Ceeblue社は、ライブ動画ストリーミングの中でもニッチな超低レイテンシーの配信を専門としています。同社のMedia Fabricプラットフォームは、500ミリ秒未満のストリーミング向けに設計されています。Ceeblue社のCCOであるLawton Cheney氏は次のように述べています。「特にiGamingとスポーツベッティングの場合、レイテンシーが低いと顧客エンゲージメントが促進され、収益が増加する可能性が高まります」

Ceeblue社は長年にわたり、WebRTCや高効率ストリーミングプロトコル（HESP）などをサポートする、カスタム開発のマルチプロトコルCDNを運用してきました。同社の受賞歴のある配信モデルは強力なモデルですが、顧客は現在の配信プロバイダーから切り替える必要があるため、ビジネスや物流の観点では障壁が生じることが多くあります。

このような障壁を克服するために、Ceeblue社はWebRTSを構築しました。WebRTSは、標準的なCDNで1秒未満のレイテンシーをグローバル規模で実現するように設計されたプロトコルです。帯域幅の使用量が少なく、輻輳時のバッファリングを回避し、ストリームをライブに固定してシームレスな視聴者体験を実現します。放送局、iGaming、スポーツベッティングにとって、これらはエンゲージメントの向上、ベッティング期間の延長、収益の増加につながります。

「WebRTSの魅力は、最終的に従来のインフラで稼働し、すでに世界クラスのネットワークを構築している実績のあるプロバイダーと連携できることです。グローバルに分散されたインフラを備えたAkamaiは最適でした」とCheney氏は述べています。