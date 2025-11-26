APIContext bietet kontinuierliche, proaktive Überwachung von APIs und Anwendungen für große, verteilte globale Organisationen. APIs haben sich zum Rückgrat der modernen digitalen Infrastruktur entwickelt. APIContext benötigte daher einen Cloudpartner, der die Anforderungen des Unternehmens in Hinblick auf Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und rigorose Einhaltung gesetzlicher Vorschriften erfüllen konnte. Als Independent Software Vendor im Rahmen des Akamai Qualified Compute Partner Program ermöglicht APIContext Unternehmen, die API-Performance mithilfe echter, durchgängiger synthetischer Tests auf der global verteilten Cloud-Plattform von Akamai kontinuierlich zu gewährleisten.
„Akamai hat uns ermöglicht, unsere Angebote neu zu konzipieren und im Großmaßstab bereitzustellen.“– Jamie Beckland, Chief Product Officer und Chief Marketing Officer, APIContext
Kontinuierliche API-Überwachung auf der ganzen Welt
Bessere Transparenz in komplexen Umgebungen
„Die meisten Transaktionen im Internet – insbesondere in regulierten Branchen wie Finanzen, Gesundheitswesen und Luftfahrt – erfolgen heute über APIs“, erklärt Mayur Upadhyaya, CEO von APIContext. „Aber die meisten herkömmlichen Tools für Verfügbarkeit und Beobachtbarkeit sind für Web-Apps und nicht für APIs entwickelt worden.“
Im Gegensatz zu herkömmlichen Tools für Beobachtbarkeit testet und überwacht APIContext proaktiv die API-Ebene, eine gemeinhin brüchige und nicht hinreichend beobachtete Komponente der digitalen Bereitstellungskette. Die Lösung überbrückt diese Lücke durch kontinuierliche Überwachung von außen nach innen, Ermittlung von Leistungsengpässen, Kennzeichnung von Fehlkonfigurationen und Erkennung von Konformitätsproblemen, ehe diese sich auf den Endnutzer auswirken. Durch diesen synthetischen Überwachungsansatz können Unternehmen sicherzustellen, dass APIs wie erwartet funktionieren, und Vorschriften und Geschäftsrichtlinien einhalten.
In Upadhyayas Worten: „Zwischen Verzeichnis und Anwendung gibt es eine fragile Mitte, die für Entwickler ein echtes Problem darstellt. Wir haben APIContext entwickelt, um Unternehmen dabei zu unterstützen, diese unsichtbaren Probleme zu erkennen und zu lösen, bevor sie eskalieren.“
Unterstützt von Akamai Cloud
APIContext hat sich aufgrund der Performance und Flexibilität sowie des zur Skalierung der Überwachung erforderlichen Supports für Akamai entschieden. „Unsere Kernplattform läuft auf der Akamai Cloud mit dem von Akamai verwalteten Datenbankdienst und wir haben Tools wie Linode Kubernetes Engine, StackScripts, NodeBalancers und Terraform übernommen, um die Bereitstellung zu vereinfachen“, erläutert Jamie Beckland, Chief Product Officer und Chief Marketing Officer von APIContext.
Dank dieser Infrastruktur kann APIContext synthetische Tests in allen Core-Computing-Regionen von Akamai starten und so eine unabhängige, durchgehende Transparenz über den gesamten Anwendungslebenszyklus hinweg bieten. Mit dieser Architektur unterstützt APIContext Unternehmenskunden, die Flexibilität, Portabilität und Ausfallsicherheit in Hybrid- und Multicloud-Umgebungen benötigen.
Darüber hinaus hat APIContext seine Telemetrie durch Integration mit Akamai DataStream erweitert, sodass Kunden Zusammenhänge zwischen externen Leistungsdaten und internem Systemverhalten herstellen. APIContext lässt sich zudem nahtlos in Akamai-Lösungen integrieren, einschließlich API Security. Mit durchgängiger Transparenz der gesamten API-Vorgänge – von der Client-Anfrage bis zur Ursprungsantwort – können Kunden von Akamai das API-Verhalten außerhalb der Edge überwachen, während Akamai den Traffic innerhalb der Edge- und Cloudplattform schützt und bereitstellt.
„Diese Kombination ist extrem leistungsfähig“, fügte Upadhyaya hinzu. „Kunden profitieren von einer erweiterten Telemetrie und einer besseren Problemanalyse, während das Nutzererlebnis nicht durch Leistungsprobleme beeinträchtigt wird.“
Auf Portabilität ausgelegt
Laut Beckland stach Akamai bei einer Analyse der Cloudlandschaft von APIContext nicht nur durch seine technischen Fähigkeiten, sondern auch durch seinen kollaborativen Ansatz hervor. „Das Akamai-Team hat uns dabei unterstützt, unsere Architektur zu überarbeiten, die Bereitstellung zu optimieren und mit Sicherheit zu skalieren. „Wir waren in der Lage, unsere Dienste in Komponenten aufzuteilen und zu containerisieren, was uns die Flexibilität verschafft hat, mehr Umgebungen und Kunden weltweit zu bedienen“, so Beckland.
Diese Flexibilität ist entscheidend für die Unternehmenskunden von APIContext, von denen viele hybride Multi-Cloud-Umgebungen betreiben. Die Fähigkeit von APIContext, diese Umgebungen zu unterstützen, hängt sowohl von der eigenen Portabilität als auch von der global verteilten Cloudinfrastruktur von Akamai ab.
„Wir bedienen Unternehmen, die über zahlreiche Endpoints weltweit Transparenz benötigen“, fährt Beckland fort. „Mit dem Profil von Akamai können wir genau das liefern.“
„Durch Kombination unserer fortschrittlichen synthetischen Überwachung mit dem Produktsortiment von Akamai helfen wir Unternehmen dabei, Engpässe bei der API-Performance sowie Sicherheits- und Compliance-Lücken proaktiv zu erkennen und zu beheben.“– Mayur Upadhyaya, CEO, APIContext
Einblicke erhalten, bevor sich Probleme bemerkbar machen
Einer der wichtigsten Vorteile von APIContext für gemeinsame Kunden ist die Fähigkeit, die Ursache von Problemen schnell zu ermitteln, selbst in komplexen Umgebungen mit mehreren Anbietern.
„APIs existieren nicht in einem Vakuum“, so Beckland. “Wir liefern die Telemetrie, mit der Unternehmen herauszufinden können, ob ein Problem bei der App, der Infrastruktur oder einem Drittanbieter liegt.”
Laut Upadahyaya ist es für Kunden von Akamai sehr einfach, die Outside-In-Tests von APIContext auf die Vorgänge in DataStream abzustimmen. Durch Einblicke dieser Art ist es für Teams möglich, Probleme wie Low-Tier-DNS-Anbieter oder falsch konfigurierte Traffic-Pfade zu markieren, ehe Endnutzer beeinträchtigt werden.
In einem Szenario half APIContext einer globalen Handelsplattform, eine kritische DNS-Fehlkonfiguration aufzudecken, durch die die Antwortzeiten außerhalb der Heimatregion verlangsamt wurden. „Sie haben intern getestet und konnten das Problem nicht erkennen“, erklärt Upadhyaya. „Durch Outside-In-Tests und unsere Integration mit Akamai haben wir das Problem schnell erkannt. So konnte sich der Kunde vor Schuldzuweisungen von Anbietern schützen.“
Kontinuierliche Wertschöpfung ermöglichen
Für APIContext geht es bei der Partnerschaft mit Akamai nicht nur um die Infrastruktur, sondern auch darum, Kunden dabei zu unterstützen, schneller und kontinuierlicher Mehrwert zu erzielen. Laut Upadhyaya hat APIContext dank Akamai einen viel einfacheren Einstiegspunkt für sein Produkt gefunden. „Wenn Kunden beispielsweise unsere synthetische Überwachung mit Akamai API Security kombinieren, wird das Wertversprechen dadurch noch weiter gestärkt.“
Für APIs sind in der Regel mehrere Teams verantwortlich – von der Entwicklung über die Sicherheit bis hin zur Compliance. Die Kombination von Akamai und APIContext unterstützt daher eine umfassendere Zusammenarbeit und Transparenz im gesamten Unternehmen. „Wir machen die Zuverlässigkeit und Sicherheit von APIs zu einem Thema, das über die rein technische Ebene hinausgeht“, fügt Upadhyaya hinzu. „Wir befähigen eine breitere Palette von Beteiligten dazu, sich einzubringen und Maßnahmen zu ergreifen.“
Darüber hinaus haben sich durch das Akamai Qualified Compute Partner Program neue kommerzielle Möglichkeiten für APIContext ergeben. „Akamai bedient einige der weltweit wichtigsten Marken“, sagte Upadhyaya. „Wir konnten diese Organisationen nicht alleine erreichen. Durch die Partnerschaft mit Akamai können wir unsere Dienste und unsere Reichweite verbessern und ein viel umfassenderes Angebot machen – als Teil des Ökosystems von Akamai.“
Entwickelt für das moderne digitale Zeitalter
Angesichts der wachsenden Nachfrage nach Beobachtbarkeit und Performance-Überwachung sieht APIContext seine Kooperation mit Akamai als Basis für kontinuierliche Innovation und Expansion. „Jede Minute Ausfallzeit kostet Umsatz, stört Workflows und untergräbt das Vertrauen. Die Zusammenarbeit von APIContext und Akamai bietet Unternehmen Transparenz und Reichweite, um sicherzustellen, dass ihre APIs überall dort funktionieren, wo sie tätig sind“, so Beckland.
„Während wir wachsen, unterstützt die Infrastruktur von Akamai weiterhin unsere Skalierung. Wir freuen uns, unsere Reichweite zu erweitern und gleichzeitig unsere Kunden dabei zu unterstützen, sicherzustellen, dass geschäftskritische APIs mit den Anforderungen der modernen digitalen Welt Schritt halten können“, schloss Beckland.
Video-Transkript:
Most enterprises have a lot that needs to go right to deliver digital services: clouds, networks, APIs. When we think about the complicated environments that applications need to run in successfully, the topology of the network landscape that they need to traverse, and the customer expectation. All those things have to go right in order to create an experience that the customer is excited about.
We provide continuous proactive monitoring of applications for large distributed global organizations, really with the goal of making sure that their applications are running as they expect and that they conform with both the business rules and regulatory requirements that are necessary. We need to have visibility
into application performance and business rules conformance from all over the globe.
We want to support use cases like geofencing and data governance. That requires that we have a distributed architecture right from the start. It was really key for us to think through what are the performance requirements and scaling opportunities for our solution, and who was the partner that was going to be best suited to help us now, but also be able to scale with us as our customer base grows?
It felt like Akamai was the right level of engagement and as well as the right toolset. Migrating to the Akamai platform really gave us an opportunity to review and simplify our internal infrastructure. It gave us a lot of flexibility to be able to revisit architectural choices because of constraints from other platforms.
It's a real privilege to work with Akamai in this aspect. Akamai serves some of the most important brands in the world. And as we think about ourselves as an early-stage company, access to servicing these organizations would really not be something we could do today.
And so Akamai not only accelerates our ability to serve and scale, but also allows us to do so in a way that we're adding value to the Akamai solutions. And so we can tell a much bigger story and be part of a much bigger platform offering rather than being yet another point solution and yet another dashboard.
So being part of this ecosystem has been a real accelerant to both us from our business perspective, but also in terms of the story we can tell.
Video-Transkript:
Über APIContext
APIContext bietet umfassende Lösungen für API-Überwachung und -Beobachtbarkeit, mit denen Unternehmen die API-Performance optimieren, Risiken minimieren, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherstellen und für ein außergewöhnliches Produkterlebnis sorgen können.
Über Akamai
Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das eine KI-gestützte Welt antreibt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge. So können Unternehmen KI‑Anwendungen der nächsten Generation entwickeln und skalieren – unterstützt durch umfassende, mehrschichtige Sicherheitslösungen, die sie vor neuen Cyberbedrohungen schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.