da mit Akamai API Gateway die Anzahl der Server-Verbindungen pro Sekunde genau gesteuert werden konnte, war es möglich, für die Dauer des Events serverseitige Infrastruktur mit vorab getesteten Bedingungen einzurichten und so unvorhergesehene Probleme und Kosten zu vermeiden“, so Junpei Tsuji, Ingenieur in der Entwicklungsabteilung von AbemaTV.
Tsuji machte sich auch Gedanken über den Wert, den die Unterstützung durch den technischen Berater selbst in der zum vollständigen Betrieb führenden Überprüfungsphase hatte. Durch Web-Meetings und die Nutzung von Chat-Tools erhielten wir schnelle und angemessene Antworten auf detaillierte Fragen und konnten die Implementierung reibungslos abschließen. Nachdem wir uns für die Einführung von Akamai API Gateway entschieden hatten, wurde die Implementierung innerhalb kurzer Zeit abgeschlossen – es dauerte etwa einen Monat.
Großzügiger technischer Support für ausgefeilte Steuerung und stabiles Video-Streaming beliebter Sportveranstaltungen.
Nishio sagt, Akamai API Gateway habe es seinem Team ermöglicht, während des Turniers „genau so zu arbeiten, wie wir es erwartet haben“. Wir waren voll und ganz darauf vorbereitet, das Turnier zu veranstalten, da die Systemstruktur von ABEMA ursprünglich Flexibilität ermöglichte. Allerdings wurde bei den stark nachgefragten Spielen japanischer Teams die in Akamai API Gateway konfigurierte Obergrenze mehrmals überschritten, wodurch die Ratensteuerung ausgelöst wurde. Dennoch wurden die Kontrollen des Besucher-Traffics zuverlässig ausgelöst, was ein kontinuierliches, stabiles Streaming ermöglichte. Nishio sprach sehr positiv über den Service und sagte: „Ihre Fähigkeit, unsere hohen Anforderungen zu erfüllen, spiegelte die hohe Qualität ihrer Dienstleistungen wider. Beim Streamen unserer Inhalte waren wir völlig beruhigt.“
Tsuji fügte hinzu: „Akamai verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Unterstützung der Übertragung einer Vielzahl von großangelegten Veranstaltungen weltweit. Es übertrifft alle anderen ähnlichen Dienste hinsichtlich Stabilität und Skalierbarkeit, die durch die hyperverteilte Architektur ermöglicht werden. Außerdem bietet es extrem effektive Funktionen in Bezug auf die verbesserte API-Sicherheit. Darüber hinaus freuen wir uns auf die potenzielle Computing-Infrastruktur, die durch die Konvergenz von Cloud-Servern und Edge aufgrund des Angebots von IaaS-ähnlichen Cloud-Diensten durch Akamai entsteht. Dennoch ist die Flexibilität des Services und der Konfigurationen fast grenzenlos, was mich dazu bringt, das Ausmaß der technologischen Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert waren, noch mehr zu schätzen. Da Akamai einen zuverlässigen technischen Support bietet, wollen wir das Beste daraus machen und hoffen, vergleichbare Ergebnisse zu reproduzieren.“
Was die Zukunft betrifft, ist AbemaTV fest entschlossen, den Wert von ABEMA als „soziale Infrastruktur, mit der Sie sich jederzeit und überall vernetzen können“, zu steigern. Zusätzlich zu unserem Live-Streaming-Service für Sport planen wir, unsere Programmvielfalt weiter zu erweitern und immer wieder beliebte Inhalte anzubieten, die ein breites Publikum begeistern werden.
„Für uns und unser Ziel, Teil der sozialen Infrastruktur zu werden, ist es wichtig, dass unsere Content-Delivery-Networks (CDNs) und andere Netzwerktechnologien weiterhin kontinuierlich an Qualität und Raffinesse gewinnen“, so Nishio. „Ich gehe davon aus, dass das Akamai API Gateway und seine verschiedenen anderen Dienste sich stetig weiterentwickeln und nutzerfreundlicher werden.“ Nishio äußerte seine Erwartungen weiter und sagte: „Akamai ist auch führend bei der Entwicklung von Internet-Service-Technologie. Ich hoffe, dass sie weiter aktiv Anwendungsmethoden vorschlagen und unseren ABEMA-Service unterstützen werden.“
Über ABEMA
Der Video-Streamingdienst ABEMA hat sich zum Ziel gesetzt, das Fernsehen zu erneuern und das „TV für die Zukunft“ zu schaffen. An 365 Tagen im Jahr werden 24 Stunden am Tag etwa 25 Kanäle gestreamt, wobei die unterschiedlichsten Genres abgedeckt werden. Im Angebot enthalten sind auch Japans einziger 24-Stunden-Nachrichtensender sowie Originalserien, Romance-Formate, Anime und Sport. Eine Registrierung ist nicht erforderlich. Der Service bietet eine umfangreiche Auswahl an neuen hochkarätigen Filmen, nationalen und internationalen Fernsehserien, trendigen Anime und verschiedenen Online-Live-Musik- und Theateraufführungen. Genießen Sie hochwertige Videos auf mehreren Geräten.
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