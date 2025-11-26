"La maggior parte delle transazioni su Internet oggi, soprattutto nei settori regolamentati come la finanza, la sanità e l'aeronautica, avviene tramite le API", ha spiegato Mayur Upadhyaya, CEO di APIContext. "Ma la maggior parte dei tradizionali strumenti dei tempi di attività e osservabilità sono stati progettati per le app web, non per le API".

A differenza dei tradizionali strumenti di osservabilità, APIContext esegue i test e monitora in modo proattivo il livello delle API, che sono la parte più fragile e meno controllata della catena di delivery digitale. La soluzione colma questo divario monitorando continuamente dall'esterno verso l'interno, identificando i colli di bottiglia nelle performance, segnalando gli errori di configurazione e rilevando i problemi di conformità prima che influiscano sugli utenti finali. Questo approccio di monitoraggio sintetico aiuta le organizzazioni a garantire che le API funzionino nel modo previsto e siano conformi alle normative e alle policy aziendali.

Come ha affermato Upadhyaya, "il confine tra directory e applicazione è labile, il che rappresenta un vero problema per gli sviluppatori. Abbiamo creato APIContext per aiutare le aziende a individuare e risolvere questi problemi invisibili prima che diventino più gravi".