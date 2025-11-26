APIContext assure une surveillance continue et proactive des API et des applications pour les grandes organisations mondiales distribuées. Les API sont devenues le pilier de l'infrastructure digitale actuelle. APIContext avait donc besoin d'un partenaire cloud capable de répondre à ses exigences en matière d'évolutivité, de fiabilité et de réglementation. En tant qu'éditeurs de logiciels indépendants participant au programme Akamai Qualified Compute Partner, APIContext permet aux entreprises de garantir des performances API continues grâce à des tests synthétiques complets et concrets sur la plateforme cloud mondiale d'Akamai.
« Akamai nous a aidés non seulement à atteindre nos objectifs, mais aussi à repenser ce que nous pouvions offrir à grande échelle. »— Jamie Beckland, Chief Product Officer et Chief Marketing Officer, APIContext
Permettre une surveillance continue des API à travers le monde
Améliorer la visibilité dans les environnements complexes
« Aujourd'hui, la plupart des transactions sur Internet, en particulier dans les secteurs réglementés tels que la finance, la santé et l'aviation, s'effectuent via des API », explique Mayur Upadhyaya, PDG d'APIContext. « Mais la plupart des outils traditionnels de disponibilité et d'observabilité ont été conçus pour les applications Web, et non pour les API. »
Contrairement aux outils d'observabilité traditionnels, APIContext teste et surveille de manière proactive la couche API, cette partie fragile et peu observée de la chaîne de diffusion digitale. Il comble cette lacune en effectuant une surveillance continue de l'extérieur vers l'intérieur, en identifiant les goulots d'étranglement en matière de performances, en signalant les erreurs de configuration et en détectant les problèmes de conformité avant qu'ils n'affectent les utilisateurs finaux. Cette approche de surveillance synthétique aide les organisations à s'assurer que les API fonctionnent comme prévu et sont conformes aux réglementations et aux politiques commerciales.
Comme l'a souligné M. Upadhyaya, « Il existe un équilibre fragile entre le répertoire et l'application, ce qui représente un véritable casse-tête pour les développeurs. Nous avons créé APIContext pour aider les entreprises à identifier et à résoudre ces problèmes invisibles avant qu'ils ne s'aggravent. »
Optimisé par Akamai Cloud
APIContext a choisi Akamai pour ses performances, sa flexibilité et son assistance, indispensables pour faire évoluer la surveillance. « Notre plateforme principale fonctionne sur Akamai Cloud, notamment Akamai Managed Database Service, et nous avons adopté des outils tels que Linode Kubernetes Engine, StackScripts, NodeBalancers et Terraform afin de simplifier le déploiement », explique Jamie Beckland, Chief Product Officer et Chief Marketing Officer chez APIContext.
Cette infrastructure permet à APIContext de lancer des tests synthétiques à partir de toutes les régions centrales de calcul d'Akamai, offrant ainsi une visibilité indépendante et de bout en bout sur l'ensemble du cycle de vie des applications. Grâce à cette architecture, APIContext répond aux besoins des entreprises qui exigent flexibilité, portabilité et résilience dans des environnements hybrides et multicloud.
De plus, APIContext a étendu sa télémétrie pour s'intégrer à Akamai DataStream, offrant ainsi aux clients la possibilité de corréler les données de performances externes avec le comportement interne du système. APIContext s'intègre également étroitement aux solutions Akamai, notamment API Security. Grâce à une vue de bout en bout de l'ensemble du parcours de l'API, de la requête du client à la réponse à l'origine, les clients d'Akamai peuvent surveiller le comportement de l'API en dehors de la bordure de l'Internet, tandis qu'Akamai protège et achemine le trafic au sein de sa plateforme cloud et en bordure de l'Internet.
« Cette combinaison est extrêmement puissante », poursuit M. Upadhyaya. « Les clients bénéficient d'une télémétrie enrichie et d'un meilleur triage des problèmes, tout en s'assurant que les problèmes de performances n'interfèrent pas avec l'expérience utilisateur. »
Conçu pour la portabilité
Selon M. Beckland, lorsque APIContext a examiné le paysage du cloud, Akamai s'est distingué non seulement par ses capacités techniques, mais aussi par son approche collaborative. « L'équipe Akamai nous a aidés à revoir notre architecture, à rationaliser le déploiement et à évoluer en toute confiance. « Nous avons pu modulariser et conteneuriser nos services, ce qui nous a donné la flexibilité nécessaire pour desservir davantage d'environnements et de clients à travers le monde », a-t-il déclaré.
Cette flexibilité est essentielle pour les entreprises clientes d'APIContext, dont beaucoup gèrent des environnements hybrides et multicloud. La capacité d'APIContext à prendre en charge ces environnements dépend à la fois de sa propre portabilité et de l'infrastructure cloud distribuée mondialement d'Akamai.
« Nous servons des entreprises qui ont besoin d'une visibilité depuis de nombreux points de terminaison travers le monde », poursuit M. Beckland. « La présence d'Akamai nous aide à atteindre cet objectif. »
« En associant notre surveillance synthétique avancée à une gamme de produits Akamai, nous aidons les entreprises à détecter et à résoudre de manière proactive les goulots d'étranglement liés aux performances des API, les failles de sécurité et les lacunes en matière de conformité. »— Mayur Upadhyaya, PDG, APIContext
Fournir des informations avant l'impact
L'un des avantages les plus précieux qu'APIContext apporte à ses clients communs est sa capacité à identifier rapidement la cause profonde des problèmes, même dans des environnements complexes impliquant plusieurs fournisseurs.
« Les API n'existent pas dans le vide », explique M. Beckland. « Nous fournissons la télémétrie qui aide les entreprises à déterminer si un problème provient de l'application, de l'infrastructure ou d'un fournisseur tiers. »
Selon M. Upadhyaya, « Il est très facile pour un client Akamai d'aligner nos tests externes sur ce qui se passe dans DataStream. » Ce type d'informations permet aux équipes de signaler des problèmes tels que des fournisseurs DNS de bas niveau ou des chemins de trafic mal configurés avant qu'ils n'aient un impact sur les utilisateurs finaux.
Dans un cas précis, APIContext a aidé une plateforme commerciale mondiale à détecter une erreur de configuration DNS critique qui ralentissait les temps de réponse en dehors de sa région d'origine. « Ils effectuaient des tests en interne et ne parvenaient pas à identifier le problème », explique M. Upadhyaya. « Grâce à des tests externes et à notre intégration avec Akamai, nous avons rapidement identifié le problème. Cela a permis au client d'éviter de nombreuses accusations entre fournisseurs. »
Permettre une création de valeur continue
Pour APIContext, le partenariat avec Akamai ne concerne pas seulement l'infrastructure, mais aussi l'aide apportée aux clients pour qu'ils tirent parti de la valeur ajoutée plus rapidement et de manière plus continue. Selon M. Upadhyaya, APIContext a trouvé un point d'entrée beaucoup plus facile pour son produit grâce à Akamai. « Lorsque les clients combinent notre surveillance synthétique avec Akamai API Security, par exemple, la proposition de valeur est encore plus forte. »
Étant donné que la propriété des API est généralement répartie entre plusieurs équipes (du développement à la sécurité en passant par la conformité), la combinaison d'Akamai et d'APIContext favorise une collaboration et une visibilité plus larges au sein de l'entreprise. « Nous faisons de la fiabilité et de la sécurité des API quelque chose qui dépasse le simple problème technique », ajoute M. Upadhyaya. « Nous donnons à un plus grand nombre de parties prenantes les moyens de s'engager et d'agir. »
De plus, le programme Akamai Qualified Compute Partner a ouvert de nouvelles possibilités commerciales pour APIContext. « Akamai sert certaines des marques les plus importantes au monde », a déclaré M. Upadhyaya. « Nous ne pouvions pas atteindre ces entreprises par nous-mêmes. Notre partenariat avec Akamai accélère notre capacité à servir et à évoluer, ce qui nous permet de nous adresser à un marché beaucoup plus vaste et de raconter une histoire beaucoup plus importante dans le cadre de l'environnement Akamai. »
Conçu pour l'ère digitale actuelle
Alors que la demande en matière d'observabilité et de surveillance des performances ne cesse de croître, APIContext considère sa relation avec Akamai comme le fondement de son innovation et de son expansion continues. « Chaque minute d'indisponibilité coûte de l'argent, perturbe les flux de travail et érode la confiance. Le partenariat entre APIContext et Akamai offre aux entreprises la visibilité et l'évolutivité nécessaires pour garantir les performances de leurs API partout où elles opèrent », a déclaré M. Beckland.
« À mesure que nous nous développons, l'infrastructure d'Akamai continue de soutenir notre croissance. Nous sommes ravis d'étendre notre portée tout en aidant nos clients à garantir que leurs API critiques puissent répondre aux exigences du monde digital actuel », a conclu M. Beckland.
Transcription vidéo
Most enterprises have a lot that needs to go right to deliver digital services: clouds, networks, APIs. When we think about the complicated environments that applications need to run in successfully, the topology of the network landscape that they need to traverse, and the customer expectation. All those things have to go right in order to create an experience that the customer is excited about.
We provide continuous proactive monitoring of applications for large distributed global organizations, really with the goal of making sure that their applications are running as they expect and that they conform with both the business rules and regulatory requirements that are necessary. We need to have visibility
into application performance and business rules conformance from all over the globe.
We want to support use cases like geofencing and data governance. That requires that we have a distributed architecture right from the start. It was really key for us to think through what are the performance requirements and scaling opportunities for our solution, and who was the partner that was going to be best suited to help us now, but also be able to scale with us as our customer base grows?
It felt like Akamai was the right level of engagement and as well as the right toolset. Migrating to the Akamai platform really gave us an opportunity to review and simplify our internal infrastructure. It gave us a lot of flexibility to be able to revisit architectural choices because of constraints from other platforms.
It's a real privilege to work with Akamai in this aspect. Akamai serves some of the most important brands in the world. And as we think about ourselves as an early-stage company, access to servicing these organizations would really not be something we could do today.
And so Akamai not only accelerates our ability to serve and scale, but also allows us to do so in a way that we're adding value to the Akamai solutions. And so we can tell a much bigger story and be part of a much bigger platform offering rather than being yet another point solution and yet another dashboard.
So being part of this ecosystem has been a real accelerant to both us from our business perspective, but also in terms of the story we can tell.
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À propos d'APIContext
APIContext propose des solutions complètes pour la surveillance et l'observabilité des API, permettant aux entreprises d'optimiser les performances des API, d'atténuer les risques, de garantir la conformité réglementaire et d'offrir des expériences produit exceptionnelles.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.