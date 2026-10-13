オーストラリアを拠点とする多言語対応企業のMultivrse Digitalは、クラウドコストの増大、一貫性のないサポート、AWS利用の複雑さなど、一般的ではあるが差し迫った課題に直面しており、成長の勢いが鈍化しつつありました。迅速かつ正確で、文化的な関連性の高いコンテンツを大規模に提供するという同社のミッションのためには、俊敏性とインフラのシンプルさが重要でした。Akamaiのクラウド・コンピューティング・サービスへの移行により、Multivrseはプロビジョニングの高速化と最大70% のコスト削減を実現し、さらに、一貫したサポートにより、安心感を損なうことなくグローバルな展開を進めています。
「Multivrseが存在する限り、Akamaiを利用し続けます。それほど、この関係は不可欠なのです」—Multivrse、創業者、Amol Patankar氏
グローバルな対話の実現
クラウドの複雑さとコスト圧力への対応が必要
Amol Patankar氏が創業したMultivrseは、企業を支援し、世界中のユーザーが好みの言語でつながることを目指してしています。同社のハイブリッドアプローチでは、AIによる翻訳とネイティブの人間リンギストの力を融合させたものです。結果、コンテンツは正確なだけでなく、文化的に適合し、ブランドの一貫性も保たれます。「私たちは単なる翻訳サービス提供企業ではありません」とPatankar氏は説明します。「当社は、ブランドのグローバル展開を支援し、顧客エンゲージメントを強化する戦略的パートナーです」
少人数のスタートアップ企業であるMultivrseにとって必要だったのは、技術的に優れているだけでなく、費用対効果が高く、ユーザーフレンドリーで、かつ迅速に対応してくれるベンダーに支えられたクラウドプラットフォームでした。「AWSでは、専用の問い合わせ先がありませんでした。回答を得るのにも数日かかっていました。このような遅延は、成長中の企業にとっては致命的です」とPatankar氏は語ります。
MultivrseのHead of Technology and OperationsであるVivek Sathyaganesh氏は次のように述べています。「加えて、AWSの価格は予測不可能でした。すべての機能に追加料金が発生しました。また、価格は地域によって異なるため、毎月どのくらいの費用がかかるのか全く把握できませんでした」
事業が成長し、顧客ニーズが地域を超えて拡大する中、Multivrseはインフラを再評価する必要がありました。
価格の透明性、技術的な適合性、戦略的な助言においてAkamaiを信頼
Akamaiへの移行は、10年にわたる信頼関係に基づいて決定されました。Patankar氏は、航空業界や小売業界の企業での職務でもAkamaiと協力したことがあったため、Akamaiのパフォーマンス、セキュリティ、戦略的な助言の価値を直で目にしていました。
「Multivrseを設立したとき、最終的にAkamaiに移行するに違いないと思っていました」と同氏は述べています。「Akamaiのチームは、いつも対応してくれる、協力的で、ソリューション指向の組織です。このようなサポートは非常に貴重です」
Multivrseのプラットフォーム管理を監督するSathyaganesh氏によると、Akamaiの機能で特に際立っているのは、わかりやすいプロビジョニング、価格の透明性、開発者に優しいツール、エッジおよびコンピューティングの統合です 。「AWSはエグレス（出方向の通信）を階層、リージョン、およびデータ転送タイプに分割しているため、料金体系が非常に複雑になります」と同氏は強調します。
AWSからAkamaiクラウド・コンピューティング・サービスへの容易な移行
当初から、MultivrseはAkamaiの協力的なアプローチに感銘を受けていました。AkamaiによるAWSからの移行は、安心できるものでした。この体験は、ある地域から別の地域への移行が複雑だったAWSとは大きく異なっていました。「Akamaiへの移行は簡単で、すぐに管理しやすくなりました」とSathyaganesh氏は語ります。
具体的には、MultivrseはEC2、RDS、S3、Route53を以下のAkamaiクラウド・コンピューティング・サービスに置き換えました。
- Cloud Firewall：ルールが組み込まれたファイアウォールにより、Multivrseは外部ツールを使用せずにワークロードを保護できます。
- DNS Manager：Akamai Cloud Manager内のこの包括的なインターフェースにより、ドメインを世界規模で簡単に管理できます。
- NodeBalancers：数分で導入可能な、完全に管理された高可用性ロードバランサーにより、高い可用性とパフォーマンスを確保します。
- Managed Databases：この完全マネージド・データベース・サービスは、自動バックアップ／更新機能を備えているため、Multivrseは高性能データベース・クラスターを簡単に導入できます。
- Object Storage：高耐久性でスケーラブル、コスト効率に優れたストレージです。S3と互換性があり、料金体系もシンプル、アクセスも容易です。
- Longview：統合された監視・分析ツールであり、Multivrseはこれを使用してクラウド・コンピューティング・サーバーの健全性やパフォーマンスを監視、分析します。
- Essential Compute：シンプル化された仮想マシンホスティングで、迅速なプロビジョニングが可能。料金は固定制です。
- Private Networking：Multivrseは、このクラウド・コンピューティング・サービスを使用して、トラフィックを分離した仮想ネットワークを構築し、安全な多層型展開を実現しています。
プロビジョニングの高速化、コスト削減、レイテンシーの低減などの重要な成果を達成
Akamaiへの移行により、量的な面でも質的な面でも大きな成果が得られました。AWSをAkamaiのクラウド・コンピューティング・サービスに置き換えたことで、以下のようなメリットが得られます：
- メモリー最適化や高需要のワークロードで特に、コンピューティングとストレージのコストを50～70%削減
- 仮想マシンのプロビジョニングを30～40%高速化
- Akamaiの分散バックボーンにより、グローバルユーザー向けのレイテンシーを20%～50%低減
Sathyaganesh氏は次のように述べています。「Akamaiのクラウド・コンピューティング・サービスは、開発者にとって非常に使いやすいサービスです。コントロールパネルとCLIは洗練され直感的で、AWSやAzureと比べて操作がはるかに簡単です。VM、オブジェクトストレージ、およびNodeBalancersを立ち上げるには、数回クリックするだけでよく、非常に簡単です」
「AWSのコストは、Akamaiに比べて非常に高額でした」とPatankar氏は付け加えます。「Akamaiでは、以前1つのAWSインスタンスに支払っていた金額で、3インスタンス分利用できるようになりました。これは、当社のようなスタートアップ企業にとって大きな変化です」
エンタープライズレベルの助言とサポートによる、賢明なインフラ選択
Akamaiのコンサルティング的アプローチと協力的なテクノロジーレビューにより、より賢明なインフラ判断が可能になったことが大きな差別化要因です。「Akamaiは、当社のニーズに合わせた標準モデルを優先し、不要なKubernetesの複雑化を避けるように巧みに、かつ明確に案内してくれました」とSathyaganesh氏は説明します。「この段階でKubernetesを避けるようにアドバイスを受けたことで、時間とコストを節約でき、技術的な道筋をより明確に把握できました」
Multivrseは、Akamaiの対応力や応答の速さも評価しています。「電話1本で、当社のビジネスと技術的ニーズを理解している担当者に繋がり、タイムリーにアドバイスを受けることができるのです。このようなサービスは珍しく、AWSでは実現できないことでした」と、Patankar氏は述べています。
グローバルなスケールと将来の成長を実現
Akamaiのレジリエントなインフラを基盤としたMultivrseの多言語プラットフォームは、高度なコンピューティング機能を独自のアルゴリズムやプロセスと組み合わせて活用し、より高速でパーソナライズされた顧客体験を提供します。これにより、Multivrseは提供エリアと技術革新の両面で、グローバルにスケーリングできます。クラウドパートナーとしてAkamaiを利用することで、Multivrseはビジョンを実現し続けるところまで来ています。つまり、ブランドがすべての顧客に対して、それぞれの言語で迅速かつ効率的に、そして意味のある形で使うことができるように支援しているのです。
「お客様の需要に基づき、当社は成長に伴ってさらに多くの地域に拡張することを計画しています。そしてAkamaiを利用することで、あらゆる段階で支援を受けることができるでしょう」と、Patankar氏は締めくくりました。
Multivrse Digitalについて
Multivrseは、テクノロジー主導の多言語対応企業として、言語や文化の壁を超え、ブランドが顧客とより有意義な関係を築くことを支援しています。AIベースの翻訳テクノロジーと、ネイティブの人間の専門知識を組み合わせることで、MultivrseはWebサイト、マーケティングキャンペーン、顧客とのコミュニケーション向けに、スケーラブルで高品質な多言語ソリューションを提供しています。私たちのミッションは、デジタル体験をより包括的で、アクセスしやすく、魅力的なものにすることです。これにより、組織のリーチの拡大、顧客ロイヤルティの向上、グローバルな成長の推進、そして何よりも顧客との距離を縮めることを目指しています。
Akamaiについて
Akamaiは、AIが推進する世界の力となり、守るクラウドカンパニーです。当社のクラウドプラットフォームは、コアからエッジまで高性能なクラウドコンピューティングを提供し、次世代のAIアプリケーションの構築と拡張を可能にするとともに、包括的な多層防御によって、進化し続けるサイバー脅威から企業を保護します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。