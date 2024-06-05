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Ron Mankivsky

Senior Researcher

Ron Mankivsky é Senior Researcher na Akamai.

Publicações de Ron Mankivsky

2024: CVEs antigos, novos alvos: exploração ativa do ThinkPHP

June 05, 2024Ron Mankivsky e Maxim Zavodchik

Os pesquisadores da Akamai observaram uma nova campanha direcionada aos aplicativos ThinkPHP e que, subsequentemente, insere um shell da Web chamado Dama.

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