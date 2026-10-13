Amol Patankar氏が創業したMultivrseは、企業を支援し、世界中のユーザーが好みの言語でつながることを目指してしています。同社のハイブリッドアプローチでは、AIによる翻訳とネイティブの人間リンギストの力を融合させたものです。結果、コンテンツは正確なだけでなく、文化的に適合し、ブランドの一貫性も保たれます。「私たちは単なる翻訳サービス提供企業ではありません」とPatankar氏は説明します。「当社は、ブランドのグローバル展開を支援し、顧客エンゲージメントを強化する戦略的パートナーです」

少人数のスタートアップ企業であるMultivrseにとって必要だったのは、技術的に優れているだけでなく、費用対効果が高く、ユーザーフレンドリーで、かつ迅速に対応してくれるベンダーに支えられたクラウドプラットフォームでした。「AWSでは、専用の問い合わせ先がありませんでした。回答を得るのにも数日かかっていました。このような遅延は、成長中の企業にとっては致命的です」とPatankar氏は語ります。

MultivrseのHead of Technology and OperationsであるVivek Sathyaganesh氏は次のように述べています。「加えて、AWSの価格は予測不可能でした。すべての機能に追加料金が発生しました。また、価格は地域によって異なるため、毎月どのくらいの費用がかかるのか全く把握できませんでした」

事業が成長し、顧客ニーズが地域を超えて拡大する中、Multivrseはインフラを再評価する必要がありました。