攻击者每天都在模仿品牌网站。他们的行动在现实生活中很难实现；例如，可能很难获得必要的实体建筑。但在网上，这些攻击者可以托管设计良好、外观相似的网站（包括模仿的域名）。

这些网站通常托管在与原始品牌的域名非常接近的域名上。我们把这些域称为网络仿冒域。

我们对恶意域的分析表明，组合式域名仿冒是最大的网络仿冒威胁。在这篇文章中，我们介绍了如何在 DNS 流量中检测组合式域名仿冒，并列出了攻击者用来欺骗企业和个人的、最常见的组合式域名仿冒关键词。