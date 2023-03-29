Atores maliciosos estão imitando sites de marcas diariamente. Sua operação seria difícil de realizar na vida real; por exemplo, o edifício físico necessário pode ser difícil de obter. No entanto, on-line, esses agentes de ameaças podem hospedar sites semelhantes bem projetados que incluem nomes de domínio imitados.

Muitas vezes, esses sites são hospedados em nomes de domínio que se aproximam bastante do domínio da marca original. Nós nos referimos a eles como domínios de cybersquatted.

Nossa análise de domínios maliciosos mostrou que o combosquatting é a maior ameaça de cybersquatting. Nesta postagem, apresentamos como podemos detectar combosquatting no tráfego DNS e listar as palavras-chave de combosquatting mais comuns que os invasores estão usando para enganar organizações e indivíduos.