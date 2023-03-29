공격자들은 매일 브랜드 웹사이트를 모방하고 있습니다. 실제 세계에서 모방 작업은 어렵습니다. 예를 들어, 필요한 물리적 건물을 구하기 어려울 수 있습니다. 하지만 온라인에서 공격자는 모방 도메인 이름이 포함된 잘 설계된 유사 사이트를 호스팅할 수 있습니다.

이러한 웹사이트는 원래 브랜드의 도메인과 매우 유사한 도메인 이름으로 호스팅되는 경우가 많습니다. 이를 사이버스쿼팅 도메인이라고 합니다.

악성 도메인을 분석한 결과, 콤보스쿼팅이 가장 큰 사이버스쿼팅 위협인 것으로 나타났습니다. 이 게시물에서는 DNS 트래픽에서 콤보스쿼팅을 탐지하는 방법을 설명하고 공격자들이 기업과 개인을 속이기 위해 사용하는 가장 일반적인 콤보스쿼팅 키워드를 제공합니다.