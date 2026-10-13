Commerzbank

Commerzbankは、毎月60億件を超えるAPIコールを処理し、顧客、パートナー、行内アプリケーションから成る広大なデジタルエコシステムをサポートしています。2017年以降、同行はAxway Amplify API Management Platformを使用して行内APIとインターネットに面したAPIの両方を管理していました。しかし、脅威の巧妙化に伴い、Principal Software Engineer兼Solutions ArchitectのVolker Sulzbach氏は、強力なAPI防御の必要性を認識するようになりました。

「当行のAPI管理プラットフォームはその役割を十分に果たしています」と、Sulzbach氏は述べています。「しかし、APIの異常なふるまいや潜在的な攻撃を、問題が発生する前に特定する手段が必要でした」

同行のSOCはファイアウォールなどの広範なネットワーク保護を担当していましたが、Sulzbach氏のチームは、イノベーションの勢いを阻害することなく、すべてのビジネス関連APIを直接監視し、異常やシャドウAPIを早期に検知したいと考えていました。