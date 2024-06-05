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Ron Mankivsky

Senior Researcher

Ron Mankivsky è Senior Researcher presso Akamai.

Articoli di Ron Mankivsky

2024: vecchie CVE, nuovi obiettivi - Lo sfruttamento attivo di ThinkPHP

June 05, 2024Ron Mankivsky e Maxim Zavodchik

I ricercatori di Akamai hanno osservato una nuova campagna di attacchi sferrati contro le applicazioni ThinkPHP, che successivamente lancia una web shell denominata Dama.

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