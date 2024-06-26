各大公司利用 Akamai 产品来优化云成本并提供卓越体验

众多企业都在改变其利用云计算的方法，从集中式云资源转向更为开放的、采用分布式云和边缘计算的平台。在某些云服务提供商采用的以平台为中心的方法中，开发人员及其 IT 同行已经发现了一些局限性，这种方法要求用户在开发和部署工作负载时使用单一云服务提供商的服务，并且只能在他们的生态系统内构建。

不仅如此，这些企业也厌倦了目前的云计算成本几乎没有可预测性或缺乏透明度的情形。最后，他们常常要为自己从未使用过的云服务买单。全世界的公司都迫切希望实现云成本优化。他们希望自己采用的云基础架构能让他们做到按需使用、按用量付费。

与此同时，企业需要迅速响应其全球客户群不断变化的需求，并提供始终具有高影响力和吸引力的客户体验。他们必须能够快速实现扩展，将其云应用程序的全球覆盖范围延伸到服务不足的市场，并支持数据密集型应用程序的计算和存储需求。在各个行业内，越来越多的公司选择 Akamai 云计算服务来满足他们当前和未来对开放、灵活且价格合理的云基础架构需求。

优化云成本，实现云支出投资回报

Bloomfield Robotics 是一家创新的植物成像处理公司，他们将便携式智能相机、服务器、人工智能 (AI) 和深度学习算法结合在一起，帮助全球农民更好地管理作物健康和产量。农民们可以利用 Bloomfield 提供的见解来确定收获作物的最佳时间，并在出现植物健康或业绩问题时判断何时进行干预。

对总部位于美国的 Bloomfield 来说，挑战在于如何经济高效地处理和存储来自众多客户的大量数据，包括在一天之内处理从 1 TB 到 10 TB 不等的图像和数据。为帮助优化成本，该公司启动了一项多云战略。经过全面评估，Bloomfield 发现，扩展到 1,000 个 CPU 任务比增加 100 个 GPU 更便宜、更容易实现，同时该公司也选择了 Akamai 来支持其完成数据处理。