APIContextは、大規模で分散したグローバル組織に向けて、APIとアプリケーションの継続的かつプロアクティブな監視機能を提供します。APIは、現代のデジタルインフラのバックボーンとなっているため、APIContextはその規模、信頼性、規制の厳格性に対応できるクラウドパートナーを必要としていました。APIContextは、Akamai認定コンピューティングパートナー・プログラムに参画しているIndeendent Software Vendorであり、企業に向けて、Akamaiのグローバルな分散クラウドプラットフォーム全体における実際的なエンドツーエンドのシンセティックテストを使用して、継続的なAPIパフォーマンスを確保できるよう、支援を提供しています。
「Akamaiのおかげで、当社の大規模なサービスの要求を単に満たすのではなく、再検討することができました」—Jamie Beckland氏、APIContext、Chief Product Officer兼Chief Marketing Officer
グローバル規模で継続的なAPI監視を実現
複雑な環境全体の可視性を改善
APIContextのCEOであるMayur Upadhyaya氏は次のように説明しています。「今日のインターネット上のトランザクションのほとんど、特に金融、ヘルスケア、航空などの規制対象業界のトランザクションはAPI上で発生しています。しかし、従来のアップタイムツールや可観測性ツールのほとんどは、APIではなくWebアプリケーション向けに設計されていました」
従来の可観測性ツールとは異なり、APIContextはAPIレイヤーをプロアクティブにテストし、監視します。これは、デジタル配信チェーンにおいて安定性に欠け観測が不足していた部分です。外部からの継続的な監視、パフォーマンスにおけるボトルネックの特定、設定ミスの指摘、そしてエンドユーザーに影響が及ぶ前に適合性の問題を検知することにより、そのギャップを埋めます。このシンセティックな監視アプローチにより、APIが期待どおりに機能し、規制やビジネスポリシーに準拠していることを確認できます。
Upadhyaya氏は次のように述べています。「ディレクトリとアプリケーションの間には脆弱な中間地帯があり、開発者にとって大きな課題となっています。APIContextを開発したのは、そうした目に見えない問題を、拡大する前に特定して解決できるよう企業を支援するためです」
Akamai Cloudの活用
大規模な監視に必要なパフォーマンス、柔軟性、サポートを得るため、APIContextはAkamaiを選択しました。「当社のコアプラットフォームは、Akamai Managed Databasesサービスを含め、Akamai Cloud上で稼働します。また、Linode Kubernetes Engine、StackScripts、NodeBalancers、Terraformなどのツールを採用して、展開をシンプル化しています」。APIContextのChief Product Officer兼Chief Marketing OfficerであるJamie Beckland氏は、こう語っています。
このインフラにより、APIContextはすべてのAkamaiコアコンピューティング・リージョンからシンセティックテストを起動し、アプリケーションライフサイクル全体にわたって独立したエンドツーエンドの可視性を提供できます。このアーキテクチャにより、APIContextは、ハイブリッド環境やマルチクラウド環境の全体で柔軟性、ポータビリティ、レジリエンスを求めるエンタープライズ顧客をサポートします。
さらに、APIContextがテレメトリーを拡張してAkamai DataStreamと統合するため、顧客は外部のパフォーマンスデータとシステムの内部ふるまいを関連付けることができます。また、APIContextは、API SecurityなどのAkamaiソリューションとも緊密に統合されています。クライアントリクエストからオリジンレスポンスまでのAPIジャーニー全体をエンドツーエンドで把握することにより、Akamaiのお客様はエッジの外側でAPIのふるまいを監視することができ、エッジとクラウドプラットフォームの内側ではAkamaiがトラフィックを保護して配信します。
Upadhyaya氏は、さらにこう語っています。「この組み合わせは非常に強力です。お客様は、強化されたテレメトリーと優れた問題トリアージのメリットを得ながら、パフォーマンスの問題がユーザー体験に影響を及ぼさないという保証を得ることができます」
ポータビリティ重視の設計
Beckland氏によると、APIContextがクラウド環境全体を見渡した際、Akamaiは技術的な能力だけでなく、コラボレーションのアプローチでも際立っていました。「Akamaiのチームは、アーキテクチャの再検討、展開の合理化、スケーリングを自信を持って実施できるように支援してくれました。サービスをコンポーネント化しコンテナ化することができたため、世界中のより多くの環境やお客様に柔軟にサービスを提供できるようになりました」と同氏は述べています。
ハイブリッドのマルチクラウド環境を運用しているAPIContextのエンタープライズ顧客にとって、この柔軟性は重要です。こうした環境をサポートできるAPIContextの能力は、それ自身のポータビリティと、Akamaiのグローバルに分散されたクラウドインフラの両方を基盤としています。
またBeckland氏は続けて、こう述べています。「世界中の多数のエンドポイントからの可視性を必要とする組織に、当社はサービスを提供しています。Akamaiのフットプリントは、それを実現するために有用です」
「当社の高度なシンセティック監視とさまざまなAkamai製品を組み合わせることで、APIパフォーマンスのボトルネック、セキュリティ上の脆弱性、コンプライアンスギャップを先行的に検知して対処できるよう企業を支援します」—Mayur Upadhyaya氏、APIContext、CEO
影響が及ぶ前に知見を提供
APIContextが両社の顧客にもたらすメリットの中で最も有用なものの1つに、複雑なマルチベンダー環境であっても、問題の根本原因を迅速に特定できることがあります。
Beckland氏は次のように述べています。「APIは空白の中に存在しているわけではありません。当社は、アプリケーション、インフラ、サードパーティ・プロバイダーの中でどこに問題があるかを把握するために役立つテレメトリーを提供しています」
Upadhyaya氏によれば、「Akamaiのお客様は、外部からのテストとDataStreamで実行されるテストを簡単に合わせることができます」。このような知見により、エンドユーザーに影響が及ぶ前に、下位レベルDNSプロバイダーやトラフィックパスの誤設定などの問題を指摘することができます。
あるシナリオでは、APIContextの効果により、グローバルな取引プラットフォームが、自社地域外で応答時間の遅延を招いていたDNSの重大な誤設定を発見することができました。Upadhyaya氏は次のように説明します。「社内でのテストでは、問題を特定できませんでした。外部からのテストとAkamaiとの統合により、問題を迅速に特定できました。これにより、お客様はベンダー間でのたらい回しを避けることができたのです」
継続的な価値提供の実現
APIContextにとって、Akamaiとのパートナーシップはインフラに関するものだけではありません。より迅速かつ継続的に価値を引き出すことができるよう、顧客を支援することが重要です。Upadhyaya氏によれば、Akamaiの効果により、APIContextでは製品のエントリーポイントがはるかにスムーズになっています。「たとえば、お客様が当社のシンセティック監視とAkamai API Securityを組み合わせることで、価値提案がさらに強力になります」
APIの所有権は通常、開発からセキュリティ、コンプライアンスまで、複数のチームに分散しているため、AkamaiとAPIContextが連携することで、社内全体でのコラボレーションと可視性が向上します。さらにUpadhyaya氏はこう付け加えます。「私たちはAPIの信頼性とセキュリティを、単なる技術的な問題以上のものと捉えています。より幅広いステークホルダーが関与し、行動をとることができるよう支援しています」
さらにAPIContextには、Akamai認定コンピューティングパートナー・プログラムを通じて、新たなビジネスの可能性も生まれています。Upadhyaya氏は次のように述べています。「Akamaiは世界的に主要なブランドにサービスを提供しています。自社だけでは、そうした組織にアクセスできていませんでした。Akamaiと提携することで、サービスの提供と拡張の能力が向上し、Akamaiエコシステムの一員として、従来よりはるかに大きな市場を相手にして、はるかに大きいストーリーを伝えることができるようになりました」
最新のデジタル時代への対応
可観測性とパフォーマンス監視の需要が高まる中、APIContextはAkamaiとの関係を継続的なイノベーションと拡大の基盤と考えています。「ダウンタイムが発生している時間だけ、収益が損なわれ、ワークフローが中断し、信頼が損なわれます。APIContextとAkamaiのパートナーシップにより、企業は可視性と拡張性を得て、APIがあらゆる場所で確実に機能することを保証できます」とBeckland氏は述べています。
「当社の成長に伴い、Akamaiのインフラは引き続きスケーリングをサポートしてくれます。ミッションクリティカルなAPIが最新のデジタル世界の需要に対応できるようお客様を支援しながら、ビジネスを拡大できることを嬉しく思います」とBeckland氏は締めくくりました。
動画の文字起こし
Most enterprises have a lot that needs to go right to deliver digital services: clouds, networks, APIs. When we think about the complicated environments that applications need to run in successfully, the topology of the network landscape that they need to traverse, and the customer expectation. All those things have to go right in order to create an experience that the customer is excited about.
We provide continuous proactive monitoring of applications for large distributed global organizations, really with the goal of making sure that their applications are running as they expect and that they conform with both the business rules and regulatory requirements that are necessary. We need to have visibility
into application performance and business rules conformance from all over the globe.
We want to support use cases like geofencing and data governance. That requires that we have a distributed architecture right from the start. It was really key for us to think through what are the performance requirements and scaling opportunities for our solution, and who was the partner that was going to be best suited to help us now, but also be able to scale with us as our customer base grows?
It felt like Akamai was the right level of engagement and as well as the right toolset. Migrating to the Akamai platform really gave us an opportunity to review and simplify our internal infrastructure. It gave us a lot of flexibility to be able to revisit architectural choices because of constraints from other platforms.
It's a real privilege to work with Akamai in this aspect. Akamai serves some of the most important brands in the world. And as we think about ourselves as an early-stage company, access to servicing these organizations would really not be something we could do today.
And so Akamai not only accelerates our ability to serve and scale, but also allows us to do so in a way that we're adding value to the Akamai solutions. And so we can tell a much bigger story and be part of a much bigger platform offering rather than being yet another point solution and yet another dashboard.
So being part of this ecosystem has been a real accelerant to both us from our business perspective, but also in terms of the story we can tell.
動画の文字起こし
APIContextについて
APIContextは、APIの監視と可観測性のための包括的なソリューションを提供しており、企業でのAPIパフォーマンスの最適化、リスクの緩和、規制コンプライアンスの確保、優れた製品体験の提供を支援します。
Akamaiについて
Akamaiは、AIが推進する世界の力となり、守るクラウドカンパニーです。当社のクラウドプラットフォームは、コアからエッジまで高性能なクラウドコンピューティングを提供し、次世代のAIアプリケーションの構築と拡張を可能にするとともに、包括的な多層防御によって、進化し続けるサイバー脅威から企業を保護します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。