Godrej Industries Group は、多様な複合企業で、複数の事業を幅広く展開しています。私たちは不動産、消費者向け商品に参入しています。また、財務の分野にも進出しており、世界中で約 11 億人の顧客にサービスを提供しています。



当社は、サイバーセキュリティ要件の点で当社をサポートできる信頼できるパートナーを常に探し求めています。このようなスキームにおいて、Akamai は非常に重要な役割を果たしていると、私は考えています。なぜなら、Akamai はソリューションの包括的な存在であり、それは私たちがパートナーと関わる際に注目している点だからです。Akamai が提供するさまざまなサイバーセキュリティソリューションのうち、現在は Guardicore マイクロセグメンテーションを使用しています。



WAF ソリューションを使用しており、API Security ソリューションを評価中です。



マイクロセグメンテーションは、サイバーセキュリティアーキテクチャ全体において非常に重要な分野の 1 つです。これは、最後の防衛線の一種です。そのため、当社の環境内では、過去 3 年間、すでに特定のソリューションを使用しています。



しかし、私たちは、何度も中断が発生していた原因は、市場には Guardicore のような粒度の細かさを提供するソリューションが他にないことにあると気づきました。実装するとソリューションはすぐに保護モードに入るので、ソリューションの保護を待つ必要はありません。



そして操作の容易さも魅力です。私たちのチームは、このソリューションを習得することができ、今では、OE に依存することなく、自ら管理しています。スケーラビリティや水平方向（East／West）のトラフィックの詳細な分析など、当社が抱えていた課題はすべて解決され、そのようにしてこのパートナーシップは長年にわたって発展してきました。



WAF の導入に関しては、これまでに 300 を超えるアプリケーションを保護してきました。WAF や Guardicore など、当社が使用しているさまざまなソリューションの影響は、最終的に稼働時間に反映されます。その意味で、過去 6 か月または 1 年間にわたって使ってきた成果について考えると、多くの試みが継続的に行われているにもかかわらず、当社のアプリケーションにはいかなる混乱もありませんでした。



Akamai のチームと常に連携しており、信頼性の高い製品セットを使用しています。そして、全体的には、必要があればいつでも誰にでも連絡できる友好的な関係を築くことができています。また、誰もが対応できる状態にあり、ソリューションを考え出す意識を持っており、チームと協力して、私たちが抱えているビジネス上の問題解決に取り組んでいます。