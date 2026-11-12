AkamaiのManaged Security ServiceおよびProlexic製品向けの追加サービスです。専任のSOCC担当者による24時間365日の迅速かつ手厚いセキュリティ対応と、強化された監視を提供します。
重要ポイント
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継続的なエキスパートによるサポート。
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営業時間外の攻撃は、深刻なダウンタイムにつながるおそれがあります。お客様のシステム環境を熟知した専任のSOCCエキスパートが24時間365日体制で対応し、迅速かつきめ細かなセキュリティ支援を提供します。
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迅速なエスカレーション。
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インシデント対応の遅れは、セキュリティ侵害のリスクを高めます。「Severity 1－影響度（大）」の問題に対して5分以内の初期対応を保証するSLAにより、リスクを迅速に低減します。
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プロアクティブな可視化。
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セキュリティ上の盲点は、デジタルサービスの安定稼働を脅かします。週次レビュー、Webサイトの監視、年4回のビジネスレビューを通じて、システムの安定性を高めます。
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専門的なサポート。
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高リスクイベントへの備えが不十分な担当者だけでは、対応が困難になることがあります。年間最大4回のイベントに対して専任のサポートを提供し、事業継続性を確保します。
よくある質問（FAQ）
よくある質問（FAQ）
SOCC担当者による5分以内の対応開始を保証します。また、「Severity 1－影響度（大）」の問題に対しては、15分以内の初期対応を保証します。
お客様のシステム構成や運用プロセスを熟知した専任のSOCC担当者は、24時間365日体制でセキュリティ対応や攻撃発生時の支援を提供します。
年間最大4回のセキュリティイベントのサポートが含まれ、各イベントにつき最大4時間のサポートをご利用いただけます。
イベント状況に関する週次レビューや年4回までご利用いただけるカスタマー・ビジネス・レビューなど、SOCC SMEがお客様に直接情報を提供します。
体系化されたオンボーディングのチェックリストとカスタマイズされたダッシュボードにより、お客様が重要度の高いシフトレポートや通知設定に確実に登録されるようにします。
本アドオンをご利用のお客様は、Akamaiのシステム上で優先対応の対象として登録され、個別に設定されたエスカレーションワークフローが適用されます。これにより、ダウンタイムとセキュリティリスクを低減します。
はい。お客様のビジネスWebサイトを最大5サイトまで追加で監視します。