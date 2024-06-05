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Ron Mankivsky

Senior Researcher

론 맨키프스키(Ron Mankivsky)는 Akamai의 선임 연구원입니다.

론 맨키프스키(Ron Mankivsky)의 글

2024년: 오래된 CVE, 새로운 표적 - ThinkPHP의 적극적인 악용

June 05, 2024Ron Mankivsky 그리고 Maxim Zavodchik

Akamai 연구원들은 ThinkPHP 애플리케이션을 표적으로 삼고, 이후 Dama라는 웹 셸을 드롭하는 새로운 캠페인을 관측했습니다.

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