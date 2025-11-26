APIContext proporciona una supervisión continua y proactiva de las API y las aplicaciones para grandes organizaciones globales distribuidas. Las API se han convertido en la columna vertebral de la infraestructura digital moderna, por lo que APIContext necesitaba un partner de nube que pudiera igualar su escala, fiabilidad y rigor normativo. Como proveedor de software independiente en elPrograma de partners informáticos cualificados de Akamai, APIContext permite a las empresas garantizar un rendimiento continuo de las API mediante pruebas sintéticas integrales basadas en entornos reales, todo desde la plataforma en la nube distribuida globalmente de Akamai.
"Akamai nos ayudó no solo a cumplir con nuestras expectativas, sino a replantear lo que podíamos ofrecer a gran escala".— Jamie Beckland, director de Productos y director de Marketing de APIContext
Supervisión continua de API en todo el mundo
Impulsar la visibilidad en entornos complejos
"La mayoría de las transacciones en Internet en la actualidad, especialmente en sectores regulados como las finanzas, la atención sanitaria y la aviación, se producen a través de API", explica Mayur Upadhyaya, director ejecutivo de APIContext. "Pero la mayoría de las herramientas tradicionales de tiempo de actividad y observabilidad se diseñaron para aplicaciones web, no para API”.
A diferencia de las herramientas de observabilidad tradicionales, APIContext prueba y supervisa de forma proactiva la capa de API, que es una parte frágil e infravalorada de la cadena de distribución digital. Cubre esta brecha mediante la supervisión continua desde fuera hacia adentro, identificando puntos de congestión de rendimiento, señalando malas configuraciones y detectando problemas de conformidad antes de que afecten a los usuarios finales. Este enfoque de supervisión sintética ayuda a las organizaciones a garantizar que las API funcionan según lo esperado y cumplen con las normativas y las políticas empresariales.
Como destaca Upadhyaya: "El trayecto entre el directorio y la aplicación es muy frágil, y todo un reto para los desarrolladores. Hemos creado APIContext para ayudar a las empresas a identificar y resolver esos problemas invisibles antes de que se agraven".
Con la tecnología de Akamai Cloud
APIContext eligió a Akamai por su rendimiento, flexibilidad y soporte para una mayor supervisión. "Nuestra plataforma principal se ejecuta en Akamai Cloud, incluido Akamai Managed Database Service, y hemos adoptado herramientas como Linode Kubernetes Engine, StackScripts, NodeBalancers y Terraform para simplificar la implementación", explica Jamie Beckland, director de Productos y director de Marketing de APIContext.
Esta infraestructura permite a APIContext iniciar pruebas sintéticas desde todas las regiones informáticas principales de Akamai, lo que proporciona una visibilidad independiente e integral a lo largo de todo el ciclo de vida de las aplicaciones. Con esta arquitectura, APIContext atiende a los clientes empresariales que exigen flexibilidad, portabilidad y resiliencia en entornos híbridos y multinube.
Además, APIContext amplió su telemetría para integrarse con Akamai Datastream, lo que ofrece a los clientes la posibilidad de correlacionar los datos de rendimiento externos con el comportamiento del sistema interno. APIContext también se integra estrechamente con las soluciones de Akamai, incluida API Security. Con una visión integral de todo el proceso de API, desde la solicitud del cliente hasta la respuesta al origen, los clientes de Akamai pueden supervisar el comportamiento de las API fuera del Edge, mientras que Akamai protege y distribuye el tráfico dentro de su plataforma en el Edge y en la nube.
"Esta combinación es extremadamente potente", comenta Upadhyaya. "Los clientes se benefician de una telemetría enriquecida y una mejor clasificación de los problemas, al tiempo que garantizan que los problemas de rendimiento no interfieran con la experiencia del usuario".
Diseñado para la portabilidad
Cuando Beckland y APIContext examinaban el panorama de la nube, Akamai llamó la atención por sus aspectos técnicos, pero también por su enfoque colaborativo. "El equipo de Akamai nos ayudó a revisar nuestra arquitectura, optimizar la implementación y crecer con confianza". "Pudimos estructurar todo por componentes y contenedorizar nuestros servicios, lo que nos dio la flexibilidad necesaria para atender a más entornos y clientes en todo el mundo", explica.
Esa flexibilidad es clave para los clientes empresariales de APIContext, pues muchos operan entornos híbridos y multinube. La capacidad de APIContext para admitir estos entornos depende tanto de su propia portabilidad como de la infraestructura de nube distribuida globalmente de Akamai.
"Servimos a organizaciones que necesitan visibilidad desde muchos puntos finales de todo el mundo", detalla Beckland. "La presencia de Akamai nos ayuda a conseguirlo".
"Al combinar nuestra supervisión sintética avanzada con la gama de productos de Akamai, ayudamos a las empresas a detectar y abordar de forma proactiva los cuellos de botella de rendimiento de las API, las vulnerabilidades de seguridad y las brechas de cumplimiento".— Mayur Upadhyaya, director ejecutivo de APIContext
Proporcionar información útil de antemano
Una de las ventajas más valiosas que APIContext aporta a los clientes conjuntos es su capacidad para identificar rápidamente la causa de los problemas, incluso en entornos complejos de varios proveedores.
"Las API no existen aisladas", resalta Beckland. "Ofrecemos la telemetría que ayuda a las empresas a determinar si un problema viene la aplicación, la infraestructura o un proveedor externo".
En palabras de Upadhyaya: "Es muy fácil para un cliente de Akamai alinear nuestras pruebas de comportamiento con la actividad DataStream”. Este tipo de información permite a los equipos detectar problemas, como proveedores de DNS de bajo nivel o rutas de tráfico mal configuradas, antes de que afecten a los usuarios finales.
En un caso, APIContext ayudó a una plataforma comercial global a detectar un error de configuración de DNS crítico que ralentizaba los tiempos de respuesta fuera de su región de origen. "Estaban realizando pruebas internas y no podían detectar el problema", explica Upadhyaya. "Con las pruebas de comportamiento y nuestra integración con Akamai, detectamos el problema rápidamente. Así el cliente pudo evitar problemas con los proveedores".
Ofrecer valor en todo momento
Para APIContext, la colaboración con Akamai no se centra solo en la infraestructura, sino en ayudar a los clientes a obtener valor de forma más rápida y continua. Para Upadhyaya, APIContext encontró un punto de entrada mucho más fácil para su producto, gracias a Akamai. "Cuando los clientes combinan nuestra supervisión sintética con Akamai API Security la propuesta de valor es aún más sólida".
Dado que la propiedad de las API se suele distribuir entre varios equipos, desde el desarrollo hasta la seguridad y el cumplimiento, la combinación de Akamai y APIContext permite una mayor colaboración y visibilidad en toda la empresa. "Estamos convirtiendo la fiabilidad y la seguridad de las API en algo más que un simple problema técnico", añade Upadhyaya. "Podemos lograr que más personas actúen”.
Además, el programa de partners informáticos cualificados de Akamai ha generado nuevas posibilidades comerciales para APIContext. "Akamai presta servicio a algunas de las marcas más importantes del mundo", destaca Upadhyaya. "No podíamos llegar a estas organizaciones por nuestra cuenta. La colaboración con Akamai acelera nuestra capacidad de servicio y escalabilidad, lo que nos permite abordar un mercado mucho mayor y contar una historia mucho mayor como parte del ecosistema de Akamai".
Diseño adaptado a la era digital moderna
A medida que aumenta la demanda de observación y supervisión del rendimiento, APIContext considera su relación con Akamai como una base para la innovación y expansión continuas. "Cada minuto de tiempo de inactividad cuesta ingresos, interrumpe los flujos de trabajo y erosiona la confianza. La asociación APIContext y Akamai ofrece a las empresas la visibilidad y escalabilidad necesarias para garantizar que sus API funcionen en cualquier lugar en el que operen", afirma Beckland.
"A medida que crecemos, la infraestructura de Akamai sigue respaldando nuestra escala. Lo mejor es poder ampliar nuestro alcance al tiempo que ayudamos a los clientes a garantizar que las API esenciales puedan satisfacer las demandas del mundo digital moderno", concluye Beckland.
Transcripción del vídeo:
Most enterprises have a lot that needs to go right to deliver digital services: clouds, networks, APIs. When we think about the complicated environments that applications need to run in successfully, the topology of the network landscape that they need to traverse, and the customer expectation. All those things have to go right in order to create an experience that the customer is excited about.
We provide continuous proactive monitoring of applications for large distributed global organizations, really with the goal of making sure that their applications are running as they expect and that they conform with both the business rules and regulatory requirements that are necessary. We need to have visibility
into application performance and business rules conformance from all over the globe.
We want to support use cases like geofencing and data governance. That requires that we have a distributed architecture right from the start. It was really key for us to think through what are the performance requirements and scaling opportunities for our solution, and who was the partner that was going to be best suited to help us now, but also be able to scale with us as our customer base grows?
It felt like Akamai was the right level of engagement and as well as the right toolset. Migrating to the Akamai platform really gave us an opportunity to review and simplify our internal infrastructure. It gave us a lot of flexibility to be able to revisit architectural choices because of constraints from other platforms.
It's a real privilege to work with Akamai in this aspect. Akamai serves some of the most important brands in the world. And as we think about ourselves as an early-stage company, access to servicing these organizations would really not be something we could do today.
And so Akamai not only accelerates our ability to serve and scale, but also allows us to do so in a way that we're adding value to the Akamai solutions. And so we can tell a much bigger story and be part of a much bigger platform offering rather than being yet another point solution and yet another dashboard.
So being part of this ecosystem has been a real accelerant to both us from our business perspective, but also in terms of the story we can tell.
Transcripción del vídeo:
Acerca de APIContext
APIContext ofrece soluciones completas para la supervisión y observación de API, lo que permite a las empresas optimizar el rendimiento de las API, mitigar los riesgos, garantizar el cumplimiento de las normativas y ofrecer experiencias de producto excepcionales.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.