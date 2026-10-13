AbemaTV Inc.

Die größte Herausforderung bei der Kontrolle der Besuchsrate während des Turniers war die hochpräzise Drosselung der Server-API-Anforderungsvolumen, nachdem Verbindungen von Browsern oder Apps zu ABEMA initiiert wurden.

Wir zogen die Entwicklung eines internen Mechanismus zur Traffic-Drosselung in Betracht – eine potenziell erfolgskritische Entscheidung. Wir mussten uns jedoch in der begrenzten Zeit zwischen dem Beginn der Diskussionen und dem Beginn des Turniers für ein Format entscheiden und dessen Leistung vollständig testen. Deshalb hat ABEMA Akamai Event Support genutzt. Während wir vom technischen Berater von Akamai zuverlässigen Support erhielten, haben wir verschiedene Methoden geprüft und getestet. Letztendlich haben wir uns für Akamai API Gateway entschieden.

Konkret wurde Akamai API Gateway als API-Ziel (API-Endpunkt) festgelegt, das beim Start der Client-App für die Wiedergabe aufgerufen wird, und eine API-Drosselung wurde eingesetzt, um den Traffic pro Zeiteinheit zu steuern. Dabei entschieden wir uns für ein Format, bei dem nur Nutzer den Startvorgang fortsetzen konnten, die vom Akamai API Gateway eine vordefinierte API-Antwort mit einem normalen Status erhielten. Wenn ein vorkonfigurierter Grenzwert überschritten wurde, gab Akamai API Gateway einen vordefinierten Fehler zurück. Die Startvorgänge für Apps, die einen Fehler empfangen haben, werden abgebrochen, um die Server nicht durch die nachfolgende Verarbeitung dieser API zu belasten.

„Ich glaube, dass Akamai API Gateway ein unübertroffener Service ist, der es uns ermöglicht, die API-Anforderungsraten bis auf die Sekunde genau zu kontrollieren. Wenn diese Art der Kontrolle mit einem CDN durchgeführt wird, ist es üblich, dass Implementierungen die Traffic-Rate zu den Servern für jeden ausgeführten Edge-Server definieren. In diesem Fall ist die Kontrolle des Bruttovolumens pro Sekunde, das die Server von mehreren Edge-Servern empfangen, technologisch schwierig. Es ist auch möglich, dass die Server einer Last ausgesetzt werden, die die erwartete Last übersteigt. Akamai API Gateway kann während der Verteilung der Edge-Anforderungen von Akamai die Anzahl der Anforderungen pro Intervall basierend auf dem von einem Server empfangenen Bruttovolumen konfigurieren. Darüber hinaus hat sich die Präzision der Ratensteuerung nach einer detaillierten Verifizierung im Vergleich zu anderen betrachteten Lösungen als außergewöhnlich herausgestellt. Es wurde festgestellt, dass diese Lösung die Kontrolle des Zuschauer-Traffics entsprechend einer festgelegten Durchflussrate aufrechterhalten kann, selbst wenn das Traffic-Aufkommen sehr hoch ist. Da mit Akamai API Gateway die Anzahl der Server-Verbindungen pro Sekunde genau gesteuert werden konnte, war es möglich, für die Dauer des Events serverseitige Infrastruktur mit vorab getesteten Bedingungen einzurichten und so unvorhergesehene Probleme und Kosten zu vermeiden“, so Junpei Tsuji, Ingenieur in der Entwicklungsabteilung von AbemaTV.

Tsuji machte sich auch Gedanken über den Wert, den die Unterstützung durch den technischen Berater selbst in der zum vollständigen Betrieb führenden Überprüfungsphase hatte. Durch Web-Meetings und die Nutzung von Chat-Tools erhielten wir schnelle und angemessene Antworten auf detaillierte Fragen und konnten die Implementierung reibungslos abschließen. Nachdem wir uns für die Einführung von Akamai API Gateway entschieden hatten, wurde die Implementierung innerhalb kurzer Zeit abgeschlossen – es dauerte etwa einen Monat.