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Mo Tabares

Mo Tabares es vicepresidente de Ingeniería en Akamai.

Publicaciones de Mo Tabares

Evaluación comparativa de NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell en Akamai Cloud

October 30, 2025Christiaan Lutzer y Mo Tabares

Los análisis muestran que la ejecución de NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell en Akamai Cloud ofrece un rendimiento de inferencia hasta 1,63 veces superior al de H100.

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