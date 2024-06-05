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Ron Mankivsky

Senior Researcher

Ron Mankivsky は Akamai の Senior Researcher です。

Ron Mankivskyの投稿

2024：古い CVE が新たなターゲットに — ThinkPHP の悪用が活発化

June 05, 2024Ron Mankivsky and Maxim Zavodchik

Akamai の研究者は、ThinkPHP アプリケーションを標的とし、Dama という名前の Web シェルをドロップする新しいキャンペーンを観測しました。

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