企業がAkamaiでクラウドコストを最適化し、優れた体験を提供
組織はクラウドコンピューティングへのアプローチを変えつつあり、一元化されたクラウドリソースから、分散型クラウドとエッジコンピューティングを使用する、より開かれたプラットフォームへと変化しています。開発者とIT担当者は、一部のクラウドプロバイダーが採用するプラットフォーム中心のアプローチの限界に気付いています。こうしたアプローチでは、ユーザーは単一のクラウドプロバイダーのサービスを使用して、そのエコシステム内のみでワークロードを開発し、展開しなければなりません。
また、こうした組織は、現在のクラウドコンピューティングではコストを予測することも透明性を確保することもほとんどまたは全くできないことにうんざりしています。多くの場合、利用しない可能性のあるクラウドサービスに余計なコストを支払うことになります。世界中の企業が、クラウドコストの最適化に取り組んでいます。企業は、必要なときに必要な分だけ支払うことができるクラウドインフラを導入したいと考えています。
同時に、組織は世界中の顧客基盤の変化し続けるニーズに迅速に対応し、魅力的で訴求力のある顧客体験を一貫して提供する必要があります。未開拓市場にクラウドアプリケーションのグローバルリーチを拡大し、大量のデータを扱うアプリケーションのコンピューティングやストレージの需要に対応するために、迅速に拡張できる必要があります。さまざまな業界の企業が、オープンで柔軟性に優れ、予算内で運用できるクラウドインフラに対する現在と将来のニーズを満たすために、Akamaiのクラウド・コンピューティング・サービスを選択するようになっています。
クラウドコストを最適化し、クラウド支出のROIを達成
Bloomfield Roboticsは、ポータブル・スマート・カメラ、サーバー、人工知能（AI）、ディープ・ラーニング・アルゴリズムを組み合わせて、世界中の農家が作物の生育状況と収穫高をより適切に管理できるように支援する革新的な作物画像処理企業です。農家はBloomfieldが提供する知見を活かして、作物の最適な収穫時期や、作物の生育状況やパフォーマンスに問題がある場合の介入時期を判断します。
米国を拠点とするBloomfieldの課題は、多くの顧客から収集した膨大なデータをいかにコスト効率良く処理して保存するかということでした。収集する画像やデータは、日によって1～10テラバイトに上ります。同社は、コストの最適化を推進するマルチクラウド戦略を開始しました。徹底的な評価の結果、Bloomfieldは、100個のGPUを展開するよりも1,000のCPUタスクをスケールアップする方がはるかに低コストで容易であることに気付き、データ処理を強化するためにAkamaiを選択しました。
「Akamaiのお陰で、CPUを使用して効率的に費用対効果の高い方法で処理をスケーリングできます」– Bloomfield社、Principal Software Engineer、Ryan Ernst氏
費用対効果柔軟性に優れたクラウド・コンピューティング・プラットフォームを提供
インドの大手オムニチャネル食料雑貨プラットフォームであるFreshToHomeは、インドと中東の顧客に天然食品やオーガニック食品をワンストップで購入できるショップを提供することを目指しています。同社はAIやモノのインターネット（IoT）などのテクノロジーを大いに活用し、魚や肉を漁師や農家から倉庫や流通拠点に直接輸送しています。
FreshToHomeは、途切れることのない事業運営を可能にし、さまざまな場所で継続的な成長をサポートする柔軟なクラウド・コンピューティング・プラットフォームを必要としていました。この10年間で約4倍の成長を遂げた同社は、Akamaiのサポートでクラウド環境を強化することを決定しました。
Akamaiプラットフォームは、使用量に基づく透明性の高い料金体系で、想定外の料金が発生せず、費用対効果が高いことが実証されました。これにより、弊社は複数のインスタンスを展開する際の費用を正確に把握できました」— FreshToHome社、Consumer CTO、Saurabh Odhyan氏
堅牢でスケーラブルなクラウドで卓越した顧客体験を提供
国内にある1,500のゴルフクラブの半数以上が、MiClubのゴルフおよびクラブ管理ソリューションを使用しています。また、MiClubは、急成長をサポートするサブスクリプションベースのモデルを活用して世界の他の地域にも進出しています。
MiClubは、スケーラビリティと顧客体験を向上させるために、従来のデータセンターの配置からクラウドプラットフォームへの移行を決定しました。同社は、日常的な需要の急増に対処するために柔軟なクラウドインフラの必要性を認識していました。特にゴルフのプレー開始が集中する午前8時など、プレーヤーの需要が高まる時間帯に対応するために、堅牢でスケーラブルなシステムを必要としていました。MiClubはAkamaiに移行することで、こうした課題を解決し、円滑な運用と顧客満足度の向上を実現しました。
使いやすさ、コスト、そしてAkamaiがLinuxコミュニティに多大な支援をしているという事実から、弊社はAkamaiを選択しました」— MiClub社、IT Manager、Paul Dean氏
顧客満足度の向上と事業の拡大をサポート
HostArmadaは、Webサイトの速度、セキュリティ、安定性に対する世界中の顧客の期待に一貫して応えたいと考えており、そのために信頼性の高い強固なクラウドインフラを必要としていました。また、米国を拠点とするHostArmadaは、世界中で事業を拡大し続け、大規模なグローバルネットワークを持つクラウドプロバイダーと連携したいと考えていました。
HostArmadaは、デュー・デリジェンス・テストを実施した後、自社のビジネスに最適なクラウド・コンピューティング・プロバイダーとしてAkamaiを選択しました。
テストの結果、Akamaiはサービス品質、迅速で知識豊富なサポート対応、継続的な更新などの点で、競合他社を凌駕していることが確認されました。この価格でこれ以上の価値を提供するプロバイダーは他にないと確信しました。Akamaiは強力な基盤を提供し、弊社がお客様の期待するスピードと安定性を提供できるようにしてくれると確信しています」— HostArmada社、共同設立者兼CEO、Simeon Miev氏
顧客はAkamaiを信頼できる革新的なクラウドパートナーとして選択
作物画像処理企業のBloomfield Robotics社は、データ量の多い処理をスケールアップし続けており、エッジコンピューティングでオートメーションとGPUを活用することを計画しています。また、Bloomfieldの顧客の多くは強力なインターネット接続を備えていないため、同社はそうした顧客のためにインフラを管理することも検討しています。同社はエッジコンピューティングへの移行に向けて、Akamaiと連携することを予定しています。
弊社はエッジに移行したいと考えており、特にAkamai Geckoが発表されたことを受けて、業界がどのように進化するかを目撃できることを嬉しく思っています。現在、Akamaiと協力してエッジへの移行を進めており、共に進化することを楽しみにしています」– Bloomfield社、Principal Software Engineer、Ryan Ernst氏
Akamaiは、HostArmadaが現代のWebサイトのライフサイクルに沿った新しいサービスを導入できるように支援しています。Akamaiのグローバル・クラウド・インフラは、HostArmadaの顧客基盤全般の満足度の向上と事業の拡大の促進に役立っており、AkamaiはこのクラウドWebホスティングプロバイダーにとって重要なパートナーとなっています。
クラウド・コンピューティング・パートナーとしてAkamaiを選択したことは、間違いなく弊社事業にとって最善の判断です。Akamaiと提携することで、自社のサービスを改善し、ビジネスをさらに拡大する革新的な方法を自由に考案できるようになり、過密なニッチ市場での地位を高めることができます。また、Akamaiの業界トップレベルのカスタマーサポートと専門家のアドバイスをいつでも活用できます」— HostArmada社、共同設立者兼CEO、Simeon Miev氏
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Bloomfield RoboticsがAkamaiを活用し、クラウドコストを最適化した方法をご確認ください。
FreshToHomeが将来に向けてビジネスを動かすため、Akamaiを選んだ理由をご確認ください。
MiClubがAkamaiを活用し、比類のない顧客体験を実現した方法をご確認ください。
HostArmadaがAkamaiを導入してグローバルな成長の支援を受けている方法に関する知見をご確認ください。
Akamaiの最新のお客様事例とインタビュー動画をご紹介しています。ぜひご覧ください。