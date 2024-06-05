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Ron Mankivsky

Senior Researcher

Ron Mankivsky es investigador senior en Akamai.

Publicaciones de Ron Mankivsky

2024: CVE antiguas, objetivos nuevos: ataque activo a ThinkPHP

June 05, 2024Ron Mankivsky y Maxim Zavodchik

Los investigadores de Akamai han detectado una nueva campaña dirigida a las aplicaciones de ThinkPHP que lanza un shell web llamado Dama.

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