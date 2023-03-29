Cyberkriminelle imitieren täglich die Websites von Marken. Deren Betrieb wäre in der Praxis schwer umzusetzen; so wäre beispielsweise schwierig, das dazu notwendige physische Gebäude zu bekommen. Online jedoch können diese Cyberkriminellen gut konzipierte, ähnlich aussehende Websites hosten, die imitierte Domainnamen umfassen.

Häufig werden diese Websites auf Domänennamen gehostet, die der Domain der ursprünglichen Marke sehr ähnlich sind. Wir bezeichnen diese als „Cybersquatted Domains“.

Unsere Analyse schädlicher Domains hat gezeigt, dass Combosquatting die größte Bedrohung aus dem Bereich Cybersquatting ist. In diesem Beitrag zeigen wir, wie wir Combosquatting im DNS-Traffic erkennen können, und listen die häufigsten Combosquatting-Schlüsselwörter auf, die Angreifer verwenden, um Unternehmen und Einzelpersonen gleichermaßen zu täuschen.