オランダを拠点とする超低レイテンシーのストリーミングのイノベーターであるCeeblue社は、スポーツベッティングを提供する顧客に対して、Akamaiベースのワークフローを維持しながら、1秒未満のストリーミングを迅速に配信するという課題に直面しました。予測不能なトラフィックの急増に対応し、速度を損なうことなくグローバルリーチをサポートするキャパシティを必要としていたCeeblue社は、Akamaiの開発チームとの直接的な連携を始めました。Akamaiのクラウド・コンピューティング・サービスおよびコンテンツ・デリバリー・サービスでWebRTSテクノロジーとMedia Fabricプラットフォームを実行することで、Ceeblue社は顧客の業務の中断を最小限に抑えながら、大規模なリアルタイムストリーミングを実現しました。また、AkamaiのAccelerated Compute機能を活用して未来のイノベーションの基盤を確立し、1秒未満のストリーミングへの移行をさらに高速化するための基礎を構築しました。
「Akamaiと連携することで、エンドツーエンドのレイテンシーを1秒未満で迅速かつ中断なく実現できることを世界中で実証できました」— Ceeblue社、CCO、Lawton Cheney氏
収益を伸ばすリアルタイム動画の配信
カスタム開発の動画配信インフラにとどまらず、1秒未満のストリーミングを実現
Ceeblue社は、ライブ動画ストリーミングの中でもニッチな超低レイテンシーの配信を専門としています。同社のMedia Fabricプラットフォームは、500ミリ秒未満のストリーミング向けに設計されています。Ceeblue社のCCOであるLawton Cheney氏は次のように述べています。「特にiGamingとスポーツベッティングの場合、レイテンシーが低いと顧客エンゲージメントが促進され、収益が増加する可能性が高まります」
Ceeblue社は長年にわたり、WebRTCや高効率ストリーミングプロトコル（HESP）などをサポートする、カスタム開発のマルチプロトコルCDNを運用してきました。同社の受賞歴のある配信モデルは強力なモデルですが、顧客は現在の配信プロバイダーから切り替える必要があるため、ビジネスや物流の観点では障壁が生じることが多くあります。
このような障壁を克服するために、Ceeblue社はWebRTSを構築しました。WebRTSは、標準的なCDNで1秒未満のレイテンシーをグローバル規模で実現するように設計されたプロトコルです。帯域幅の使用量が少なく、輻輳時のバッファリングを回避し、ストリームをライブに固定してシームレスな視聴者体験を実現します。放送局、iGaming、スポーツベッティングにとって、これらはエンゲージメントの向上、ベッティング期間の延長、収益の増加につながります。
「WebRTSの魅力は、最終的に従来のインフラで稼働し、すでに世界クラスのネットワークを構築している実績のあるプロバイダーと連携できることです。グローバルに分散されたインフラを備えたAkamaiは最適でした」とCheney氏は述べています。
スポーツのライブストリーミングの需要にグローバルに対応
Ceeblue社は、大手スポーツストリーミング企業の顧客が緊急のニーズに直面したときに、このモデルを実証する機会を得ました。スポーツストリーミングには、イベント中にトラフィックパターンが急増し、予想外に視聴者が急増するという固有の課題があります。さらに、この顧客は、現在のワークフローにできる限り変更を加えることなく、ほぼ即座に新しいサービスに移行する必要がありました。
これを実現するために、Ceeblue社とAkamaiは40日間にわたる集中的なプロジェクトに協力しました。Cheney氏は次のように振り返ります。「私たちのチームは何年も一緒に働いてきたかのようでした。この規模のイベントを確実に配信できるAkamaiのキャパシティを知ることで、安心感が得られました」
大規模な低レイテンシーの配信のメリットをシームレスに活用
主なメリットは、顧客において動画フローの再設計や契約の再交渉が不要だったことです。「オンボーディングは迅速かつ簡単で、顧客はDRMなどのコンポーネントを移行する必要はありませんでした」とCheney氏は述べています。
同様に重要なのは、顧客がCeeblue社のMedia Fabricプラットフォームのメリットをシームレスに享受できたことです。WebRTSはセグメント化されており、DRM対応です。さらに、プロトコルに依存しない設計により、既存のワークフローにほとんど変更を加えることなく、Akamaiのグローバルに分散されたインフラでのリアルタイムストリーミングが可能になります。Ceeblue社のオリジンをAkamaiネットワーク内に展開することで、オーバーヘッドを増やすことなくパフォーマンスが向上しました。
「Akamaiは、フラッシュクラウドや予測不能なトラフィックの急増を吸収できる規模と耐障害性を備え、この顧客向けに1秒未満のストリームをグローバルに配信しました」とCheney氏は続けます。
Akamaiのグローバルに分散されたインフラを使用して動画ストリーミングを実現
このコラボレーションから、Ceeblue社はAkamai Cloud上でマネージドオリジンの運用を開始しました。Akamai Cloudは、エッジと集約型のクラウド・コンピューティング・サービスを組み合わせたAkamaiの分散型クラウドプラットフォームです。また、Akamaiのグローバルなサーバーネットワーク全体でストリーミングコンテンツの配信を開始しました。このサーバーは、ユーザーの近くにコンテンツをキャッシュして配信を高速化し、レイテンシーを削減します。
WebRTSでは、放送局が速度か規模の選択を強いられることなく、Akamaiのグローバルに分散されているアーキテクチャ全体で1秒未満のレイテンシーを実現できます。Cheney氏は次のように述べています。「Akamaiのインフラとクラウド・コンピューティング・サービスを活用することで、WebRTSで高リスクの放送を強化するという当社のビジョンを実現できます」
今後の展望：エッジでのAccelerated Computeの活用
Ceeblue社は、WebRTSが将来のスポーツOTT放送およびそれ以降の放送の基盤となると考えています。また、同社はAkamaiと連携することで、HTTP Live Streaming（HLS）から1秒未満のストリーミングへの移行を、手間とコストのかかる作業よりも簡単に行うことができます。「配信とオリジンの効率性を高めることで、WebRTSはレイテンシーの問題を解決するための実用的で低コストの代替手段を提供します」とCheney氏は述べています。
Ceeblue社は、パフォーマンスと効率性をさらに高める新しい方法も模索しています。エッジでAkamai Essential ComputeとAccelerated Computeを活用することで、コンピューティング負荷の高いエンコーディング、トランスコーディング、パケット処理をユーザーの近くでオフロードすることを想定しています。
「CPUとVPUをエッジに配置することで、エンコーディングを外側にシフトし、RTTをさらに削減し、よりスマートな配信決定を行うことができました。これにより、コンピューティングと配信が緊密に連携し、効率性、スケーラビリティ、体験の質が向上します」とCheney氏は締めくくりました。
動画の文字起こし
We're here at Ceeblue. What we specialize is in live delivery, which is a niche here within even the video space.
As opposed to maybe our competitors, we actually work with all of the protocols that can achieve low latency.
So we started out managing a WebRTC/CDN, which we still do. We are fond of HESP. We think it's good technology. And we authored something called WebRTS, and released that a year ago.
Low latency or ultra-low latency. So sub-2 seconds, sub-1 second, even sub-500 milliseconds from a sports arena or studio to viewer is what we consider ultra-low latency or real-time.
Why is it important? Well, some of our customers are in the sports betting and what they call the iGaming space. And not only makes it a much more enjoyable, coherent experience for their consumers, but it also becomes a business calculation for them because it means that they can have that many more games or events for their customers to participate in.
In other spaces, it really has to do with customer experience and financial modeling, like live shopping.
You can have more shoppers participate.
Some of our customers do corporate communication, and there they just want the best experience possible. And that's just ...
It's not a financial situation, it's an aesthetic situation, and they find it very important.
So a large mutual customer of Akamai's and ours at Ceeblue had an emergency need for us to collaborate together to make sure that our customer was well served in a stable, ultra-low-latency environment.
And that became the catalyst for Akamai and Ceeblue to work together.
It was a real emergency use case.
And that's actually one of the reasons that we sleep better at night right now, because we're running certain projects across Akamai, and we know that they've got the infrastructure there, and it's just going to work.
We're very pleased to be running a managed origin within the Akamai infrastructure on Akamai Cloud that's delivering solely across the Akamai CDN.
Now we can partner up with some very large infrastructure companies, use traditional infrastructure, and you get low latency or ultra-low latency with WebRTS.
動画の文字起こし
Ceeblue社について
Ceeblue社はオランダを拠点とするリアルタイムストリーミングのイノベーターであり、500ミリ秒未満のライブ動画をグローバル規模で配信しています。1秒未満のWebRTSフレームワークの開発者、およびWebRTCとHESPのスペシャリストとして知られています。比類のないパフォーマンス、耐障害性、柔軟性を備え、既存のリアルタイムテクノロジーにおける制約を解決します。APIファーストのプロトコルに依存しないプラットフォームにより、OTT放送局、スポーツストリーミング、iGaming、ライブショッピング、ライブオークション、スポーツブックなどの分野において、品質を犠牲にすることなく、世界中の無制限の視聴者を力強く支えています。
Akamaiについて
Akamaiは、AIが推進する世界の力となり、守るクラウドカンパニーです。当社のクラウドプラットフォームは、コアからエッジまで高性能なクラウドコンピューティングを提供し、次世代のAIアプリケーションの構築と拡張を可能にするとともに、包括的な多層防御によって、進化し続けるサイバー脅威から企業を保護します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。