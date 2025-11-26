"La mayoría de las transacciones en Internet en la actualidad, especialmente en sectores regulados como las finanzas, la atención sanitaria y la aviación, se producen a través de API", explica Mayur Upadhyaya, director ejecutivo de APIContext. "Pero la mayoría de las herramientas tradicionales de tiempo de actividad y observabilidad se diseñaron para aplicaciones web, no para API”.

A diferencia de las herramientas de observabilidad tradicionales, APIContext prueba y supervisa de forma proactiva la capa de API, que es una parte frágil e infravalorada de la cadena de distribución digital. Cubre esta brecha mediante la supervisión continua desde fuera hacia adentro, identificando puntos de congestión de rendimiento, señalando malas configuraciones y detectando problemas de conformidad antes de que afecten a los usuarios finales. Este enfoque de supervisión sintética ayuda a las organizaciones a garantizar que las API funcionan según lo esperado y cumplen con las normativas y las políticas empresariales.

Como destaca Upadhyaya: "El trayecto entre el directorio y la aplicación es muy frágil, y todo un reto para los desarrolladores. Hemos creado APIContext para ayudar a las empresas a identificar y resolver esos problemas invisibles antes de que se agraven".