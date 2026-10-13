Commerzbank

国際的なプレゼンスを誇るヨーロッパ最大の金融機関の1つであるCommerzbankは、APIを活用した革新的なデジタルサービスを通じて顧客に価値を提供しています。同行はごく初期段階から、CRUD（作成（Create）、読み取り（Read）、更新（Update）、削除（Delete））操作を起点とし、再利用性の高いソリューションを作成することに重点を置いていました。このアプローチにより、卓越したスケーラビリティと伸長性の基盤が築かれ、時間の経過とともに内部および外部のAPIをエコシステムに統合しやすくなりました。
しかし、AIによって加速する時代において、Commerzbankは、従来のセキュリティ・バイ・デザインの対策では、顧客の信頼を維持し、安全でシームレスなアクセスに対する高まる期待に応えるには不十分であることを認識していました。同行は、OWASP原則への準拠、明確かつクリーンなインターフェース定義、厳格なポリシー、セキュリティが確保されたトークン概念、定期的な侵入テストなど、幅広い堅牢なメカニズムを導入しました。しかし、脅威と複雑さが増大するにつれ、Commerzbankはリアルタイムで適応できるソリューションを必要としていました。
そのために、同行はAkamaiおよびDeloitteと提携し、既存のAPI管理プラットフォームを強化および拡張する、専用のAPIセキュリティレイヤーを導入しました。この取り組みにより、異常の検知、管理されていないシャドウAPIの発見、部門間のガバナンスの強化を実現しながら、APIエコシステムの拡大に合わせたアジリティ、コンプライアンス、および安全なスケーリング能力を維持できました。