Akamai
Zum Hauptinhalt springen
Akamai
Anmelden
Anmelden Close
Cloud Manager
Verwalten Sie Ihre Cloud-Computing-Dienste
Anmelden Close
Control Center
Verwalten Sie Ihre Sicherheits- und Bereitstellungsdienste
Background

Mo Tabares

Mo Tabares ist Vice President of Engineering bei Akamai.

Beiträge von Mo Tabares

Benchmarking von NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell in der Akamai Cloud

October 30, 2025Christiaan Lutzer und Mo Tabares

Benchmarks zeigen, dass NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell bei Ausführung in der Akamai Cloud im Vergleich zum H100 einen 1,63-mal höheren Inferenzdurchsatz liefert.

Blogbeitrag lesen