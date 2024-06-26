各大公司利用 Akamai 产品来优化云成本并提供卓越体验
众多企业都在改变其利用云计算的方法，从集中式云资源转向更为开放的、采用分布式云和边缘计算的平台。在某些云服务提供商采用的以平台为中心的方法中，开发人员及其 IT 同行已经发现了一些局限性，这种方法要求用户在开发和部署工作负载时使用单一云服务提供商的服务，并且只能在他们的生态系统内构建。
不仅如此，这些企业也厌倦了目前的云计算成本几乎没有可预测性或缺乏透明度的情形。最后，他们常常要为自己从未使用过的云服务买单。全世界的公司都迫切希望实现云成本优化。他们希望自己采用的云基础架构能让他们做到按需使用、按用量付费。
与此同时，企业需要迅速响应其全球客户群不断变化的需求，并提供始终具有高影响力和吸引力的客户体验。他们必须能够快速实现扩展，将其云应用程序的全球覆盖范围延伸到服务不足的市场，并支持数据密集型应用程序的计算和存储需求。在各个行业内，越来越多的公司选择 Akamai 云计算服务来满足他们当前和未来对开放、灵活且价格合理的云基础架构需求。
优化云成本，实现云支出投资回报
Bloomfield Robotics 是一家创新的植物成像处理公司，他们将便携式智能相机、服务器、人工智能 (AI) 和深度学习算法结合在一起，帮助全球农民更好地管理作物健康和产量。农民们可以利用 Bloomfield 提供的见解来确定收获作物的最佳时间，并在出现植物健康或业绩问题时判断何时进行干预。
对总部位于美国的 Bloomfield 来说，挑战在于如何经济高效地处理和存储来自众多客户的大量数据，包括在一天之内处理从 1 TB 到 10 TB 不等的图像和数据。为帮助优化成本，该公司启动了一项多云战略。经过全面评估，Bloomfield 发现，扩展到 1,000 个 CPU 任务比增加 100 个 GPU 更便宜、更容易实现，同时该公司也选择了 Akamai 来支持其完成数据处理。
Akamai 使我们能够高效、经济实惠地通过 CPU 扩展我们的处理规模。”——Bloomfield 首席软件工程师 Ryan Ernst
提供经济高效且灵活的云计算平台
印度优秀的全渠道生鲜平台 FreshToHome 致力于为印度和中东客户提供天然、有机食品的一站式购物服务。该公司高度依赖包括人工智能和物联网 (IoT) 在内的技术，将鱼类和肉制品从渔民和农民手里直接运送到其仓库和配送中心。
FreshToHome 需要一个灵活的云计算平台来帮助实现不间断运营，同时支持在众多地点取得持续增长。该公司在过去十年取得了近四倍的增长，随后决定由 Akamai 为其云环境提供支持。
Akamai 平台展现出了显著的成本效益，其透明的定价模式消除了基于使用量的隐藏费用。这使得我们在部署多个实例时，能够精确地知道我们的开支。”——FreshToHome 消费者首席技术官 Saurabh Odhyan
在稳健且可扩展的云平台上提供卓越的客户体验
在澳大利亚的 1,500 家高尔夫俱乐部中，有超过一半的俱乐部都在使用 MiClub 的高尔夫和俱乐部管理解决方案。该软件公司还利用其基于订阅的模式实现了指数级增长，并借此进军全球其他地区。
MiClub 决定从传统数据中心设置过渡到云平台，以增强可扩展性并改善客户体验。该公司认识到，他们需要一种灵活的云基础架构来处理日常需求高峰。这种集中的用户需求（特别是在早上 8:00 的热门预订时段）使得该公司需要一种稳健且可扩展的系统。通过迁移到 Akamai 产品，MiClub 成功化解了这些挑战，在确保运营顺畅的同时也提高了客户满意度。
我们之所以选择 Akamai 解决方案，不仅因为它易于使用且经济实惠，还因为 Akamai 为 Linux 社区提供了巨大支持。”——MiClub IT 经理 Paul Dean
支持提升客户满意度并实现增长
Web 托管服务提供商 HostArmada 希望始终能够满足其全球客户对网站速度、安全性和稳定性的期望，因此需要一种坚实可靠的云基础架构。总部位于美国的 HostArmada 还希望继续在全球范围内拓展业务，并与一家拥有广泛全球网络的云服务提供商开展合作。
为了选择一家最适合其业务的云计算提供商，HostArmada 开展了尽职调查测试，并最终选中了 Akamai。
测试结果证实 Akamai 在服务质量、支持团队的敏捷响应和知识深度，以及持续的更新等方面均表现卓越，超越了其他竞争对手。我们坚信，我们已经找到了理想的合作伙伴。我们相信 Akamai 能够为我们提供坚实可靠的基础架构。并进一步助力我们提供客户所期望的高速和稳定服务。”——HostArmada 联合创始人兼首席执行官 Simeon Mitev
众多客户选择 Akamai 作为值得信赖的创新云合作伙伴
未来，随着数据密集型处理的规模不断扩大，植物成像处理公司 Bloomfield Robotics 计划通过边缘计算来运用自动化技术和 GPU 功能。Bloomfield 还希望能够管理其客户的基础架构，他们中的很多都缺乏高性能的互联网连接。该公司计划与 Akamai 合作，支持其迁移到边缘计算。
我们希望将数据推送到边缘，并且很高兴看到该行业如何发展，尤其是看到 Akamai Gecko 的发布更是如此。我们正与 Akamai 共同踏上边缘计算之旅。并期待携手共同发展。”——Bloomfield 首席软件工程师 Ryan Ernst
对 HostArmada 来说，Akamai 支持这家云 Web 托管服务提供商推出了顺应现代网站生命周期的新服务。Akamai 已成为 HostArmada 的重要合作伙伴，其全球云基础架构不但帮助这家云 Web 托管服务提供商提升了客户满意度，还推动其实现了增长。
选择 Akamai 作为我们的云计算合作伙伴，无疑是我们业务发展中做出的明智决策。通过与 Akamai 合作，我们不仅能够改进自身产品，更获得了设计创新方法的自由，进而扩大业务规模，在竞争激烈的细分市场中脱颖而出。在整个过程中，我们能够充分利用 Akamai 出色的客户支持和专业建议。”——HostArmada 联合创始人兼首席执行官 Simeon Mitev
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