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Ron Mankivsky

Senior Researcher

Ron Mankivsky ist Senior Researcher bei Akamai.

Beiträge von Ron Mankivsky

2024: Alte CVEs, neue Ziele – aktive Ausnutzung von ThinkPHP

June 05, 2024Ron Mankivsky und Maxim Zavodchik

Akamai-Forscher haben eine neue Kampagne beobachtet, die auf ThinkPHP-Anwendungen abzielt und anschließend eine Webshell namens Dama einrichtet.

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