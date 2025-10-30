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Mo Tabares

Mo Tabares est Vice President of Engineering chez Akamai.

Articles de Mo Tabares

Benchmarking des GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell sur Akamai Cloud

October 30, 2025Christiaan Lutzer et Mo Tabares

Les benchmarks montrent que le GPU NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell fonctionnant sur Akamai Cloud offre un débit d'inférence jusqu'à 1,63 fois supérieur à celui du H100.

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