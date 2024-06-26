企業がAkamaiでクラウドコストを最適化し、優れた体験を提供

組織はクラウドコンピューティングへのアプローチを変えつつあり、一元化されたクラウドリソースから、分散型クラウドとエッジコンピューティングを使用する、より開かれたプラットフォームへと変化しています。開発者とIT担当者は、一部のクラウドプロバイダーが採用するプラットフォーム中心のアプローチの限界に気付いています。こうしたアプローチでは、ユーザーは単一のクラウドプロバイダーのサービスを使用して、そのエコシステム内のみでワークロードを開発し、展開しなければなりません。

また、こうした組織は、現在のクラウドコンピューティングではコストを予測することも透明性を確保することもほとんどまたは全くできないことにうんざりしています。多くの場合、利用しない可能性のあるクラウドサービスに余計なコストを支払うことになります。世界中の企業が、クラウドコストの最適化に取り組んでいます。企業は、必要なときに必要な分だけ支払うことができるクラウドインフラを導入したいと考えています。

同時に、組織は世界中の顧客基盤の変化し続けるニーズに迅速に対応し、魅力的で訴求力のある顧客体験を一貫して提供する必要があります。未開拓市場にクラウドアプリケーションのグローバルリーチを拡大し、大量のデータを扱うアプリケーションのコンピューティングやストレージの需要に対応するために、迅速に拡張できる必要があります。さまざまな業界の企業が、オープンで柔軟性に優れ、予算内で運用できるクラウドインフラに対する現在と将来のニーズを満たすために、Akamaiのクラウド・コンピューティング・サービスを選択するようになっています。

クラウドコストを最適化し、クラウド支出のROIを達成

Bloomfield Roboticsは、ポータブル・スマート・カメラ、サーバー、人工知能（AI）、ディープ・ラーニング・アルゴリズムを組み合わせて、世界中の農家が作物の生育状況と収穫高をより適切に管理できるように支援する革新的な作物画像処理企業です。農家はBloomfieldが提供する知見を活かして、作物の最適な収穫時期や、作物の生育状況やパフォーマンスに問題がある場合の介入時期を判断します。

米国を拠点とするBloomfieldの課題は、多くの顧客から収集した膨大なデータをいかにコスト効率良く処理して保存するかということでした。収集する画像やデータは、日によって1～10テラバイトに上ります。同社は、コストの最適化を推進するマルチクラウド戦略を開始しました。徹底的な評価の結果、Bloomfieldは、100個のGPUを展開するよりも1,000のCPUタスクをスケールアップする方がはるかに低コストで容易であることに気付き、データ処理を強化するためにAkamaiを選択しました。