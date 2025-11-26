„Die meisten Transaktionen im Internet – insbesondere in regulierten Branchen wie Finanzen, Gesundheitswesen und Luftfahrt – erfolgen heute über APIs“, erklärt Mayur Upadhyaya, CEO von APIContext. „Aber die meisten herkömmlichen Tools für Verfügbarkeit und Beobachtbarkeit sind für Web-Apps und nicht für APIs entwickelt worden.“

Im Gegensatz zu herkömmlichen Tools für Beobachtbarkeit testet und überwacht APIContext proaktiv die API-Ebene, eine gemeinhin brüchige und nicht hinreichend beobachtete Komponente der digitalen Bereitstellungskette. Die Lösung überbrückt diese Lücke durch kontinuierliche Überwachung von außen nach innen, Ermittlung von Leistungsengpässen, Kennzeichnung von Fehlkonfigurationen und Erkennung von Konformitätsproblemen, ehe diese sich auf den Endnutzer auswirken. Durch diesen synthetischen Überwachungsansatz können Unternehmen sicherzustellen, dass APIs wie erwartet funktionieren, und Vorschriften und Geschäftsrichtlinien einhalten.

In Upadhyayas Worten: „Zwischen Verzeichnis und Anwendung gibt es eine fragile Mitte, die für Entwickler ein echtes Problem darstellt. Wir haben APIContext entwickelt, um Unternehmen dabei zu unterstützen, diese unsichtbaren Probleme zu erkennen und zu lösen, bevor sie eskalieren.“