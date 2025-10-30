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Mo Tabares

Mo Tabares è vicepresidente del reparto Engineering di Akamai.

Articoli di Mo Tabares

Benchmark relativi alle GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell sull'Akamai Cloud

October 30, 2025Christiaan Lutzer e Mo Tabares

I benchmark dimostrano che il modello NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell eseguito sull'Akamai Cloud offre un throughput di inferencing fino a 1,63 volte superiore rispetto al modello H100.

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