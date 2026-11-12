AkamaiのManaged Security ServiceおよびProlexic製品向けの追加オプションです。セキュリティエキスパートへの優先アクセス、カスタマイズされたエンゲージメント、プロアクティブな監視を提供します。
重要ポイント
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専任のセキュリティエキスパート。
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インシデント対応の遅れや、セキュリティ担当者がお客様の環境に不慣れであることで、攻撃発生時のビジネスリスクが高まります。SOCC Advancedでは、専任のSOCC担当者が、お客様のケースに対応します（営業時間内）。
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迅速なエスカレーション。
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インシデント対応の遅れは、セキュリティ侵害のリスクを高めます。「Severity 1－影響度（大）」の問題に対して5分以内の初期対応を保証するSLAにより、リスクを迅速に低減します。
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プロアクティブなコミュニケーション。
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週次レビューに加え、年最大4回のビジネスレビューを実施し、セキュリティリスクの可視性を高め、システムの安定性を損なう問題に対処します。
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優先エスカレーション。
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標準的なチケットキューでは、インシデント対応に時間がかかる場合があります。SOCC Advancedでは、お客様に合わせたワークフローとAkamaiシステム内での優先的な取り扱いにより、問題を迅速に解決します。
よくある質問（FAQ）
よくある質問（FAQ）
「Severity 1－影響度（大）」の問題に対しては、15分以内の初期対応を保証するSLAが提供されます。
お客様のシステム構成や運用プロセスを熟知した専任のSOCC担当者が、営業時間内にセキュリティ対応と支援を提供します。
イベント状況に関する週次レビューや年間最大4回ご利用いただけるカスタマー・ビジネス・レビューなど、SOCC SMEからのプロアクティブなコミュニケーションが強化されます。
はい。監視対象のビジネスWebサイトは、最大2サイトまで追加していただけます。