A APIContext fornece monitoramento contínuo e proativo de APIs e aplicações para grandes organizações globais distribuídas. As APIs se tornaram a espinha dorsal da infraestrutura digital moderna, e a APIContext precisava de uma parceira de nuvem que pudesse corresponder à sua escala, confiabilidade e rigor regulatório. Como fornecedora independente de software no Programa de parceria de computação qualificada da Akamai, a APIContext capacita as empresas a garantir um desempenho de APIs contínuo usando testes sintéticos completos e reais em toda a plataforma de nuvem distribuída globalmente da Akamai.
"A Akamai nos ajudou não apenas a atender critérios, mas a repensar o que poderíamos oferecer em escala."— Jamie Beckland, diretor de produtos e diretor de marketing da APIContext
Monitoramento contínuo de APIs em todo o mundo
Visibilidade em ambientes complexos
"A maioria das transações na Internet hoje, especialmente em setores regulamentados, como finanças, saúde e aviação, acontece por meio de APIs", explica Mayur Upadhyaya, CEO da APIContext. "Mas a maioria das ferramentas tradicionais de tempo de atividade e observabilidade foram projetadas para aplicações web, não para APIs."
Ao contrário das ferramentas tradicionais de observabilidade, a APIContext testa e monitora proativamente a camada da API, essa parte frágil e subobservada da cadeia de fornecimento digital. Ela preenche essa lacuna monitorando continuamente de fora para dentro, identificando gargalos de desempenho, sinalizando configurações incorretas e detectando problemas de conformidade antes que eles afetem os usuários finais. Essa abordagem de monitoramento sintético ajuda as organizações a garantir que as APIs tenham o desempenho esperado e estejam em conformidade com as regulamentações e políticas de negócios.
Como Upadhyaya diz: "Existe uma camada intermediária vulnerável entre o diretório e a aplicação, e isso representa um verdadeiro desafio para os desenvolvedores. Criamos a APIContext para ajudar as empresas a identificar e resolver esses problemas invisíveis antes que eles escalem."
Tecnologia da Akamai Cloud
A APIContext escolheu a Akamai pelo desempenho, flexibilidade e suporte necessários para dimensionar o monitoramento. "Nossa plataforma principal é executada na Akamai Cloud, incluindo o Akamai Managed Database Service, e adotamos ferramentas como o Linode Kubernetes Engine, StackScripts, NodeBalancers e Terraform para simplificar a implantação", explica Jamie Beckland, diretor de produtos e diretor de marketing da APIContext.
Essa infraestrutura permite que a APIContext inicie testes sintéticos de todas as principais regiões de computação da Akamai, fornecendo visibilidade independente e completa em todo o ciclo de vida das aplicações. Com essa arquitetura, a APIContext oferece suporte a clientes corporativos que exigem flexibilidade, portabilidade e resiliência em ambientes multinuvem e híbridos.
Além disso, a APIContext expandiu sua telemetria para se integrar ao Akamai DataStream, oferecendo aos clientes a capacidade de correlacionar dados de desempenho externos com o comportamento interno do sistema. A APIContext também se integra perfeitamente às soluções da Akamai, incluindo o API Security. Com uma visão completa de toda a jornada de APIs, desde a solicitação do cliente até a resposta de origem, os clientes da Akamai podem monitorar o comportamento de APIs fora da edge, enquanto a Akamai protege e entrega o tráfego dentro de sua plataforma de edge e nuvem.
"Essa combinação é extremamente poderosa", continua Upadhyaya. "Os clientes se beneficiam da telemetria aprimorada e da melhor triagem de problemas, garantindo que os problemas de desempenho não interfiram na experiência do usuário."
Desenvolvida para portabilidade
De acordo com Beckland, à medida que a APIContext analisava o cenário da nuvem, a Akamai se destacou não apenas por seus recursos técnicos, mas por sua abordagem colaborativa. "A equipe da Akamai nos ajudou a rever nossa arquitetura, simplificar a implantação e dimensionar com confiança. "Conseguimos modular e conteinerizar nossos serviços, obtendo a flexibilidade para atender mais ambientes e clientes em todo o mundo", ele afirma.
Essa flexibilidade é fundamental para os clientes empresariais da APIContext, muitos dos quais operam ambientes híbridos e multinuvem. A capacidade da APIContext de oferecer suporte a esses ambientes depende de sua própria portabilidade e da infraestrutura de nuvem globalmente distribuída da Akamai.
"Atendemos organizações que precisam de visibilidade de muitos endpoints em todo o mundo", continua Beckland. "A presença da Akamai nos ajuda a entregar isso."
"Combinando nosso monitoramento sintético avançado com uma variedade de produtos da Akamai, ajudamos as empresas a detectar e lidar proativamente com gargalos de desempenho de APIs, vulnerabilidades de segurança e lacunas de conformidade."— Mayur Upadhyaya, CEO, APIContext
Insights antes do impacto
Um dos benefícios mais valiosos que a APIContext traz aos clientes é sua capacidade de identificar rapidamente a causa raiz dos problemas, mesmo em ambientes complexos e de vários fornecedores.
"As APIs não existem no vácuo", afirma Beckland. "Fornecemos a telemetria que ajuda as empresas a descobrir se um problema está na aplicação, na infraestrutura ou em um provedor terceirizado."
De acordo com Upadhyaya, "é muito fácil para um cliente da Akamai alinhar nossos testes externos com o que acontece no DataStream". Esse tipo de insight permite que as equipes sinalizem problemas como provedores de DNS de baixo nível ou caminhos de tráfego mal configurados antes que eles afetem os usuários finais.
Em um determinado cenário, a APIContext ajudou uma plataforma de negociação global a descobrir uma configuração incorreta de DNS crítica que estava diminuindo os tempos de resposta fora de sua região inicial. "O cliente testava internamente e não conseguia identificar o problema", explica Upadhyaya. "Com testes de fora para dentro e nossa integração com a Akamai, identificamos o problema rapidamente. Isso ajudou o cliente a evitar atritos entre os fornecedores."
Entrega de valor contínua
Para a APIContext, a parceria com a Akamai não se trata apenas de infraestrutura, mas de ajudar os clientes a obter valor de forma mais rápida e contínua. De acordo com Upadhyaya, a APIContext encontrou um ponto de entrada muito mais fácil para seu produto, graças à Akamai. "Quando os clientes combinam nosso monitoramento sintético com o Akamai API Security, por exemplo, a proposta de valor é ainda mais forte."
Como a propriedade de APIs normalmente é distribuída entre várias equipes, do desenvolvimento à segurança e à conformidade, a combinação entre a Akamai e a APIContext oferece suporte a uma colaboração e visibilidade mais amplas em toda a empresa. "Estamos tornando a confiabilidade e a segurança de APIs algo mais do que apenas uma questão técnica", acrescenta Upadhyaya. "Estamos capacitando uma ampla variedade de partes interessadas a se envolver e agir."
Além disso, o Programa de parceria de computação qualificada da Akamai abriu novas possibilidades para a APIContext comercialmente. "A Akamai atende a algumas das marcas mais importantes do mundo", diz Upadhyaya. "Não conseguimos alcançar essas organizações por conta própria. A parceria com a Akamai acelera nossa capacidade de atender e dimensionar, permitindo que abordemos um mercado muito maior, e contemos uma história muito maior, como parte do ecossistema da Akamai."
Desenvolvida para a era digital moderna
À medida que a demanda por observabilidade e monitoramento de desempenho cresce, a APIContext vê seu relacionamento com a Akamai como uma base para inovação e expansão contínuas. "Cada minuto de tempo de inatividade custa receita, interrompe fluxos de trabalho e desgasta a confiança. A parceria entre a APIContext e a Akamai oferece às empresas a visibilidade e a escala para garantir que suas APIs funcionem em todos os lugares em que operam", diz Beckland.
"À medida que crescemos, a infraestrutura da Akamai continua oferecendo suporte à nossa escala. Estamos animados em expandir nosso alcance e ajudar os clientes a garantir que APIs críticas possam acompanhar as demandas do mundo digital moderno", conclui Beckland.
Transcrição do vídeo
Most enterprises have a lot that needs to go right to deliver digital services: clouds, networks, APIs. When we think about the complicated environments that applications need to run in successfully, the topology of the network landscape that they need to traverse, and the customer expectation. All those things have to go right in order to create an experience that the customer is excited about.
We provide continuous proactive monitoring of applications for large distributed global organizations, really with the goal of making sure that their applications are running as they expect and that they conform with both the business rules and regulatory requirements that are necessary. We need to have visibility
into application performance and business rules conformance from all over the globe.
We want to support use cases like geofencing and data governance. That requires that we have a distributed architecture right from the start. It was really key for us to think through what are the performance requirements and scaling opportunities for our solution, and who was the partner that was going to be best suited to help us now, but also be able to scale with us as our customer base grows?
It felt like Akamai was the right level of engagement and as well as the right toolset. Migrating to the Akamai platform really gave us an opportunity to review and simplify our internal infrastructure. It gave us a lot of flexibility to be able to revisit architectural choices because of constraints from other platforms.
It's a real privilege to work with Akamai in this aspect. Akamai serves some of the most important brands in the world. And as we think about ourselves as an early-stage company, access to servicing these organizations would really not be something we could do today.
And so Akamai not only accelerates our ability to serve and scale, but also allows us to do so in a way that we're adding value to the Akamai solutions. And so we can tell a much bigger story and be part of a much bigger platform offering rather than being yet another point solution and yet another dashboard.
So being part of this ecosystem has been a real accelerant to both us from our business perspective, but also in terms of the story we can tell.
Transcrição do vídeo
Sobre a APIContext
A APIContext oferece soluções abrangentes para monitoramento e observabilidade de APIs, capacitando as empresas a otimizar o desempenho de APIs, mitigar riscos, garantir a conformidade regulatória e oferecer experiências excepcionais de produtos.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.