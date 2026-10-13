Gorilla ROI

きっかけは妻のことでした。 妻がAmazonでの販売を始めて 私はオフタイムに手伝ったのですが CSVファイルやレポートの作成、CEOである妻への報告などで手一杯になっていました。 そして、レポートの作成やデータの取得にもっといい方法があるはずだと考えました。 そこで作ったものが現在のGorilla ROIにつながっています。



当社独自の特長は、ダッシュボードもUIも存在しないことです。 さまざまなEコマースのプラットフォームからデータを取得し、Googleスプレッドシートに取り込み、その処理や操作が可能な状態にします。これによって作業量が大きく減少し、オンライン販売のプロセスの大幅な合理化と自動化が実現します。



当社は小さい会社ですから、コストとメリットのバランスが最適なクラウドソリューションを探していました。 最大の問題は、価格の予測できないソリューションが多かったことです。 単純に価格に基づいて、客観的な判断をすることができました。



当社に必要なものはこれとこれ、 Akamaiの価格はこれとこれ、といったように。 AWSやAzureと比較してみるとAkamaiの圧勝でした。



初期段階ではTiDBに移行すべきかどうか判断がつかず、必要なリソースの量やシステムで処理可能な負荷、そして発揮できる性能を当社では正確に把握していませんでした。



Akamaiが追加リソースを提供してくれて、システム全体のストレステストを実際のシナリオで実施できました。 とても素晴らしいサポートでした。



AWSなどの競合他社では決して提供されなかったことでしょう。こうしたサポートによって、予算の枠内で大規模に移行できるかどうかが検証できました。 Akamaiが、その追加リソースで新機能や新サービスの提供を継続していること、 そしてAkamaiに専任の窓口があり、 ニーズに応えてくれるのも大きなメリットです。