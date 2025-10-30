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Mo Tabares

Mo TabaresはAkamaiのEngineering担当Vice Presidentです。

Mo Tabaresの投稿

Akamai CloudにおけるNVIDIA RTX PRO 6000 Blackwellのベンチマーク

October 30, 2025Christiaan Lutzer and Mo Tabares

ベンチマークの結果、Akamai Cloud上で稼働するNVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwellは、H100と比較して最大1.63倍高い推論スループットを実現することが示されました。

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