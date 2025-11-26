APIContext fornisce un monitoraggio continuo e proattivo di API e applicazioni per grandi organizzazioni globali distribuite. Le API sono diventate la struttura portante della moderna infrastruttura digitale, quindi APIContext aveva bisogno di un partner per i servizi cloud in grado di soddisfare le sue esigenze di scalabilità, affidabilità e adesione alle normative. In qualità di fornitore di software indipendente nell'ambito del programma Akamai Qualified Compute Partner, APIContext consente alle aziende di garantire sempre elevate performance delle API utilizzando test sintetici end-to-end reali sulla piattaforma cloud distribuita a livello globale di Akamai.
"Akamai ci ha aiutato non solo a raggiungere, ma anche a ripensare, a ciò che potevamo offrire su larga scala".- Jamie Beckland, Chief Product Officer e Chief Marketing Officer, APIContext
Un monitoraggio continuo delle API in tutto il mondo
Promuovere la visibilità in ambienti complessi
"La maggior parte delle transazioni su Internet oggi, soprattutto nei settori regolamentati come la finanza, la sanità e l'aeronautica, avviene tramite le API", ha spiegato Mayur Upadhyaya, CEO di APIContext. "Ma la maggior parte dei tradizionali strumenti dei tempi di attività e osservabilità sono stati progettati per le app web, non per le API".
A differenza dei tradizionali strumenti di osservabilità, APIContext esegue i test e monitora in modo proattivo il livello delle API, che sono la parte più fragile e meno controllata della catena di delivery digitale. La soluzione colma questo divario monitorando continuamente dall'esterno verso l'interno, identificando i colli di bottiglia nelle performance, segnalando gli errori di configurazione e rilevando i problemi di conformità prima che influiscano sugli utenti finali. Questo approccio di monitoraggio sintetico aiuta le organizzazioni a garantire che le API funzionino nel modo previsto e siano conformi alle normative e alle policy aziendali.
Come ha affermato Upadhyaya, "il confine tra directory e applicazione è labile, il che rappresenta un vero problema per gli sviluppatori. Abbiamo creato APIContext per aiutare le aziende a individuare e risolvere questi problemi invisibili prima che diventino più gravi".
Basata sull'Akamai Cloud
APIContext ha scelto Akamai per le performance, la flessibilità e il supporto necessari per il monitoraggio della scalabilità. "La nostra piattaforma principale viene eseguita sull'Akamai Cloud, che include Akamai Managed Database Service, e abbiamo adottato strumenti come Linode Kubernetes Engine, StackScripts, NodeBalancers e Terraform per semplificare l'implementazione", ha spiegato Jamie Beckland, Chief Product Officer e Chief Marketing Officer di APIContext.
Questa infrastruttura consente alla soluzione APIContext di avviare test sintetici da tutti principali siti di core computing di Akamai, offrendo una visibilità indipendente end-to-end per l'intero ciclo di vita delle applicazioni. Con questa architettura, APIContext supporta i clienti aziendali che richiedono flessibilità, portabilità e resilienza negli ambienti multicloud e ibridi.
Inoltre, APIContext ha ampliato la telemetria per integrarla con Akamai DataStream, offrendo ai clienti la possibilità di correlare i dati relativi alle performance esterne con il comportamento interno del sistema. APIContext si integra perfettamente anche con le soluzioni di Akamai, tra cui API Security. Con una visibilità end-to-end sull'intero percorso delle API, dalla richiesta del client alla risposta dell'origine, i clienti di Akamai possono monitorare il comportamento delle API al di fuori dell'edge, mentre Akamai protegge e distribuisce il traffico all'interno della propria piattaforma edge e cloud.
"Questa combinazione è estremamente potente", continua Upadhyaya. "I clienti possono trarre vantaggio dalla maggiore telemetria e da una migliore valutazione dei problemi, il che garantisce, al contempo, che i problemi legati alle performance non interferiscano con le user experience".
Progettata per la massima portabilità
Secondo Beckland, mentre APIContext ha esaminato il panorama del cloud, Akamai si è distinta non solo per le sue capacità tecniche, ma anche per il suo approccio collaborativo. "Il team di Akamai ci ha aiutato a rivedere la nostra architettura, a semplificare l'implementazione e a scalare con la massima sicurezza. "Siamo stati in grado di componentizzare e containerizzare i nostri servizi, il che ci ha offerto la flessibilità necessaria per gestire più ambienti e clienti in tutto il mondo", ha affermato.
Questa flessibilità è fondamentale per i clienti aziendali di APIContext, molti dei quali utilizzano ambienti ibridi e multi-cloud. La capacità di APIContext di supportare questi ambienti dipende sia dalla sua portabilità che dall'infrastruttura cloud distribuita a livello globale di Akamai.
"Le organizzazioni che scelgono i nostri servizi hanno bisogno della visibilità necessaria da molti endpoint in tutto il mondo", continua Beckland. "La presenza di Akamai ci aiuta ad offrire tutto ciò".
"Combinando il nostro avanzato monitoraggio sintetico con una gamma di prodotti di Akamai, possiamo aiutare le aziende a rilevare e risolvere in modo proattivo i colli di bottiglia legati alle performance delle API, le vulnerabilità della sicurezza e le lacune nella conformità".- Mayur Upadhyaya, CEO, APIContext
Fornire tempestivamente le giuste informazioni
Uno dei vantaggi più importanti di APIContext per i clienti comuni è la sua capacità di individuare rapidamente la causa principale dei problemi, anche in ambienti complessi e multi-vendor.
"Le API non esistono in modo a se stante", ha affermato Beckland. "Forniamo la telemetria che aiuta le aziende a capire se un problema riguarda l'app, l'infrastruttura o un provider di terze parti".
Secondo Upadhyaya, "è molto facile per un cliente di Akamai allineare i nostri test esterni con ciò che accade in DataStream". Questo tipo di informazioni consente ai team di segnalare problemi come provider DNS di basso livello o percorsi di traffico non configurati correttamente prima che influiscano sugli utenti finali.
In un caso, APIContext ha aiutato una piattaforma di trading globale a scoprire un importante errore di configurazione del DNSche rallentava i tempi di risposta al di fuori della sua regione di origine. "I test interni non sono riusciti a individuare il problema", ha spiegato Upadhyaya. "Grazie all'esecuzione di test esterni e alla nostra integrazione con Akamai, abbiamo messo in evidenza il problema in modo rapido, aiutando così il cliente ad evitare di addossare le responsabilità ai fornitori".
Offrire un valore continuo
Per APIContext, la partnership con Akamai non riguarda solo l'infrastruttura, ma aiuta i clienti a trarre vantaggi in modo più rapido e continuo. Secondo Upadhyaya, APIContext ha trovato un punto di accesso molto più semplice per il suo prodotto, grazie ad Akamai. "Ad esempio, quando i clienti combinano il nostro monitoraggio sintetico con Akamai API Security, la proposta di valore è ancora più forte".
Poiché la proprietà delle API è generalmente distribuita tra più team, dallo sviluppo alla sicurezza fino alla conformità, la combinazione di Akamai e APIContext offre un maggior livello di collaborazione e visibilità in tutta l'azienda. "Stiamo rendendo l'affidabilità e la sicurezza delle API qualcosa di più di un semplice problema tecnico", ha aggiunto Upadhyaya. "Siamo in grado di coinvolgere e agire con un numero più ampio di parti interessate".
Inoltre, il programma Qualified Compute Partner di Akamai ha aperto nuove possibilità commerciali per APIContext. "Ad Akamai si affidano alcuni dei brand più importanti del mondo", ha affermato Upadhyaya. "Non potevamo raggiungere queste organizzazioni da soli. La collaborazione con Akamai accelera la nostra capacità di espandere la nostra clientela e le nostre attività aziendali, consentendoci di affrontare un mercato molto più ampio (e di raccontare una storia molto più lunga) nell'ambito dell'ecosistema di Akamai".
Progettata per la moderna era digitale
Con la crescita della domanda di osservabilità e monitoraggio delle performance, APIContext considera la sua relazione con Akamai come la base necessaria per garantire un continuo processo di innovazione e espansione. "Ogni minuto di downtime incide negativamente sui ricavi, interrompe i workflow ed erode la fiducia dei clienti. La partnership instaurata tra APIContext e Akamai offre alle aziende la visibilità e la scalabilità necessarie per garantire che le loro API funzionino ovunque", ha affermato Beckland.
"L'infrastruttura di Akamai continua a supportare l'espansione della nostra azienda. Siamo entusiasti di ampliare il nostro raggio d'azione e di aiutare i nostri clienti a garantire che le API mission-critical riescano a stare al passo con le esigenze del mondo digitale moderno", ha concluso Beckland.
Trascrizione del video
Most enterprises have a lot that needs to go right to deliver digital services: clouds, networks, APIs. When we think about the complicated environments that applications need to run in successfully, the topology of the network landscape that they need to traverse, and the customer expectation. All those things have to go right in order to create an experience that the customer is excited about.
We provide continuous proactive monitoring of applications for large distributed global organizations, really with the goal of making sure that their applications are running as they expect and that they conform with both the business rules and regulatory requirements that are necessary. We need to have visibility
into application performance and business rules conformance from all over the globe.
We want to support use cases like geofencing and data governance. That requires that we have a distributed architecture right from the start. It was really key for us to think through what are the performance requirements and scaling opportunities for our solution, and who was the partner that was going to be best suited to help us now, but also be able to scale with us as our customer base grows?
It felt like Akamai was the right level of engagement and as well as the right toolset. Migrating to the Akamai platform really gave us an opportunity to review and simplify our internal infrastructure. It gave us a lot of flexibility to be able to revisit architectural choices because of constraints from other platforms.
It's a real privilege to work with Akamai in this aspect. Akamai serves some of the most important brands in the world. And as we think about ourselves as an early-stage company, access to servicing these organizations would really not be something we could do today.
And so Akamai not only accelerates our ability to serve and scale, but also allows us to do so in a way that we're adding value to the Akamai solutions. And so we can tell a much bigger story and be part of a much bigger platform offering rather than being yet another point solution and yet another dashboard.
So being part of this ecosystem has been a real accelerant to both us from our business perspective, but also in terms of the story we can tell.
Trascrizione del video
Informazioni su APIContext
APIContext offre soluzioni complete per il monitoraggio e l'osservabilità delle API, consentendo alle aziende di ottimizzare le performance delle API, mitigare i rischi, garantire la conformità alle normative e offrire experience di prodotto eccezionali.
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, fornendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.