Gorilla ROIは、効率的なスタートアップ企業です。最も煩雑なeコマースデータを販売者が実際に活用できるクリーンな知見に変える、というパワフルなミッションを掲げています。創業者兼CEOのJae Jun氏は、Amazonマーケットプレイス事業の拡張を試みた後にGorilla ROIを起業しました。ダッシュボードとクラッターを排除し、リアルタイムの市場データを、販売者がよく利用しているGoogleスプレッドシートに直接提供できるようにしました。安価なホスティングソリューションをAkamaiのクラウド・コンピューティング・サービスに置き換えることで、信頼性とコスト効率の高い迅速なサポートに支えられたインフラと、成長の基盤が得られました。
「Akamaiの予測可能性と信頼性は、まさに当社のインフラに必要なものです。しっかりとした基盤になって、確実に機能を果たしています」— Gorilla ROI、CEO、Jae Jun氏
乱雑なスプレッドシートをクリーンで信頼性の高い知見に変換
ダッシュボードも、無駄な機能もなし。あるのは、販売者が作業するクリーンなデータのみ
「妻のAmazonストアの経営を手伝おうとして、数時間で力尽きてしまいました。あふれるほどのCSVデータの量を見て、より良い方法が必要だと思ったのです」とJun氏は振り返ります。Gorilla ROIは、このフラストレーションから生まれました。現在、数百のオンライン販売者をサポートして、AmazonやShopifyなどのプラットフォーム間の高速かつクリーンで自動化されたデータ統合を提供しています。
Gorilla ROIのユニークな点は、ダッシュボードや雑然としたUIがないことです。「Googleスプレッドシートに提供される信頼性の高いデータのみで、ユーザーは作業ができます」とJun氏は述べています。
わずか5人のエンジニアと2人のUX設計者で構成されるGorilla ROIチームが、高性能なバックエンドのインフラを構築して、この軽量で強力な体験を提供しています。ユーザー体験がシンプルであれば、その裏にある技術的な複雑さは見えません。Gorilla ROIは、リアルタイムの挿入、削除、計算で大量のデータを処理しながら、サービスの稼働を維持して、顧客がビジネス上の意思決定をすぐに行えるようにします。
AWSやAzureよりもAkamaiを選択
Gorilla ROIは、創業当初、パワフルで予算内に収まるインフラを必要としていました。「私たちは自己資金で事業を始めました。AWSやAzureを使用するのは当然と誰もが考えるでしょうが、予測不可能なコストの余裕はありませんでした」とJun氏は述べています。「私たちが求めていたのは、予測しやすい安定したものでした」
Jun氏とGorilla ROIのチームは、低コストのホスティングソリューションを試してきましたが、ダウンタイムと一貫性のないパフォーマンスのため、他のソリューションに目を向ける必要がありました。同社のCTOは、現在はAkamai Cloudとして提供されているLinodeの使用経験があり、その一貫したパフォーマンスと予測可能なコストを評価しています。
技術的な課題に対応
Gorilla ROIは拡大に伴い、技術的な課題も発生しました。「ソフトウェア開発は、終わりのない建設プロジェクトのようなものです」とJun氏は述べています。同社のチームは高可用性を提供するPercona XtraDBを使用してソフトウェア開発を始めましたが、ボトルネックとダウンタイムに悩まされるようになりました。Gorilla ROIは最終的にTiDBに移行しました。これにより、挿入と削除の遅延が解決し、数日もかかっていたデータベースノードの追加が数時間で完了するようになりました。
「Akamaiを活用して、新しいデータベースのストレステストをし、現実的なシナリオで大規模な移行を検証しました。これにはAkamaiから提供された余剰リソースを使用しました。とても素晴らしいサポートでした。AWSやその他のハイパースケーラーからは、このレベルの対応を受けることはできませんでした」とJun氏は語ります。
非構造化データについては、Gorilla ROIはMongoDBに依存します。AkamaiクラウドコンピューティングのNodeBalancers、VM、共有コンピューティングインスタンスによってすべてがサポートされます。「導入は迅速で簡単です。コストのかかる専門家や大規模なチームを必要とせず、業務を続けられます」
買収後も継続してAkamaiを利用
AkamaiがLinodeを買収した後、Jun氏は懐疑的でした。「企業の規模が大きくなると、官僚的になり、コストが増え、個人的なサポートが減ると考えられます。しかし、これは全く逆でした。使いやすく強力なツールのままで、さらに多くの機能やより優れたサービスを利用できるようになりました」
一般的なチケットシステムではなく、Akamaiのサポートチームに直接問い合わせられることは、大きなメリットでした。「Akamaiのアカウントチームを一言で表すのであれば、『supportive（支援してくれる）』です。彼らは私たちとずっと一緒でした」と同氏は続けます。
開発者のアジリティとスケーリングを強化
Jun氏は、Gorilla ROIが効率的でアジャイルな状態を維持できるのはAkamaiのおかげと考えています。「インフラを管理するために、高価な認定やニッチな専門知識は必要ありません。チームの全員がこのシステムを理解しているため、冗長性が高まり、リスクが軽減され、人件費を削減できます」
このインフラは、Gorilla ROIが迅速に移動できるように設計されています。「新しいコンピューティングインスタンスのスピンアップと停止を、必要に応じて迅速に、そして簡単に実行できます。このような柔軟性により、ニーズに対応するのではなく、イノベーションにプロアクティブに注力できます」と同氏は述べています。
順風満帆でカオスから自信に
Akamaiに切り替える前は、いつも「火消し対応」やダウンタイムに対応していたことをJun氏は覚えています。「当社のCTOは休暇を楽しむこともできませんでした。サーバーの問題に対応するために、常に待機していたからです。ところが今はAkamaiが対応してくれることが分かっているので、安心して任せられます」
この変化が、Gorilla ROIの業務を変革しました。このインフラはバックグラウンドですべてを静かにサポートし、予測可能で信頼性が高く、コスト効率に優れています。
「アーキテクチャは家の土台のようなものです。いつもそれを気にかけたくはありません。安定して正しく機能するべきです」とJun氏は述べます。「Akamaiはまさにそれを提供してくれます」
動画の文字起こし
きっかけは妻のことでした。 妻がAmazonでの販売を始めて
私はオフタイムに手伝ったのですが CSVファイルやレポートの作成、CEOである妻への報告などで手一杯になっていました。 そして、レポートの作成やデータの取得にもっといい方法があるはずだと考えました。 そこで作ったものが現在のGorilla ROIにつながっています。
当社独自の特長は、ダッシュボードもUIも存在しないことです。 さまざまなEコマースのプラットフォームからデータを取得し、Googleスプレッドシートに取り込み、その処理や操作が可能な状態にします。これによって作業量が大きく減少し、オンライン販売のプロセスの大幅な合理化と自動化が実現します。
当社は小さい会社ですから、コストとメリットのバランスが最適なクラウドソリューションを探していました。 最大の問題は、価格の予測できないソリューションが多かったことです。 単純に価格に基づいて、客観的な判断をすることができました。
当社に必要なものはこれとこれ、 Akamaiの価格はこれとこれ、といったように。 AWSやAzureと比較してみるとAkamaiの圧勝でした。
初期段階ではTiDBに移行すべきかどうか判断がつかず、必要なリソースの量やシステムで処理可能な負荷、そして発揮できる性能を当社では正確に把握していませんでした。
Akamaiが追加リソースを提供してくれて、システム全体のストレステストを実際のシナリオで実施できました。 とても素晴らしいサポートでした。
AWSなどの競合他社では決して提供されなかったことでしょう。こうしたサポートによって、予算の枠内で大規模に移行できるかどうかが検証できました。 Akamaiが、その追加リソースで新機能や新サービスの提供を継続していること、 そしてAkamaiに専任の窓口があり、 ニーズに応えてくれるのも大きなメリットです。
動画の文字起こし
信頼できる基盤の上でビジネスを拡大
現在、Gorilla ROIのv2インフラが稼働しています。これを支えているのは、Akamaiのクラウド・コンピューティング・サービスです。このインフラは、パフォーマンスを低下させることなく数千のユーザーをサポートするように設計されています。「以前は数百人のユーザーに拡大するのに苦労していました。今は数千人の処理が可能になりました」とJun氏は述べます。
Gorilla ROIは、強固な基盤を確立して、ユーザーベースの拡大、新しい統合の追加、オンライン販売者のデータアクセスの継続的な簡素化に注力しています。「Akamaiは必要なインフラを提供するだけでなく、予算と計画の策定を容易にしてくれます。複雑なモデルを実行している財務の専門家がいなくても、10% の範囲内でコストを予想できます。事業の拡大期には、このような容易さと予測可能性が重要になります」とJun氏は締めくくっています。
Gorilla ROIについて
Gorilla ROIの理念は、データの活用を促進することです。2018年に創業しました。Gorilla ROIは、販売、注文、在庫などをGoogleスプレッドシートと同期する、AmazonおよびShopify向けのデータコネクターです。手作業によるデータ収集がなくなり、自由に独自のレポートを作成して知見を得ることができます。静的なスプレッドシートを、自動化された、信頼できる最新のダッシュボードに変換します。
Akamaiについて
Akamaiは、AIが推進する世界の力となり、守るクラウドカンパニーです。当社のクラウドプラットフォームは、コアからエッジまで高性能なクラウドコンピューティングを提供し、次世代のAIアプリケーションの構築と拡張を可能にするとともに、包括的な多層防御によって、進化し続けるサイバー脅威から企業を保護します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。