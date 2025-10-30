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Mo Tabares

Mo Tabares é vice-presidente de engenharia da Akamai.

Publicações de Mo Tabares

Avaliação de desempenho da NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell na Akamai Cloud

October 30, 2025Christiaan Lutzer e Mo Tabares

Os testes de desempenho mostram que a NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell, em execução na Akamai Cloud, oferece um rendimento de inferência até 1,63 vezes superior ao da H100.

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