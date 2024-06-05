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Ron Mankivsky

Senior Researcher

Ron Mankivsky est Senior Researcher chez Akamai.

Articles de Ron Mankivsky

2024 : Anciennes CVE, nouvelles cibles — Exploitation active de ThinkPHP

June 05, 2024Ron Mankivsky et Maxim Zavodchik

Les chercheurs d'Akamai ont observé une nouvelle campagne ciblant les applications ThinkPHP et déposant un shell Web nommé Dama.

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