APIContextのCEOであるMayur Upadhyaya氏は次のように説明しています。「今日のインターネット上のトランザクションのほとんど、特に金融、ヘルスケア、航空などの規制対象業界のトランザクションはAPI上で発生しています。しかし、従来のアップタイムツールや可観測性ツールのほとんどは、APIではなくWebアプリケーション向けに設計されていました」

従来の可観測性ツールとは異なり、APIContextはAPIレイヤーをプロアクティブにテストし、監視します。これは、デジタル配信チェーンにおいて安定性に欠け観測が不足していた部分です。外部からの継続的な監視、パフォーマンスにおけるボトルネックの特定、設定ミスの指摘、そしてエンドユーザーに影響が及ぶ前に適合性の問題を検知することにより、そのギャップを埋めます。このシンセティックな監視アプローチにより、APIが期待どおりに機能し、規制やビジネスポリシーに準拠していることを確認できます。

Upadhyaya氏は次のように述べています。「ディレクトリとアプリケーションの間には脆弱な中間地帯があり、開発者にとって大きな課題となっています。APIContextを開発したのは、そうした目に見えない問題を、拡大する前に特定して解決できるよう企業を支援するためです」