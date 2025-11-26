"A maioria das transações na Internet hoje, especialmente em setores regulamentados, como finanças, saúde e aviação, acontece por meio de APIs", explica Mayur Upadhyaya, CEO da APIContext. "Mas a maioria das ferramentas tradicionais de tempo de atividade e observabilidade foram projetadas para aplicações web, não para APIs."

Ao contrário das ferramentas tradicionais de observabilidade, a APIContext testa e monitora proativamente a camada da API, essa parte frágil e subobservada da cadeia de fornecimento digital. Ela preenche essa lacuna monitorando continuamente de fora para dentro, identificando gargalos de desempenho, sinalizando configurações incorretas e detectando problemas de conformidade antes que eles afetem os usuários finais. Essa abordagem de monitoramento sintético ajuda as organizações a garantir que as APIs tenham o desempenho esperado e estejam em conformidade com as regulamentações e políticas de negócios.

Como Upadhyaya diz: "Existe uma camada intermediária vulnerável entre o diretório e a aplicação, e isso representa um verdadeiro desafio para os desenvolvedores. Criamos a APIContext para ajudar as empresas a identificar e resolver esses problemas invisíveis antes que eles escalem."