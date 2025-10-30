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Mo Tabares

모 타바레스는 Akamai의 엔지니어링 담당 부사장입니다.

모 타바레스(Mo Tabares)의 글

Akamai Cloud 기반 NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell 벤치마킹

October 30, 2025Christiaan Lutzer 그리고 Mo Tabares

벤치마크에 따르면 Akamai Cloud에서 실행되는 NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell은 H100보다 최대 1.63배 더 높은 추론 처리량을 제공합니다.

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