« Aujourd'hui, la plupart des transactions sur Internet, en particulier dans les secteurs réglementés tels que la finance, la santé et l'aviation, s'effectuent via des API », explique Mayur Upadhyaya, PDG d'APIContext. « Mais la plupart des outils traditionnels de disponibilité et d'observabilité ont été conçus pour les applications Web, et non pour les API. »

Contrairement aux outils d'observabilité traditionnels, APIContext teste et surveille de manière proactive la couche API, cette partie fragile et peu observée de la chaîne de diffusion digitale. Il comble cette lacune en effectuant une surveillance continue de l'extérieur vers l'intérieur, en identifiant les goulots d'étranglement en matière de performances, en signalant les erreurs de configuration et en détectant les problèmes de conformité avant qu'ils n'affectent les utilisateurs finaux. Cette approche de surveillance synthétique aide les organisations à s'assurer que les API fonctionnent comme prévu et sont conformes aux réglementations et aux politiques commerciales.

Comme l'a souligné M. Upadhyaya, « Il existe un équilibre fragile entre le répertoire et l'application, ce qui représente un véritable casse-tête pour les développeurs. Nous avons créé APIContext pour aider les entreprises à identifier et à résoudre ces problèmes invisibles avant qu'ils ne s'aggravent. »